В «Яндекс картах» появились пункты сбора вторсырья, проверенные «Гринпис» В «Яндекс картах» теперь можно найти более 24 тыс. пунктов сбора вторсырья, проверенных Recyclemap — проектом «Гринпис» в России. Это позволит пользователям быстро находить подходящие пункты поблизости и строить к ним маршруты. А еще сохранять в закладках, составлять списки и делиться с теми, кто также

"Гринпис" обнаружил в одежде знаменитых брендов следы токсинов Следы токсичных химикатов, опасных для окружающей среды и здоровья человека, были обнаружены в продукции, выпускаемой 14-ю ведущими производителями одежды. Об этом заявила организация Greenpeace в своем докладе Dirty Laundry 2. Активисты Greenpeace купили в 18 странах по всему миру 78 фирменных образцов одежды, в основном произведенных в Китае, Вьетнаме, Малайзии и на

ChronoPay будет принимать онлайн-пожертвования для Гринпис Независимая международная организация Гринпис (Greenpeace) выбрала платежный сервис ChronoPay для приема пожертвований банковскими картами ч

«Гринпис» и Google запускают карту пунктов приема вторсырья в России «Гринпис» России совместно с компанией Google запускает интерактивную карту пунктов приема вто

Greenpeace назвала Apple самым “грязным” облачным вендором Компания Greenpeace опубликовала отчет “Насколько грязны ваши данные?” (How dirty is your data?) с анализом уровня экологичности дата-центров ведущих поставщиков облачных услуг. В основе отчета лежит оц

Майкл Делл получил публичный выговор со стороны «Гринписа» Активисты международной организации «Гринпис» вчера, 26 мая, растянули на окнах головного офиса Dell в Раунд-Роке, Техас, большой желтый плакат, на котором черными и синими буквами было написано обращение персонально к главе компа

Greenpeace исследует состояние рек и озер вдоль Волго-Балтийского водного пути Как сообщает пресс-служба Greenpeace России, парусник Greenpeace «Белуга II» отправился из порта Гамбурга в стор

Радиоактивные отходы вновь прибыли в Россию Как сообщает Greenpeace России, 1 февраля 2010 года около 3 часов ночи в грузовой порт Санкт-Петербурга пр

Greenpeace России подвел экологические итоги 2009 года Среди положительных событий Greenpeace России отмечает принятие закона об энергоэффективности, отказ московских и петербу

Greenpeace России: новая трасса ЦКАД уничтожит весь лесозащитный пояс Москвы Как сообщает пресс-служба Greenpeace РоссииGreenpeace России, 17 ноября 2009 uода перед памятником Кириллу и Мефодию со

GreenPeace: власти Камчатки планируют покончить с природными парками российские объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО «отметилась» Камчатка. Как стало известно Greenpeace России, краевое правительство намерено ликвидировать природные парки «Налычево», «

Альтернативную Нобелевскую премию получил сотрудник Greenpeace Африки Сотрудник Greenpeace Африки Рене Нгонго получил престижную международную премию "За достойный образ жиз

Опубликован новый список "зеленых" производителей электроники Как сообщает пресс-служба Greenpeace России, на прошедшей неделе Greenpeace International опубликовал 11-й выпус

HP, Lenovo и Dell скатились в новом рейтинге «зеленой» электроники «Гринпис» Компании HP, Lenovo и Dell скатились на более слабые позиции в новом рейтинге «зеленой» электроники, опубликованном «Гринпис» сегодня, 31 марта. Это произошло вследствие того, что компаниям были зачислены штрафные баллы. Все они обещали отказаться от поливинилхлорида и бромосодержащих веществ до конца 2009 г.

Индия отказывается от ламп накаливания Как сообщает пресс-служба Greenpeace России, началось осуществление первого этапа Национального климатического плана Ин

Greenpeace: развивающиеся страны стали свалками электронных отходов Как сообщает пресс-служба Greenpeace России, отходы электроники, предназначенные для переработки, нелегально вывозятся

Greenpeace: вырубка лесов в Бразилии приобретает катастрофические масштабы Как сообщает Greenpeace России, правительство Бразилии предоставило новые данные по вырубке лесов Амазонки

Nokia вернула лидерство в рейтинге «Гринпис» Ведущие производители электроники заметно улучшили экологические показатели своей продукции. Об этом говорит девятый рейтинг «зеленой» электроники, опубликованный организацией «Гринпис» вчера, 16 сентября. Набрав 7 баллов из 10 возможных, лидерство в рейтинге вернула себе Nokia. Компания наладила прием старой техники в Индии, чем и вызвано ее столь резкое продвижение

Nokia возглавила рейтинг "зеленой" электроники Как сообщает пресс-служба Greenpeace России, девятый рейтинг «зеленой» электроники опубликовал 16 сентября Greenpeac

Гринпис: через 25 лет человечество может столкнуться с дефицитом пресной воды Как сообщает пресс-служба Гринпис России, по данным ученых, через 25 лет даже самые развитые и богатые страны могут столкнуться с дефицитом пресной воды. Ее запасов может не хватить, чтобы удовлетворить потребности раст

«Гринпис» опубликовал новый рейтинг «зеленой» электроники На этот раз 18 компаний оценивались по более жестким критериям. «Гринпис» усилил требования к утилизации электронных отходов, использованию вредных химических элементов, а также добавил новый критерий – участие в программах по сокращению выбросов парниковых

«Гринпис» недоволен игровыми приставками Самые популярные в мире игровые приставки Nintendo Wii, Sony PlayStation 3 "Elite" и Microsoft Xbox 360 содержат токсичные вещества, говорится в опубликованном на днях докладе «Гринпис» под названием «Грязные игры». Тест на наличие опасных химических веществ не прошел ни один из трех крупнейших производителей приставок. Во всех консолях, хотя и в разных пропорциях, бы

Samsung и Toshiba вырвались в лидеры рейтинга Greenpeace В последнем издании рейтинга экологически безопасной электроники, подготовленного Greenpeace, лидерами стали Samsung и Toshiba. Nokia вновь не попала на первое место из-за низ

Электронику оценили с точки зрения экологичности Как сообщает пресс-служба Greenpeace России, международная экологическая организация Greenpeace изучила высокоте

Телефон Sony Ericsson возглавил рейтинг «Гринписа» работать, так как каждая из них набрала всего лишь около половины возможных баллов. Таким способом «Гринпис» хотел показать, что некоторые компании действительно способны разрабатывать продукты

«Гринпис» попросил ФСБ защитить Курскую магнитную аномалию «Гринпис России» направил в Федеральную службу безопасности РФ заявление о готовящемся захорон

Франция запрещает выращивание ГМ растений Как сообщает пресс-служба Гринпис России, во Франции будет введен временный мораторий на выращивание генетически модифи

В России введен порог маркировки ГМ продуктов Как сообщает пресс-служба Гринпис России, 17 октября 2007 года Совет Федерации одобрил поправки к Закону о защите прав

Суд. Greenpeace против Apple Накануне Greenpeace опубликовал результат исследований, согласно которым iPhone наносит большой вред окружающей среде. Если не вдаваться в технические подробности, то претензии экологов есть и к материа

Новый рейтинг «Гринписа» включил российских производителей ПК «Гринпис» опубликовал обновленный рейтинг экологически чистой электроники. Наряду с глобальным

Российская "урановая сделка" с Австралией: мнение Гринпис ему радиоактивного загрязнения России и не решает проблему изменения климата, считают представители Гринпис России. Австралийскую урановую руду предполагается поставлять в международный центр п

Оценена степень экологической открытости предприятий России Как сообщает пресс-служба Гринпис России, обнародован предварительный анализ экологической открытости российских предпр

Nokia возвращается на первое место в новом рейтинге Greenpeace Организация Greenpeace опубликовала новый, четвертый по счету, рейтинг экологически чистой электроники. На этот раз его вновь возглавила компания Nokia, обогнав Dell и прежнего лидера, китайскую Lenovo. Ау

Lenovo возглавил рейтинг «зеленой» электроники Greenpeace . Sony и LG Electronics получили штрафные баллы за политику двойных стандартов в отношении переработки электронных отходов в разных странах и опустились в конец списка. Еще в августе 2006 года, когда Greenpeace начинал свои исследования, ни одна из 14 протестированных марок — лидеров мобильной телефонии и компьютерной техники — не соответствовала экологическим стандартам. Сегодня

Greenpeace: Apple - самый токсичный производитель Традиционно, в рейтинге Greenpeace представлены 14 ведущих мировых производителей электронных устройств. Степень экол

Ноутбуки HP и Apple вредят здоровью? о допустимые концентрации. Согласно утверждению, опубликованному на официальном сайте HP, бромированные антипирены давно не применяются при производстве компьютерного оборудования. Однако специалисты Greenpeace обнаружили эти химикаты в продукции HP и заявили, что «в свете последнего исследования, иначе как ложью такое утверждение назвать нельзя». Бромированные антипирены — чрезвычайно

Greenpeace нашел яд в ноутбуках HP и Apple Экологи из Greenpeace проверили ноутбуки ряда крупнейших производителей на содержание в них ядовитых веществ. Как выяснилось, такие элементы содержатся в самых известных моделях ноутбуков производства ком

Фото дня. Greenpeace устроил скандал на CeBIT Последняя громкая акция «зеленых» была проведена на выставке СeBIT, где активисты движения установили перед одним из павильонов модель робота, который разрывает себя на части. Это творение рук Greenpeace «украшает» выставку CeBIT Понятно, что главная задача гринписовцев – просто привлечение внимания к себе, а также к тому, как «опасная цифра» губит планету.

Greenpeace устроил скандал на CeBIT Преимущества цифровых технологий уже неоднократно доказаны. Однако по всему миру существуют «могучие кучки», которые всячески противятся IT. Одной из них является Greenpeace.Последняя громкая акция «зеленых» была проведена на выставке СeBIT, где активисты движения установили перед одним из павильонов модель робота, который разрывает себя на части. Это тв