В России запущен проект морских пассажирских беспилотников с инвестициями 100 миллионов

В России запустили проект по созданию автономного пассажирского электрокатера на подводных крыльях Flymar. Объем стартовых инвестиций в проект Flymar составил 100 млн руб. Бизнес-модель подразумевает не только продажу судов Flymar, но и их сервисное обслуживание, а также обновление программного обеспечения по подписке.

Старт проекта

В сентябре 2025 г. фонд «Восход» запустил проект по созданию автономного пассажирского электрокатера на подводных крыльях, пишет Forbes. Сама же по себе бизнес-модель не ограничивается производством и продажей судов, она также нацелена на последующее сервисное обслуживание и подписку на обновления ИТ-систем.

Венчурный фонд «Восход», где якорным инвестором выступает группа «Интеррос» Владимира Потанина, вложился в разработку пассажирского электросудна Flymar. На начальном этапе «Восход» выделил 50 млн руб., столько же добавил анонимный бизнес-ангел.

Сооснователем и главой Flymar стал Дмитрий Филатов, ранее руководивший Sistema VC, созданной АФК «Система». В 2023 г. АФК «Система» вышла из капитала Sistema VC. Согласно информации фонда «Восход», проект Flymar сосредоточится на разработке интеллектуальной ИТ-системы автономного судовождения, энергоэффективного электропривода и создании пассажирского судна на подводных Т-крыльях.

25 сентября 2025 г. Дмитрий Филатов подтвердил Forbes информацию о создании компании и инвесторах. Он уточнил, что после закрытия сделки по привлечению инвестиций контроль в компании сохранил он и два топ-менеджера Flymar, а «Восход» и бизнес-ангел стали миноритариями. Их доли Филатов и управляющий партнер «Восхода» Руслан Саркисов не раскрыли. Филатов сообщил о планах привлечь в проект еще более 1 млрд руб. на последующих раундах финансирования.

Производство первых судов

Flymar будет проектировать электрическое беспилотное скоростное пассажирское судно на подводных Т-образных крыльях. Инженеры на первом этапе сосредоточится на создании судна Flymar F9 длиной 9 м. для перевозки до 10 пассажиров, со скоростью 45–50 км/ч и запасом хода в 80 км., предзаказы на которое планируется открыть в начале 2026 г. Затем начнется разработка модели Flymar F12, рассчитанной уже на 30 пассажиров.

Бизнес-модель

В фонде «Восход» отметили, что помимо внутреннего спроса, беспилотные суда вызывают интерес у иностранных партнеров, в частности из Юго-Восточной Азии, где такие суда, по мнению представителей фонда, идеально подходят для пассажирских перевозок.

Flymar Умное скоростное судно для частного и коммерческого использования Flymar F9

Бизнес-модель Flymar не ограничивается производством и продажей судов, компания-производитель также планирует предоставлять услуги сервисного обслуживания и подписки на обновления интеллектуальных ИТ-систем для этих моделей и улучшения программного обеспечения (ПО).

Эксплуатация судов

Со слов господина Филатова, по закону на 2025 г. пассажирскому судну по-прежнему требуется судоводитель на борту, способный в любой момент перехватить управление. Полностью удаленное управление судном допускается только в отсутствие пассажиров. Он добавил, что на старте проекта судно Flymar будет ходить недалеко от доступной зарядной инфраструктуры.

Развитие водного транспорта

Потребность водного транспорта России в современных судах он оценил в более 1 тыс. единиц, напоминает Forbes. По оценке Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), объем списанных в 2024-2030 г. судов составит 819 ед. (все суда, преодолевшие порог в 46 лет к 2030 г.), а закупки новых пассажирских судов превысят 800 ед. «Одними из наиболее востребованных плавсредств в России могут стать суда на подводных крыльях, на которые также есть спрос со стороны иностранных судовладельцев.

В 2025 г. работой над созданием беспилотных судов в России занимается также «Ситроникс», который входит в АФК «Система», созданную миллиардером Владимиром Евтушенковым. В 2011 г. «Ситроникс» купил 100% компании «Кронштадт технологии», которая работала над проектами цифровой навигации и автономного судовождения, а уже в 2022 г. Sitronics Group («дочка» АФК «Система») приобрела контрольный пакет в производителе электросудов Emperium.

Инвестиции в беспилотные системы

Центр беспилотных систем и технологий (АНО «ЦБСТ») рассматривали вопрос запуска инвестиционного фонда для проектов двойного назначения летом 2025 г., о чем писал CNews, находящихся на ранних стадиях (TRL 4-7). Объем нового фонда может составить несколько млрд руб.

АНО «ЦБСТ» создан в 2024 г. В качестве учредителей на сайте организации указаны ПСБ и некоммерческий фонд «Наша правда». В списке партнеров — Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России, правительство Москвы, партия «Единая Россия».

Для инвестиций будут рассматриваться проекты из сфер автономные ИТ-системы, искусственный интеллект (ИИ), робототехника, двигатели, сенсоры и датчики, связь, новые материалы.

Фонд ранних стадий, по словам председателя правления ЦБСТ Андрея Безрукова, может стать мостом к более крупным инвестициям через продуманные — от передачи зрелых проектов в фонд поздних стадий до привлечения внешних венчурных фондов, стратегических инвесторов или выхода на биржу через initial public offering (IPO) и pre-IPO.