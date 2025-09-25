Разделы

Филатов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 Фонд «Восход» запустил проект автономного судна Flymar по модели венчур-билдер 1
13.12.2021 МТС приобретает компанию VisionLabs 1
01.12.2020 Компания MEL Science привлекла $14 млн в раунде В 1
03.11.2017 Российский рынок ICO превысил объем венчурных инвестиций в 2 раза 1
20.09.2013 ИТ-инфраструктура движется к облакам и мобильности 1
16.09.2013 ИТ-инфраструктура: чем помогут "облака" и управление изменениями 1
09.09.2013 Конференция CNews: «ИТ-инфраструктура: курс на повышение эффективности» 1
10.05.2011 ИКТ в ТЭК: дело государственной важности 1
13.04.2011 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2011» 1
20.01.2011 Прокуратура: Как военные связисты украли сотни миллионов 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Филатов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4117 4
Microsoft Corporation 25062 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 3
SAP SE 5389 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 2
IBA Group - ИБА Групп 54 2
Huawei Technologies 400 2
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 2
РСМ-системы 4 2
Apple Inc 12447 1
Google LLC 12096 1
Cisco Systems 5186 1
Yandex - Яндекс 8150 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
8750 1
Oracle Corporation 6807 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Lenovo Motorola 3511 1
Docsvision - ДоксВижн 1023 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 808 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 161 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 600 1
CommScope 23 1
Cisco Broadsoft UC 56 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13782 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 241 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 113 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema 4 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1822 1
Siemens AG - Siemens Group 2613 1
Цифра ГК 2517 1
Midtronics 9 1
ЦИП - Центр Инфраструктурных Проектов 18 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 360 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 66 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 501 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 309 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 207 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 65 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 2
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 2
TMT Investments 113 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 348 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 104 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 197 1
MEL Science 5 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 34 1
Цифроград - Анарион 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7920 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1748 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 635 1
Herbert Smith Freehills LLP - Никольская консалтинг 3 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
ЕЭнС - Екатеринбургэнергосбыт 1 1
Россети ЕЭСК - Екатеринбургская электросетевая компания 7 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3073 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1046 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3085 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3202 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 715 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 269 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4721 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3480 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 354 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 44 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 346 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70952 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22450 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14251 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1386 3
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 284 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11710 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11969 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5113 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12092 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5730 3
Семантическая коммуникация - Semantic communication - Семантическая сеть - Semantic Network - Семантическая паутина - Semantic Web - Семантический интернет - Семантический веб 45 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7104 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2022 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 382 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1035 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16736 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14826 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8668 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3501 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16812 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28648 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31380 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8521 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8032 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1783 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3385 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13196 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6024 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25216 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2602 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 805 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6538 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33117 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12568 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2309 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1838 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2037 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8801 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2992 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 918 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 2
Microsoft Azure 1439 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1463 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1758 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1470 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1012 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Huawei Quidway - коммутатор сетевой, управляемый, симметричный 9 1
Сбер - SberPortal 31 1
Oz Liveness 42 1
Apple iPhone 6 4861 1
Газпромнефть - Нефтеконтроль ГИС 5 1
Захаренко Максим 56 3
Долгов Василий 25 3
Шалагинов Алексей 13 3
Ковалев Виктор 40 3
Лужков Александр 7 3
Рыстенко Михаил 62 2
Лосев Сергей 46 2
Лебедев Александр 44 2
Суслов Андрей 12 2
Подлесный Константин 7 2
Родин Евгений 3 2
Головин Леонид 26 2
Мочальников Алексей 13 2
Китаев Роман 3 2
Гревцев Владимир 22 2
Митрейкин Александр 20 2
Кукшев Вячеслав 13 2
Кулигин Михаил 8 2
Пономаренко Антон 6 2
Бордак Игорь 2 2
Пивоваров Константин 4 2
Путин Владимир 3305 1
Клименко Герман 51 1
Тамодин Николай 47 1
Инютин Артем 89 1
Лифшиц Евгений 11 1
Серова Елена 320 1
Филиппов Василий 18 1
Трещев Александр 3 1
Потапенко Андрей 27 1
Акулич Сергей 4 1
Кудрявцев Андрей 13 1
Николаев Вячеслав 103 1
Ханин Александр 50 1
Хасис Лев 105 1
Белов Юрий 13 1
Лаптев Иван 5 1
Величко Юрий 2 1
Прокопшин Руслан 1 1
Причапкин Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153488 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3119 3
Европа 24523 3
Беларусь - Белоруссия 5957 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14383 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2881 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45074 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53019 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1026 1
Америка - Американский регион 2181 1
Нидерланды - Амстердам 613 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2624 1
Армения - Республика 2355 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6108 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17107 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2234 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50394 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5728 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14724 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1316 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3315 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8186 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19893 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54029 2
Энергетика - Energy - Energetically 5403 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1494 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5386 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3741 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11549 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
SAP Best Practices 4 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 725 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 612 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2551 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10375 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8837 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31193 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5184 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6541 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1639 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6260 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6437 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2968 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7230 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5922 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1948 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 188 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6231 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3760 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8117 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2258 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11368 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 3
IDC - International Data Corporation 4931 2
Juniper Research 540 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 351 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 20 3
NJIT - New Jersey Institute of Technology - Технологический институт Нью-Джерси 10 1
Российская инженерная академия 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2119 3
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
VR Awards 1 1
EdTech Cool Tool Awards 1 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385799, в очереди разбора - 730000.
Создано именных указателей - 183617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

