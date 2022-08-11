CompTek и Canovate заключили партнерское соглашение

CompTek (входит в группу «Ланит») объявляет о начале сотрудничества с турецкой компанией Canovate (часть Canovate Group). Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Canovate, созданный в 1979 г., является технологической компанией Турции. Обладает широким спектром товаров для создания телекоммуникационной инфраструктуры, ЦОД, оптических сетей связи, а также широким ассортиментом из более 1000 разработок для различных сфер промышленности.

В рамках соглашения CompTek будет продвигать на российском рынке решения 4M Data Center для построения центров обработки данных любого масштаба (от микро- до макро-ЦОДов), волоконно-оптической инфраструктуры (от «последней мили» на предприятии до уровня региональных магистралей), интегрированных гибких структурированных кабельных систем, конструктивов стоек и шкафов для ИТ-оборудования и систем умного распределения электропитания.

Для партнеров CompTek типовое оборудование вендора будет доступно к продаже со склада в Москве. Специализированные решения для ЦОД предполагается поставлять под заказ в зависимости от специфики каждого конкретного проекта.

Специалисты CompTek планируют разработать и внедрить вводный (ознакомительный) курс по оборудованию Canovate, а также продвинутый курс по подготовке специалистов с последующей сертификацией и получением партнерского статуса по этому вендору.

«Расширение продуктового портфолио решениями от Canovate даст нам возможность предоставить всей партнерской сети не только поставку комплектов материалов СКС на объекты, но и сформировать комплексные решения по построению 4М ЦОДов (микро, мини, макро и мобильных). Кстати, мобильные ЦОДы становятся в нашей стране все более популярными в различных отраслях экономики, производства и добычи полезных ископаемых, – сказал Анатолий Шигаев, руководитель направления СКС CompTek. – Область сотрудничества с Canovate не будет ограничена только обычными кабельными системами. Мы планируем внедрять в российских проектах и другие, не менее интересные решения турецкого партнера, например, системы стоек и шкафов, лоточные магистрали, защита электропитания с помощью интеллектуальных PDU и UPS, а также технологии оптоволоконных магистралей».

ИТ-кадры для промышленности будут готовить в специальном образовательном центре Поддержка ИТ-отрасли

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Компания CompTek основана в 1989 г. Cпециализируется на дистрибуции продуктов и решений компаний телекоммуникационной отрасли: Cisco, Avaya, CommScope, Dell Technologies, LifeSize, F5 Networks, Fujitsu и др. Партнеры компании – операторы, системные интеграторы и разработчики программного обеспечения.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – более 12 тыс. человек.