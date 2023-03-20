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Greenpeace Гринпис

СОБЫТИЯ


20.03.2023 В «Яндекс картах» появились пункты сбора вторсырья, проверенные «Гринпис»

В «Яндекс картах» теперь можно найти более 24 тыс. пунктов сбора вторсырья, проверенных Recyclemap — проектом «Гринпис» в России. Это позволит пользователям быстро находить подходящие пункты поблизости и строить к ним маршруты. А еще сохранять в закладках, составлять списки и делиться с теми, кто также

29.08.2011 "Гринпис" обнаружил в одежде знаменитых брендов следы токсинов

Следы токсичных химикатов, опасных для окружающей среды и здоровья человека, были обнаружены в продукции, выпускаемой 14-ю ведущими производителями одежды. Об этом заявила организация Greenpeace в своем докладе Dirty Laundry 2. Активисты Greenpeace купили в 18 странах по всему миру 78 фирменных образцов одежды, в основном произведенных в Китае, Вьетнаме, Малайзии и на
24.08.2011 ChronoPay будет принимать онлайн-пожертвования для Гринпис

Независимая международная организация Гринпис (Greenpeace) выбрала платежный сервис ChronoPay для приема пожертвований банковскими картами ч
02.06.2011 «Гринпис» и Google запускают карту пунктов приема вторсырья в России

«Гринпис» России совместно с компанией Google запускает интерактивную карту пунктов приема вто
29.04.2011 Greenpeace назвала Apple самым “грязным” облачным вендором

Компания Greenpeace опубликовала отчет “Насколько грязны ваши данные?” (How dirty is your data?) с анализом уровня экологичности дата-центров ведущих поставщиков облачных услуг. В основе отчета лежит оц
27.05.2010 Майкл Делл получил публичный выговор со стороны «Гринписа»

Активисты международной организации «Гринпис» вчера, 26 мая, растянули на окнах головного офиса Dell в Раунд-Роке, Техас, большой желтый плакат, на котором черными и синими буквами было написано обращение персонально к главе компа
22.04.2010 Greenpeace исследует состояние рек и озер вдоль Волго-Балтийского водного пути

Как сообщает пресс-служба Greenpeace России, парусник Greenpeace «Белуга II» отправился из порта Гамбурга в стор
01.02.2010 Радиоактивные отходы вновь прибыли в Россию

Как сообщает Greenpeace России, 1 февраля 2010 года около 3 часов ночи в грузовой порт Санкт-Петербурга пр
14.01.2010 Greenpeace России подвел экологические итоги 2009 года

Среди положительных событий Greenpeace России отмечает принятие закона об энергоэффективности, отказ московских и петербу
16.11.2009 Greenpeace России: новая трасса ЦКАД уничтожит весь лесозащитный пояс Москвы

Как сообщает пресс-служба Greenpeace РоссииGreenpeace России, 17 ноября 2009 uода перед памятником Кириллу и Мефодию со
26.10.2009 GreenPeace: власти Камчатки планируют покончить с природными парками

российские объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО «отметилась» Камчатка. Как стало известно Greenpeace России, краевое правительство намерено ликвидировать природные парки «Налычево», «
15.10.2009 Альтернативную Нобелевскую премию получил сотрудник Greenpeace Африки

Сотрудник Greenpeace Африки Рене Нгонго получил престижную международную премию "За достойный образ жиз
06.04.2009 Опубликован новый список "зеленых" производителей электроники

Как сообщает пресс-служба Greenpeace России, на прошедшей неделе Greenpeace International опубликовал 11-й выпус
31.03.2009 HP, Lenovo и Dell скатились в новом рейтинге «зеленой» электроники «Гринпис»

Компании HP, Lenovo и Dell скатились на более слабые позиции в новом рейтинге «зеленой» электроники, опубликованном «Гринпис» сегодня, 31 марта. Это произошло вследствие того, что компаниям были зачислены штрафные баллы. Все они обещали отказаться от поливинилхлорида и бромосодержащих веществ до конца 2009 г.
27.02.2009 Индия отказывается от ламп накаливания

Как сообщает пресс-служба Greenpeace России, началось осуществление первого этапа Национального климатического плана Ин
26.02.2009 Greenpeace: развивающиеся страны стали свалками электронных отходов

Как сообщает пресс-служба Greenpeace России, отходы электроники, предназначенные для переработки, нелегально вывозятся

02.12.2008 Greenpeace: вырубка лесов в Бразилии приобретает катастрофические масштабы

Как сообщает Greenpeace России, правительство Бразилии предоставило новые данные по вырубке лесов Амазонки
17.09.2008 Nokia вернула лидерство в рейтинге «Гринпис»

Ведущие производители электроники заметно улучшили экологические показатели своей продукции. Об этом говорит девятый рейтинг «зеленой» электроники, опубликованный организацией «Гринпис» вчера, 16 сентября. Набрав 7 баллов из 10 возможных, лидерство в рейтинге вернула себе Nokia. Компания наладила прием старой техники в Индии, чем и вызвано ее столь резкое продвижение

17.09.2008 Nokia возглавила рейтинг "зеленой" электроники

Как сообщает пресс-служба Greenpeace России, девятый рейтинг «зеленой» электроники опубликовал 16 сентября Greenpeac
18.07.2008 Гринпис: через 25 лет человечество может столкнуться с дефицитом пресной воды

Как сообщает пресс-служба Гринпис России, по данным ученых, через 25 лет даже самые развитые и богатые страны могут столкнуться с дефицитом пресной воды. Ее запасов может не хватить, чтобы удовлетворить потребности раст
26.06.2008 «Гринпис» опубликовал новый рейтинг «зеленой» электроники

На этот раз 18 компаний оценивались по более жестким критериям. «Гринпис» усилил требования к утилизации электронных отходов, использованию вредных химических элементов, а также добавил новый критерий – участие в программах по сокращению выбросов парниковых

21.05.2008 «Гринпис» недоволен игровыми приставками

Самые популярные в мире игровые приставки Nintendo Wii, Sony PlayStation 3 "Elite" и Microsoft Xbox 360 содержат токсичные вещества, говорится в опубликованном на днях докладе «Гринпис» под названием «Грязные игры». Тест на наличие опасных химических веществ не прошел ни один из трех крупнейших производителей приставок. Во всех консолях, хотя и в разных пропорциях, бы
19.03.2008 Samsung и Toshiba вырвались в лидеры рейтинга Greenpeace

В последнем издании рейтинга экологически безопасной электроники, подготовленного Greenpeace, лидерами стали Samsung и Toshiba. Nokia вновь не попала на первое место из-за низ
07.03.2008 Электронику оценили с точки зрения экологичности

Как сообщает пресс-служба Greenpeace России, международная экологическая организация Greenpeace изучила высокоте
06.03.2008 Телефон Sony Ericsson возглавил рейтинг «Гринписа»

работать, так как каждая из них набрала всего лишь около половины возможных баллов. Таким способом «Гринпис» хотел показать, что некоторые компании действительно способны разрабатывать продукты
28.01.2008 «Гринпис» попросил ФСБ защитить Курскую магнитную аномалию

«Гринпис России» направил в Федеральную службу безопасности РФ заявление о готовящемся захорон
29.10.2007 Франция запрещает выращивание ГМ растений

Как сообщает пресс-служба Гринпис России, во Франции будет введен временный мораторий на выращивание генетически модифи
19.10.2007 В России введен порог маркировки ГМ продуктов

Как сообщает пресс-служба Гринпис России, 17 октября 2007 года Совет Федерации одобрил поправки к Закону о защите прав

16.10.2007 Суд. Greenpeace против Apple

Накануне Greenpeace опубликовал результат исследований, согласно которым iPhone наносит большой вред окружающей среде. Если не вдаваться в технические подробности, то претензии экологов есть и к материа
20.09.2007 Новый рейтинг «Гринписа» включил российских производителей ПК

«Гринпис» опубликовал обновленный рейтинг экологически чистой электроники. Наряду с глобальным
11.09.2007 Российская "урановая сделка" с Австралией: мнение Гринпис

ему радиоактивного загрязнения России и не решает проблему изменения климата, считают представители Гринпис России. Австралийскую урановую руду предполагается поставлять в международный центр п
11.09.2007 Оценена степень экологической открытости предприятий России

Как сообщает пресс-служба Гринпис России, обнародован предварительный анализ экологической открытости российских предпр
03.07.2007 Nokia возвращается на первое место в новом рейтинге Greenpeace

Организация Greenpeace опубликовала новый, четвертый по счету, рейтинг экологически чистой электроники. На этот раз его вновь возглавила компания Nokia, обогнав Dell и прежнего лидера, китайскую Lenovo. Ау
04.04.2007 Lenovo возглавил рейтинг «зеленой» электроники Greenpeace

. Sony и LG Electronics получили штрафные баллы за политику двойных стандартов в отношении переработки электронных отходов в разных странах и опустились в конец списка. Еще в августе 2006 года, когда Greenpeace начинал свои исследования, ни одна из 14 протестированных марок — лидеров мобильной телефонии и компьютерной техники — не соответствовала экологическим стандартам. Сегодня

12.12.2006 Greenpeace: Apple - самый токсичный производитель

Традиционно, в рейтинге Greenpeace представлены 14 ведущих мировых производителей электронных устройств. Степень экол
28.09.2006 Ноутбуки HP и Apple вредят здоровью?

о допустимые концентрации. Согласно утверждению, опубликованному на официальном сайте HP, бромированные антипирены давно не применяются при производстве компьютерного оборудования. Однако специалисты Greenpeace обнаружили эти химикаты в продукции HP и заявили, что «в свете последнего исследования, иначе как ложью такое утверждение назвать нельзя». Бромированные антипирены — чрезвычайно
27.09.2006 Greenpeace нашел яд в ноутбуках HP и Apple

Экологи из Greenpeace проверили ноутбуки ряда крупнейших производителей на содержание в них ядовитых веществ. Как выяснилось, такие элементы содержатся в самых известных моделях ноутбуков производства ком
10.03.2006 Фото дня. Greenpeace устроил скандал на CeBIT

Последняя громкая акция «зеленых» была проведена на выставке СeBIT, где активисты движения установили перед одним из павильонов модель робота, который разрывает себя на части. Это творение рук Greenpeace «украшает» выставку CeBIT Понятно, что главная задача гринписовцев – просто привлечение внимания к себе, а также к тому, как «опасная цифра» губит планету.
10.03.2006 Greenpeace устроил скандал на CeBIT

Преимущества цифровых технологий уже неоднократно доказаны. Однако по всему миру существуют «могучие кучки», которые всячески противятся IT. Одной из них является Greenpeace.Последняя громкая акция «зеленых» была проведена на выставке СeBIT, где активисты движения установили перед одним из павильонов модель робота, который разрывает себя на части. Это тв
08.12.2005 Greenpeace атаковал HP

воздушный шар с надписью: "НР: Вредные продукты". Эта демонстрация является частью мер, принимаемых Greenpeace, по оказанию давления на производителей электроники. Цель борьбы – заставить произ

Публикаций - 130, упоминаний - 185

Greenpeace и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Samsung Electronics 11065 17
Dell EMC 5180 16
Sony 6739 16
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 15
Lenovo Group 2447 13
Dell Technologies - Dell Computer 2219 13
Microsoft Corporation 25775 11
LG Electronics 3735 11
Toshiba Corporation 2980 10
HP Inc. 5883 9
Google LLC 12690 9
Acer Group - Acer Inc 2776 8
Philips 2099 7
Nintendo 823 7
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Lenovo Motorola 3566 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 5
МегаФон 10742 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Intel Corporation 12811 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Комфорт Инжиниринг - Comfort Engineering 5 2
Aresa Biodetection 2 2
SAP SE 5601 2
X Corp - Twitter 2938 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Крок - Croc 1964 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
Sharp Corporation 1062 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 2
K-Systems - К-Системс 140 2
Orano - Areva 24 5
Газпром ПАО 1493 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 3
Транснефть 335 3
Севергеофизика - Северное геофизическое предприятие 4 2
Merriam-Webster 15 2
ТМПЗ - Тушинский мясоперерабатывающий завод 2 2
Eddie Bauer 7 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
Coca-Cola Company 261 2
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 2
Верный - торговая сеть 326 2
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 2
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 2
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 2
Unilever Lipton 9 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 2
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Пяозерский ЛПХ 1 1
Формоза Альтаир НПКЦ 14 1
Vein Technologies - Вейн Технолоджис 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Союзпетрострой СРО 3 1
PVH Corp - Calvin Klein 19 1
Lacoste - Лакост 10 1
Ralph Lauren 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Adidas - Адидас 170 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Альфа-Банк 1979 1
Visa International 1993 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 5
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 3
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 2
Роспотребнадзор РФ - Госсанэпиднадзор - Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 14 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 5
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 17
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 13
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Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 3
Стандартизация - Standardization 2339 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 545 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 3
Геосемантика - RecycleMap 4 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 69 2
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