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CommScope

CommScope

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.08.2022 CompTek и Canovate заключили партнерское соглашение 1
07.06.2022 CompTek объявляет о начале сотрудничества с компанией Fanvil 1
09.11.2020 Zyxel Networks представила исследование систем усиления сотового сигнала в помещениях 1
24.09.2020 Двойная выгода 1
08.06.2018 «КРОК» обеспечил безопасную среду парковой зоне стадиона ФК «Краснодар» 1
28.11.2017 «Астерос» создала ИТ-инфраструктуру в новом офисе ВТБ в «Невской ратуше» 1
31.03.2017 CTI построила СКС в новом здании банка «Левобережный» 1
07.12.2015 IBM учредила международный консорциум для модернизации спортивных объектов 1
05.06.2014 В Алматы состоится гранд-форум «Бизнес и ИТ. Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP» 1
10.05.2011 ИКТ в ТЭК: дело государственной важности 1
09.11.2010 Открыта регистрация на посещение Международной выставки и конференции CSTB’2011 1
16.06.2010 «Ситроникс ИТ» модернизирует сеть передачи данных в московских офисах МТС 1
27.06.2007 Производителя телеком-оборудования Andrew купили за $2,6 млрд 1
06.02.2004 Avaya отчиталась за квартал 1
11.06.2002 CommScope ожидает убытков по итогам второго квартала 1
19.11.2001 Furukawa сторговалась с Lucent при покупке убыточного подразделения 1
16.11.2001 Lucent может уступить цену при продаже своего подразделения оптоволоконных сетей 1
29.10.2001 Commscope пересмотрит условия сделки по приобретению акций Lucent 1
27.11.2000 NASDAQ поднялся в ожидании объявления нового президента США 1
27.11.2000 NASDAQ вырос на 5,41% на ожиданиях результатов выборов президента США 1
24.11.2000 Акции Antec и CommScope упали после задержки заказов от AT&T 2
07.08.2000 Anixter разработала технические требования для определения уровня работоспособности кабельных сетей 1
16.12.1998 ЦИТ КАМИ создает информационно-вычислительную систему экспертно-криминалистического центра МВД России 2

Публикаций - 25, упоминаний - 27

CommScope и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Furukawa Electric 15 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 4
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 4
Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Ланит - Comptek - Комптек 215 3
LifeSize 52 2
Verizon - WorldCom 501 2
Commerce One - CMRC 176 2
eToys 76 2
Cisco Systems - Scientific Atlanta 56 2
Midtronics 9 2
WESCO - Anixter 7 2
Siemon Company 21 2
Samsung Electronics 11065 2
Dell EMC 5180 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Huawei 4677 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Intel Corporation 12811 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Fujitsu 2105 2
AT&T Inc 1726 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Lenovo Motorola 3566 2
Yahoo! 3726 2
F5 Networks 77 2
HPE - Juniper Networks 460 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
IBA Group - ИБА Групп 57 1
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 1
Питерская группа связистов 441 1
КАМИ 29 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 1
Irdeto Access B.V. 39 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 1
Priceline.com - online travel agency 139 2
Actua Corporation - Internet Capital Group 31 2
eBay Inc 1640 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
AECOM 10 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
IBM iX - IBM Interactive Experience 8 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
Россети ЕЭСК - Екатеринбургская электросетевая компания 7 1
ЕЭнС - Екатеринбургэнергосбыт 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Телко Медиа 11 1
Kearney - A.T. Kerney 47 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
UPS 216 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 10 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 1
SAP Ariba 309 2
CommScope NetConnect - инструмент для монтажа SL-модулей 1 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 1
Huawei Quidway - коммутатор сетевой, управляемый, симметричный 9 1
Газпромнефть - Нефтеконтроль ГИС 5 1
Arta Synergy 1 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 1
Samsung Galaxy 1035 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Китаев Роман 3 2
Лосев Сергей 46 1
Филатов Дмитрий 11 1
Потапенко Андрей 27 1
Гревцев Владимир 22 1
Акулич Сергей 4 1
Митрейкин Александр 20 1
Кукшев Вячеслав 13 1
Кулигин Михаил 8 1
Каменский Игорь 7 1
Чичварин Михаил 3 1
Титов Станислав 2 1
Кочетов Юрий 1 1
Вакулюк Богдан 1 1
Бордак Игорь 2 1
Миронов Вячеслав 1 1
Иевлева Марина 1 1
Пономаренко Антон 6 1
Gore Albert - Гор Альберт 44 1
Лямин Григорий 2 1
Барсуков Тимофей 2 1
Чиж Игорь 6 1
Бабинов Николай 1 1
Пивоваров Константин 4 1
Шигаев Анатолий 1 1
Эрлих Александра 2 1
Примин Вячеслав 1 1
Тикконен Вячеслав 1 1
Бошеев Болат 1 1
Соколов Александр 51 1
Танюхин Дмитрий 26 1
Баранов Сергей 20 1
Волков Алексей 56 1
Николаев Александр 45 1
Лебедев Александр 50 1
Катриченко Алексей 1 1
Корогодин Андрей 4 1
Суслов Андрей 12 1
Подлесный Константин 7 1
Зиненок Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Япония 13807 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невская ратуша - административно-деловой квартал 4 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Китай - Тайвань 4245 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
США - Флорида 786 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
ISDEX интернет-индекс 250 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
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Спорт - Футбол 776 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Yahoo! Finance 122 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 565 2
Internet Stock Report 994 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CSTB Telecom & Media 83 1
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