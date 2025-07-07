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Бушуева Анна
УПОМИНАНИЯ
|07.07.2025
|«Свеза» разработала поисковую систему для анализа технологий переработки балансовой древесины 1
|15.02.2024
|«Свеза» сократила время разработки продуктов более чем в два раза 1
Бушуева Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 479 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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