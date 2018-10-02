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МОЭК Московская объединенная энергетическая компания ПАО Московская теплосетевая компания, МТК МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго
Данные 2024 года
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 286 дел, на cумму 57 640 860 924 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|02.10.2018
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«Норбит» автоматизировал клиентский сервис МОЭК
я компания» разработала на базе «1С-Битрикс» «Единый личный кабинет клиента», который позволил ПАО «МОЭК» наладить интерактивное взаимодействие с потребителями, говорится в сообщении PR-службы
|25.01.2018
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МОЭК трансформировала управление деятельностью с платформой Abbyy FlexiCapture
Abbyy объявила о завершении проекта по перенастройке процесса обработки первичной документации в МОЭК, крупнейшем поставщике услуг отопления и горячего водоснабжения в Москве и Подмосковье.
|14.12.2015
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Питерская семья в скоростном конкурсе завоевала право спроектировать ЦОД МОЭКа
Победа питерцев в московском тендереМосковская объединенная энергетическая компания (МОЭК) обнародовала итоги конкурса на проектирование своего столичного резервного ЦОДа. Начальная цена лота была выставлена на уровне p97,73 млн. В тендере приняло участие четыре соискателя. ООО
|12.12.2013
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МОЭК в 750 раз ускорила формирование отчетности с помощью SAP HANA
илотный проект по внедрению платформы SAP HANA в «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК). По итогам проекта время подготовки некоторых отчетов сократилось в 750 раз. Теперь сис
|09.09.2013
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«Компьюлинк» модернизировал платформу базы данных SAP ERP в МОЭК
к» модернизировала платформу базы данных SAP ERP «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК). Объем базы данных ERP-системы МОЭК составляет 10 ТБ, количество пользователей —
|21.06.2013
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МОЭК вновь продлила лицензии на Eset NOD32 Antivirus Business Edition
иты от компьютерных угроз, сообщила о продлении «Московской объединенной энергетической компанией» (МОЭК) 7 тыс. лицензий корпоративного решения Eset NOD32 Antivirus Business Edition. «Сфера де
|11.07.2012
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Acronis Backup & Recovery обеспечивает непрерывность бизнес-процессов МОЭК
ения Acronis Backup & Recovery Advanced Server в «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК). Решение Acronis было развернуто на распределенной сети 17 филиалов на всей территории
|20.09.2011
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«Московская теплосетевая компания» внедрила корпоративную сеть видеосвязи от TrueConf
Российский разработчик и производитель систем видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf организовал для «Московской теплосетевой компании» (МТК) корпоративную сеть видеосвязи. Она предназначена для замены в МТК телефонных конференций на более продуктивные видеосовещания. Особенностью проекта по ор
|01.08.2011
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«Акадо Телеком» и «Техносерв» создали систему мониторинга узлов учета потребления энергоресурсов для МОЭК
торинга узлов учета потребления энергоресурсов для Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Генеральным подрядчиком проекта выступила компания «Комкор», чья сеть является основой
|26.05.2011
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«Ай-Теко» автоматизирует документооборот в «Московской теплосетевой компании»
Компания «Ай-Теко» сообщила о начале проекта по внедрению автоматизированной системы управления документооборотом (АСУД) на базе EMC Documentum в «Московской теплосетевой компании». Как ожидается, результатом проекта станет создание единой корпоративной платформы управления неструктурированной информацией: решение позволит автоматизироват
|24.05.2010
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«Энфорта» построила VPN-сеть для «Московской объединенной энергетической компании»
Компания «Энфорта» предоставила услуги связи «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК). Для МОЭК «Энфорта» разработала индивидуальное решение по построению частной сет
|12.04.2010
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Разработанная МТС и «Ситрониксом» услуга НИКА «следит» за автопарком «Московской теплосетевой компании»
онные Технологии» совместно с оператором «Мобильные ТелеСистемы» приступили к реализации проекта в «Московской теплосетевой компании» по оказанию комплексной услуги мониторинга и управления под
|16.12.2008
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«Акадо Телеком» создает мультисервисную сеть для МОЭК
созданию корпоративной мультисервисной сети для «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК). Концепция построения корпоративной мультисервисной сети МОЭК предусматривает со
|14.07.2008
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«Ланит» автоматизировал документооборот МОЭК
«Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) завершила реализацию проекта по автоматизации документооборота. На сегодняшний день авт
|14.03.2008
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МОЭК создала единую систему НСИ на базе SAP
«Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) ввела в промышленную эксплуатацию Единую корпоративную систему ведения нормативно-справ
|21.02.2008
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МОЭК открыла «Центр информационных технологий»
В январе 2008 г. в ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) был создан филиал №17 «Центр информационных технологий» (ЦИТ). Он отвечает за бесперебо
|30.03.2007
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МОЭК перешла на АС «Делопроизводство»
ой системы документооборота и делопроизводства в «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК). В феврале 2006 года совет директоров МОЭК принял решение о реструктуризации ком
|17.01.2007
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МОЭК автоматизирует документооборот
В рамках автоматизации систем управления в компании МОЭК внедрена система электронного документооборота. Электронный документооборот компании орг
|02.11.2006
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МОЭК внедряет программу по оптимизации работы тепловых сетей
ОАО МОЭК начало внедрение в опытную эксплуатацию комплекса программно-технологических продуктов в целях оптимизации работы теплоэнергетических объектов и повышения оперативности реагирования в чрез
|25.11.2005
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МОЭК автоматизирует управление сбытом
кта автоматизации сбытовой деятельности компании «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) на базе корпоративной информационной системы «АС+» (КИС «АС+»). Проект охватывает управ
МОЭК и организации, системы, технологии, персоны:
|Серова Елена 320 25
|Митрейкин Александр 20 9
|Лебедев Александр 36 9
|Попова Мария 141 8
|Головин Леонид 25 8
|Кукшев Вячеслав 13 7
|Вексин Алексей 13 7
|Меркушенков Евгений 8 7
|Гревцев Владимир 22 6
|Легезо Денис 40 6
|Новиков Евгений 44 5
|Кулигин Михаил 8 5
|Щеканов Александр 8 5
|Пономаренко Антон 6 5
|Ананьин Алексей 82 4
|Дятлов Сергей 18 4
|Макаров Станислав 117 4
|Колюнов Дмитрий 5 4
|Ильяхинский Николай 4 4
|Пивоваров Константин 4 4
|Родионов Александр 31 3
|Гусев Владимир 24 3
|Аксенов Евгений 20 3
|Жаднов Иван 7 3
|Петров Владимир 18 3
|Бандурин Гаральд 15 3
|Севрюков Алексей 18 3
|Цветков Юрий 9 3
|Кудрявцев Андрей 13 3
|Перфилов Александр 7 3
|Любимов Игорь 6 3
|Хитрик Игорь 5 3
|Нейман Игорь 6 3
|Строкович Антон 53 3
|Шевченко Владимир 148 3
|Гимранов Ринат 122 3
|Сидоров Алексей 19 3
|Голов Андрей 52 3
|Суслов Андрей 12 3
|Подлесный Константин 7 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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