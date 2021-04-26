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Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям

ИТ в госсекторе

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание с представителями госкорпорации «Росатом» во главе с генеральным директором Алексеем Лихачевым и Минцифры России по реализации совместно разработанной дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления».

В совещании также приняли участие ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик Виктор Садовничий и член Президиума РАН, академик Геннадий Красников.

«Правительство ускоряет развитие квантовых технологий. По итогам 2020 г. страна поднялась на один пункт в международной шкале Quantum Technology Readiness Levels, отражающей уровень развития технологий квантовых вычислений. Правительство готово оказывать активную помощь российским исследователям — еще одним шагом может стать создание единой цифровой платформы по квантовым технологиям для обмена команд опытом и наработками. Также мы понимаем запрос на высококвалифицированные кадры по данному направлению – готовы создать условия для их привлечения. Финансирование дорожной карты «Квантовые вычисления» в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика» до 2024 г. запланировано в объеме более 23 млрд руб. – бюджетных и внебюджетных средств», – отметил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России.

«Россия вошла в круг стран, которые системно развивают квантовые технологии. «Квантовые вычисления» – первая из утвержденных дорожных карт федерального проекта «Цифровые технологии». В рамках национальной программы «Цифровая экономика» на ее реализацию в 2020 г. было выделено 3,7 млрд руб., внебюджетное финансирование со стороны «Росатома» составило 2 млрд руб.», – отметил Максим Паршин, замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и руководитель проекта «Цифровые технологии».

«Обладание квантовыми технологиями — один из важнейших факторов развития конкурентоспособности государства на международной арене. Текущей задачей Росатома является максимальное обеспечение ученых всем необходимым, чтобы ускорить ожидаемый технологический прорыв. 2020 г. стал значимой вехой, квантовые вычисления в буквальном смысле вышли на новый уровень: интегральный показатель развития технологии в России достиг QTRL 4. Во многом это произошло благодаря поддержке со стороны государства, в том числе в части сохранения бюджетной поддержки квантовых вычислений в полном объеме», – сказал Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации «Росатом».

Напомним, дорожная карта была утверждена в июле 2020 г. на Президиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Мероприятия дорожной карты по развитию квантовых вычислений в 2020 г. были реализованы в полном объеме. На сегодняшний день созданы 1–2 кубитные системы, являющиеся необходимой базой для дальнейшего масштабирования, при это работа идет одновременно в нескольких направлениях – над сверхпроводниками, нейтральными атомами, ионами и фотонами. Десять проектов по разработке квантового компьютера уже прошли международную экспертизу из 14 ведущих ученых США, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Швейцарии, Сингапура, Испании и Израиля.

Для объединения усилий по разработке квантовых компьютеров госкомпанией была создана Национальная квантовая лаборатория – консорциум, объединяющий ключевые университеты, научные центры и технологические компании. В его состав вошли НИУ «ВШЭ», НИТУ «МИСиС», МФТИ (НИУ), Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Российский квантовый центр и фонд «Сколково».

Также в рамках исполнения мероприятий карты по подготовке кадров в МГУ, МИФИ и МФТИ были запущены профильные магистерские и аспирантские программы. Для популяризации квантовых технологий среди школьников старших классов, была организована работа со школами: в 2020 г. к ней были привлечены около 500 школьников.

Стартовала кампания по привлечению внимания крупнейших индустриальных предприятий к квантовым вычислениям для формирования центров компетенций у ключевых индустриальных



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