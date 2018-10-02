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МОЭК Московская объединенная энергетическая компания ПАО Московская теплосетевая компания, МТК МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго

МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго

 

 

Данные 2024 года

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 286 дел, на cумму 57 640 860 924 ₽*

Судебные дела (286) на сумму 57 640 860 924 ₽*
в качестве истца (142) на сумму 51 906 963 997 ₽*
в качестве ответчика (66) на сумму 263 304 388 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


02.10.2018 «Норбит» автоматизировал клиентский сервис МОЭК

я компания» разработала на базе «1С-Битрикс» «Единый личный кабинет клиента», который позволил ПАО «МОЭК» наладить интерактивное взаимодействие с потребителями, говорится в сообщении PR-службы

25.01.2018 МОЭК трансформировала управление деятельностью с платформой Abbyy FlexiCapture

Abbyy объявила о завершении проекта по перенастройке процесса обработки первичной документации в МОЭК, крупнейшем поставщике услуг отопления и горячего водоснабжения в Москве и Подмосковье.

14.12.2015 Питерская семья в скоростном конкурсе завоевала право спроектировать ЦОД МОЭКа

Победа питерцев в московском тендереМосковская объединенная энергетическая компания (МОЭК) обнародовала итоги конкурса на проектирование своего столичного резервного ЦОДа. Начальная цена лота была выставлена на уровне p97,73 млн. В тендере приняло участие четыре соискателя. ООО
12.12.2013 МОЭК в 750 раз ускорила формирование отчетности с помощью SAP HANA

илотный проект по внедрению платформы SAP HANA в «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК). По итогам проекта время подготовки некоторых отчетов сократилось в 750 раз. Теперь сис
09.09.2013 «Компьюлинк» модернизировал платформу базы данных SAP ERP в МОЭК

к» модернизировала платформу базы данных SAP ERP «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК). Объем базы данных ERP-системы МОЭК составляет 10 ТБ, количество пользователей —
21.06.2013 МОЭК вновь продлила лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition

иты от компьютерных угроз, сообщила о продлении «Московской объединенной энергетической компанией» (МОЭК) 7 тыс. лицензий корпоративного решения Eset NOD32 Antivirus Business Edition. «Сфера де
11.07.2012 Acronis Backup & Recovery обеспечивает непрерывность бизнес-процессов МОЭК

ения Acronis Backup & Recovery Advanced Server в «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК). Решение Acronis было развернуто на распределенной сети 17 филиалов на всей территории

20.09.2011 «Московская теплосетевая компания» внедрила корпоративную сеть видеосвязи от TrueConf

Российский разработчик и производитель систем видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf организовал для «Московской теплосетевой компании» (МТК) корпоративную сеть видеосвязи. Она предназначена для замены в МТК телефонных конференций на более продуктивные видеосовещания. Особенностью проекта по ор
01.08.2011 «Акадо Телеком» и «Техносерв» создали систему мониторинга узлов учета потребления энергоресурсов для МОЭК

торинга узлов учета потребления энергоресурсов для Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Генеральным подрядчиком проекта выступила компания «Комкор», чья сеть является основой
26.05.2011 «Ай-Теко» автоматизирует документооборот в «Московской теплосетевой компании»

Компания «Ай-Теко» сообщила о начале проекта по внедрению автоматизированной системы управления документооборотом (АСУД) на базе EMC Documentum в «Московской теплосетевой компании». Как ожидается, результатом проекта станет создание единой корпоративной платформы управления неструктурированной информацией: решение позволит автоматизироват
24.05.2010 «Энфорта» построила VPN-сеть для «Московской объединенной энергетической компании»

Компания «Энфорта» предоставила услуги связи «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК). Для МОЭК «Энфорта» разработала индивидуальное решение по построению частной сет
12.04.2010 Разработанная МТС и «Ситрониксом» услуга НИКА «следит» за автопарком «Московской теплосетевой компании»

онные Технологии» совместно с оператором «Мобильные ТелеСистемы» приступили к реализации проекта в «Московской теплосетевой компании» по оказанию комплексной услуги мониторинга и управления под
16.12.2008 «Акадо Телеком» создает мультисервисную сеть для МОЭК

созданию корпоративной мультисервисной сети для «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК). Концепция построения корпоративной мультисервисной сети МОЭК предусматривает со
14.07.2008 «Ланит» автоматизировал документооборот МОЭК

«Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) завершила реализацию проекта по автоматизации документооборота. На сегодняшний день авт
14.03.2008 МОЭК создала единую систему НСИ на базе SAP

«Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) ввела в промышленную эксплуатацию Единую корпоративную систему ведения нормативно-справ
21.02.2008 МОЭК открыла «Центр информационных технологий»

В январе 2008 г. в ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) был создан филиал №17 «Центр информационных технологий» (ЦИТ). Он отвечает за бесперебо
30.03.2007 МОЭК перешла на АС «Делопроизводство»

ой системы документооборота и делопроизводства в «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК). В феврале 2006 года совет директоров МОЭК принял решение о реструктуризации ком
17.01.2007 МОЭК автоматизирует документооборот

В рамках автоматизации систем управления в компании МОЭК внедрена система электронного документооборота. Электронный документооборот компании орг
02.11.2006 МОЭК внедряет программу по оптимизации работы тепловых сетей

ОАО МОЭК начало внедрение в опытную эксплуатацию комплекса программно-технологических продуктов в целях оптимизации работы теплоэнергетических объектов и повышения оперативности реагирования в чрез
25.11.2005 МОЭК автоматизирует управление сбытом

кта автоматизации сбытовой деятельности компании «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) на базе корпоративной информационной системы «АС+» (КИС «АС+»). Проект охватывает управ

Публикаций - 110, упоминаний - 142

МОЭК и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5327 20
Oracle Corporation 6756 15
Microsoft Corporation 24823 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8875 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1586 10
МегаФон 9219 10
IBM - International Business Machines Corp 9468 10
Ростелеком 9894 9
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 9
Huawei 4013 7
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 7
Ростелеком - Связьинвест 1708 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 6
8441 5
Крок - Croc 1784 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 5
Cisco Systems 5150 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3242 5
HP Inc. 5715 5
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 389 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 4
OpenText 210 4
Код Безопасности 644 4
Software AG & IDS Scheer 199 4
Dell EMC 5049 4
Компьюлинк ГК - Compulink 439 4
Docsvision - ДоксВижн 1014 4
TrueConf - ТруКонф 406 4
РСМ-системы 4 4
Системы документооборота 500 4
Yandex - Яндекс 7670 3
Directum - Директум 1115 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 592 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 3
Альфа-Банк 1794 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2871 14
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 14
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 607 14
РусГидро ПАО - ГидроОГК 316 12
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 10
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 274 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2495 8
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 200 8
ГПБ - Газпромбанк 1105 7
Транснефть 307 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 812 5
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 102 5
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 5
Россети Ленэнерго 1700 5
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 5
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 5
Мосводоканал МГУП 67 5
Почта России ПАО 2154 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 4
РЖД - Российские железные дороги 1938 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 471 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 213 4
Русский стандарт Банк 449 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 4
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 4
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришск 55 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 4
Сафмар - Европлан - Europlan 41 4
Русэнергосбыт 8 4
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 4
Газпром ПАО 1363 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 489 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 467 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 368 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4935 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1982 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 9
Федеральное казначейство России 1810 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3031 6
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 298 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1402 5
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3205 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2746 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 241 4
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 107 4
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3041 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2966 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2021 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 589 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 733 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1051 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 349 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1379 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 600 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 855 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 355 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 2
Мосгордума - Московская городская Дума 143 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1405 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
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НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
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Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
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Microsoft Windows 15878 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1781 4
Microsoft Windows 2000 8662 4
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 4
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 4
Linux OS 10199 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 3
Apple iOS 7948 3
Google Android 14230 3
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 152 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5418 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3288 3
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 2
Код безопасности - Secret MDM 4 2
Microsoft Windows XP 2408 2
Intel x86 - архитектура процессора 1899 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 98 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 2
Microsoft Windows Server 2008 479 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 960 2
Код Безопасности - vGate 78 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1327 2
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SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 179 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 170 2
Инкома Видеоселектор - Income VideoSelector 13 2
TrueConf Terminal 10 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 744 1
Серова Елена 320 25
Митрейкин Александр 20 9
Лебедев Александр 36 9
Попова Мария 141 8
Головин Леонид 25 8
Кукшев Вячеслав 13 7
Вексин Алексей 13 7
Меркушенков Евгений 8 7
Гревцев Владимир 22 6
Легезо Денис 40 6
Новиков Евгений 44 5
Кулигин Михаил 8 5
Щеканов Александр 8 5
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Ананьин Алексей 82 4
Дятлов Сергей 18 4
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Колюнов Дмитрий 5 4
Ильяхинский Николай 4 4
Пивоваров Константин 4 4
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Гусев Владимир 24 3
Аксенов Евгений 20 3
Жаднов Иван 7 3
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Севрюков Алексей 18 3
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Любимов Игорь 6 3
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Украина 7660 4
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3071 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 1959 1
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Мобильные системы 117 1
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Российская газета 274 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 36
IDC - International Data Corporation 4917 7
Gartner - Гартнер 3570 6
Forrester Research 823 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3288 3
Juniper Research 530 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 1
Wainhouse Research 40 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 31 4
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 215 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 876 2
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 8 2
РАН - Российская академия наук 1924 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1142 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 273 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 146 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 103 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 65 1
РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 23 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
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Docflow 147 1
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 330 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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