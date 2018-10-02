МОЭК Московская объединенная энергетическая компания ПАО Московская теплосетевая компания, МТК МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго

Данные 2024 года

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 286 дел, на cумму 57 640 860 924 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 110, упоминаний - 142