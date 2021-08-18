Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Greenpeace
Гринпис
Публикаций - 76, упоминаний - 148
Greenpeace упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Киселёв Алексей 32 2
|Steve Jobs - Стив Джобс 981 1
|Бобровников Борис 98 1
|Белов Александр 69 1
|Жуков Александр 40 1
|Миллер Алексей 17 1
|Медведев Дмитрий 1582 1
|Гименез Вероника 6 1
|Переведенцев Александр 7 1
|Пономарев Александр 3 1
|Воробьев Всеволод 7 1
|Путин Владимир 2398 1
|Воробьев Андрей 148 1
|Коротков Андрей 68 1
|Associated Press 1965 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10408 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
|Forbes - Форбс 551 1
|The Guardian - Британская газета 313 1
|Nature 696 1
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1165102, в очереди разбора - 1052371.
Создано именных указателей - 51391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1165102, в очереди разбора - 1052371.
Создано именных указателей - 51391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru