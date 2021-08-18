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Greenpeace
Гринпис



18.08.2021 Как правильно утилизировать аккумуляторные батареи 2
28.07.2021 Как правильно утилизировать старый фотоаппарат 1
11.03.2020 Эксперты «АЙТОБ» рассказали о росте популярности «зеленой» логистики в России 1
29.06.2017 Приживется ли в России «зеленый» ЦОД? 2
16.03.2017 «Крок» поддержала творческую экспедицию в Антарктиду 1
11.01.2017 Китай быстрее всех переходит к зеленой энергетике 2
07.11.2016 Таинственные звуки в водах Арктики озадачил канадское правительство 2
18.07.2012 Anonymous взломали сервера «Газпрома» и «Роснефти» 3
29.08.2011 "Гринпис" обнаружил в одежде знаменитых брендов следы токсинов 4
24.08.2011 ChronoPay будет принимать онлайн-пожертвования для Гринпис 1
29.04.2011 Greenpeace назвала Apple самым “грязным” облачным вендором 7
22.04.2010 Greenpeace исследует состояние рек и озер вдоль Волго-Балтийского водного пути 6
07.04.2010 "Климат-гейт" оказался фальшивкой 1
26.02.2010 Радиоактивные отходы вновь прибыли в Россию 1
01.02.2010 Радиоактивные отходы вновь прибыли в Россию 3
14.01.2010 Greenpeace России подвел экологические итоги 2009 года 1
16.12.2009 В Россию привезли очередную порцию радиоактивных отходов 1
14.12.2009 Островные государства требуют юридической справедливости 1
17.11.2009 Храм Флора и Лавра осветится энергосберегающими лампами 1
16.11.2009 Greenpeace России: новая трасса ЦКАД уничтожит весь лесозащитный пояс Москвы 2
26.10.2009 GreenPeace: власти Камчатки планируют покончить с природными парками 2
15.10.2009 Альтернативную Нобелевскую премию получил сотрудник Greenpeace Африки 2
27.08.2009 МСЗ №2 загрязняет воздух Москвы больше декларируемого уровня 2
06.04.2009 Опубликован новый список "зеленых" производителей электроники 3
19.03.2009 Крупнейшая партия ядерных отходов прибыла в Петербург 1
16.03.2009 В Ленинградской области превышено содержания цезия-137 в лесных грибах 1
27.02.2009 Индия отказывается от ламп накаливания 3
26.02.2009 Greenpeace: развивающиеся страны стали свалками электронных отходов 2
28.01.2009 Утверждены основные направления в развитии возобновляемых источников энергии 1
19.01.2009 Sharp, Toshiba и Panasonic вместе займутся спасением планеты 1
14.01.2009 "Зеленая" электроника: итоги прошедшего года 2
02.12.2008 Greenpeace: вырубка лесов в Бразилии приобретает катастрофические масштабы 3
14.11.2008 Австрийские ученые: ГМ-злаки опасны для здоровья 2
17.09.2008 Nokia возглавила рейтинг "зеленой" электроники 5
02.09.2008 Глобальное потепление: теперь через Северный полюс можно проплыть 1
21.08.2008 Индонезия установила мораторий на вырубку тропических лесов 1
15.08.2008 Безопасность реактора на АЭС в Финляндии подвергается сомнению 2
07.08.2008 Lenovo предоставит «зеленое» оборудование для Олимпийских игр в Пекине 1
24.06.2008 Мир решает, что делать с электронным мусором 1
07.04.2008 На внешних объектах испанской АЭС выявлено радиоактивное загрязнение 2

Публикаций - 76, упоминаний - 148

Greenpeace упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 10072 16
Nokia Corporation 5229 11
Samsung Electronics 8912 10
Dell EMC 4463 9
Lenovo Group 1987 8
Sony 5558 7
Sony Ericsson 1032 7
Toshiba Corporation 2745 6
Microsoft Corporation 20942 6
LG Electronics 3115 6
Acer Group 2174 5
HP Inc. 5091 4
HP - Hewlett-Packard 3422 4
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 727 4
Nintendo 609 4
Philips 1704 4
Meta - Facebook 4107 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2436 3
Lenovo Motorola 3318 3
Google LLC 9379 3
IBM 8626 2
Sharp Corporation 963 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1717 2
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
Мотив - Екатеринбург-2000 128 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1091 1
Астерос - Asteros 583 1
Ланит Интеграция 103 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 1
Akamai Technologies 132 1
Jabra 55 1
ITOB - АЙТОБ 4 1
Открытые технологии 429 1
Logitech 352 1
Intel Corporation 10770 1
Oracle Corporation 5765 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 384 1
Армада - РБК софт 660 1
Siemens AG - Сименс Россия 2221 1
SEC Consult Services 1267 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 283 2
Газпром ПАО 739 2
СХК - Сибирский химический комбинат 11 2
Nike 152 1
Finnair - Авиакомпания 35 1
РОСНО СК 163 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 62 1
H&M 16 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 43 1
Puma - Пума 39 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 16 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 71 1
Uniqlo 7 1
JCB International 133 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1594 1
Алроса АК 95 1
Royal Dutch Shell - Шелл 117 1
Роснефть НК 416 1
Банк Зенит 193 1
Visa International 1636 1
Adidas 125 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 142 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1209 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 2
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 38 2
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 27 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 130 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7283 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 278 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12193 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 2
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 71 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12097 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2502 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 455 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 220 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1331 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция 15 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 1
EPEAT - Electronic Product Environmental Assessment Tool - Экологический сертификат - Электронный инструмент экологической оценки продукции 30 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 54 1
PUE - Power usage effectiveness 57 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 584 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1227 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1911 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5794 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 559 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 612 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 281 1
Dell Alienware 119 1
Opera Mini 206 1
Lenovo ThinkVision - серия мониторов 13 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
Киселёв Алексей 32 2
Steve Jobs - Стив Джобс 981 1
Бобровников Борис 98 1
Белов Александр 69 1
Жуков Александр 40 1
Миллер Алексей 17 1
Медведев Дмитрий 1582 1
Гименез Вероника 6 1
Переведенцев Александр 7 1
Пономарев Александр 3 1
Воробьев Всеволод 7 1
Путин Владимир 2398 1
Воробьев Андрей 148 1
Коротков Андрей 68 1
Россия - Российская федерация - РФ 81938 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33810 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11526 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10833 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11501 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26526 5
Германия - Федеративная Республика 7764 4
Дания - Копенгаген 101 3
Земля - планета Солнечной системы 6384 3
Япония 7880 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 552 3
Арктика 326 3
Индонезия - Республика 771 2
Филиппины - Республика 446 2
Испания - Королевство 2509 2
США - Калифорния 3062 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 560 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 63 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 245 2
Германия - Гамбург 163 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1767 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1919 2
Франция - Французская Республика 4915 2
Африка - Африканский регион 2656 2
Швеция - Королевство 1758 2
Европа 7236 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9386 2
Индия - Республика 4063 2
Южная Корея - Республика 3246 1
Россия - Сибирь 1338 1
Чехия - Чешская Республика 973 1
Канада 2835 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1680 1
Европа Западная 1275 1
Индонезия - Бали 34 1
Гана - Республика 59 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 253 1
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 342 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1212 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 961 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 215 2
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 56 2
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4059 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия 10 1
Associated Press 1965 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10408 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
Forbes - Форбс 551 1
The Guardian - Британская газета 313 1
Nature 696 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
CeBIT 406 4
Олимпийские игры - Olympic Games 461 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1165102, в очереди разбора - 1052371.
Создано именных указателей - 51391.
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