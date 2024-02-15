«Свеза» сократила время разработки продуктов более чем в два раза

Лесопромышленная группа «Свеза» с момента открытия центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) сократила время создания новых продуктов с двух лет до девяти месяцев. В планах площадки уменьшить срок выпуска инновационных решений до полугода. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

Собственный НИОКР «Свезы» работает в Санкт-Петербурге с 2021 г. Его сотрудники — инженеры-разработчики, создают и тестируют прототипы технологических решений, а также внедряют пилотные проекты на основе научных изобретений компании. За три года работы учреждения специалисты создали модели различных видов фанеры и других древесных плит, ввели в работу инновационные рецептуры клеев и смол, синтезировали полимеры и уникальные композитные материалы. Создавая эксклюзивные предложения, научно-исследовательскому центру также удалось значительно сократить сроки разработки новых продуктов.

«Мы уменьшили время работы с инновациями с двух лет до девяти месяцев. Этого удалось достичь благодаря наличию собственных мощностей для экспериментов и прототипирования, а также финансовому обеспечению разработок. В дальнейших планах снизить срок создания новинок до полугода. Кроме того, лаборатории постоянно расширяют свои возможности, закупая необходимое оборудование. На эти цели в 2024 г. будет выделен 1 млн руб.», — сказала Анна Бушуева, руководитель направления НИОКР компании «Свеза».

Так, научно-исследовательский центр «Свезы» разработал фанеру, которая обладает особыми свойствами звукоизоляции и может использоваться для укладки полов в различных сферах применения, например в пассажирских автобусах или помещениях разного функционального назначения. Покрытие эффективно снижает уровень воздушного шума на 33 дБ в диапазоне частот 500–5000 Гц, что является безопасным для человеческого слуха. Это эксклюзивное торговое предложение.

Есть в НИОКР и установки, которые буквально единственные на всю Россию. Одна из таких предназначена для тестирования клеев ABES — компактный пресс с разрывной машиной позволяет делать моментальную оценку клеящих свойств клеев и анализировать большое количество различных образцов и рецептур в сжатые сроки.

Уже несколько лет специалисты петербургского научного центра сотрудничают с ведущими вузами страны не только в рамках прохождения учебной практики для студентов, но и в проектной деятельности. В этом году НИОКР планирует совместно с учебными заведениями начать публиковать в специальных изданиях исследования в области деревообработки.

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«Свеза» — производитель березовой фанеры. В состав группы входит семь комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья и производством биопродуктов. Высококачественная фанера «Свезы» используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и транспорта. Также фанера компании применяется при создании экологичной мебели и стильных интерьеров.