Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
CommScope
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 25, упоминаний - 27
CommScope и организации, системы, технологии, персоны:
|Китаев Роман 3 2
|Лосев Сергей 46 1
|Филатов Дмитрий 11 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Гревцев Владимир 22 1
|Акулич Сергей 4 1
|Митрейкин Александр 20 1
|Кукшев Вячеслав 13 1
|Кулигин Михаил 8 1
|Каменский Игорь 7 1
|Чичварин Михаил 3 1
|Титов Станислав 2 1
|Кочетов Юрий 1 1
|Вакулюк Богдан 1 1
|Бордак Игорь 2 1
|Миронов Вячеслав 1 1
|Иевлева Марина 1 1
|Пономаренко Антон 6 1
|Gore Albert - Гор Альберт 44 1
|Лямин Григорий 2 1
|Барсуков Тимофей 2 1
|Чиж Игорь 6 1
|Бабинов Николай 1 1
|Пивоваров Константин 4 1
|Шигаев Анатолий 1 1
|Эрлих Александра 2 1
|Примин Вячеслав 1 1
|Тикконен Вячеслав 1 1
|Бошеев Болат 1 1
|Соколов Александр 51 1
|Танюхин Дмитрий 26 1
|Баранов Сергей 20 1
|Волков Алексей 56 1
|Николаев Александр 45 1
|Лебедев Александр 50 1
|Катриченко Алексей 1 1
|Корогодин Андрей 4 1
|Суслов Андрей 12 1
|Подлесный Константин 7 1
|Зиненок Дмитрий 3 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
|S&P 500 565 2
|Internet Stock Report 994 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.