Merriam-Webster

13.02.2012 Словари Slovoed для Android интегрировали с приложением для чтения книг FBReader 1
15.03.2011 Paragon Software разместила 60 своих приложений в онлайн-магазине Intel AppUp 1
08.10.2008 Лучший отечественный софт для iPhone 1
11.08.2008 Лучшие словари и переводчики для мобильников 1
19.04.2007 Блогам - 10 лет 1
15.11.2006 Paragon Software обновляет линейку словарей для Windows Mobile Pocket PC 1
14.12.2005 Merriam-Webster: десятка самых непонятных слов 2
02.11.2005 Paragon провела ребрендинг "СловоЕдов" 1
23.12.2004 ИТ-рынок-2004: главные темы года 1
06.12.2004 Блог: самое популярное слово 2004 года 1
05.08.2003 Наномусор засоряет английский 1
05.08.2003 Наномусор засоряет английский 1
02.09.1999 Новый словарь Encarta World English Dictionary от Microsoft содержит множество неточностей 2
03.12.1998 3Сom представила новый карманный Palm VII с беспроводной связью 1

Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 332 6
Microsoft Corporation 25348 4
Google LLC 12356 4
Apple Inc 12775 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 355 2
Ectaco - East-Coast Trading American Company Incorporated 32 1
Synacor - Technorati 29 1
Perplexity - Perplexity AI 38 1
Samsung Electronics 10729 1
МегаФон 10129 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14695 1
Intel Corporation 12591 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9255 1
Lenovo Motorola 3531 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
Promt - Промт 309 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
AOL Inc - America Online 1878 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
HP 3Com 680 1
US West 53 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 467 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Верный - торговая сеть 310 3
Eddie Bauer 7 2
Русский Язык Медиа 7 2
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 1
HarperCollins Publishers 20 1
UPS 212 1
Лента - Сеть розничной торговли 2297 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
Совкомбанк Совесть 277 1
Expedia - Travelocity 60 1
Greenpeace - Гринпис 129 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3123 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28987 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3093 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1549 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13065 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26194 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 863 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13355 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25602 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14399 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 559 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13079 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9413 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6188 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9005 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25757 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4152 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2370 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2369 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27222 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3578 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9619 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8236 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9737 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23357 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1761 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 157 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13694 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4288 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2472 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5203 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8231 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2651 1
ARM - Advanced RISC Machine 468 1
Paragon SlovoEd - СловоЕд 74 5
Nokia Symbian OS 1403 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7417 2
Microsoft Windows 16456 2
Oracle Java - язык программирования 3358 2
Apple iTunes Store 1116 2
UIQ - User Interface Quartz - программная платформа на основе Symbian OS 44 2
Ectaco LingvoSoft 3 1
Ectaco MobiTutor 1 1
Born in Cleveland - Moviefone - AOL Moviefone 19 1
Microsoft Windows Live Spaces - MSN Spaces 37 1
Google Android 14846 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3062 1
Apple - App Store 3021 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Apple Safari - браузер 880 1
Mozilla Firefox - браузер 1921 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPhone 2G 41 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Apple iMessage - Мессенджер 164 1
Cydia - Неофициальное приложение для операционной системы iOS 21 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 215 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 715 1
Google Blogger - Google BlogSpot 112 1
Apple Boot Camp Assistant 42 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 357 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
QIP - Мессенджер 122 1
Paragon Penreader 58 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
AOL MapQuest 29 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
HPE Integrity - серия серверов 136 1
АйЧиталка - booq 3 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 1
Crichton Michael - Кричтон Майкл 10 2
Robinson Mark - Робинсон Марк 2 2
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Книжник Константин 1 1
Cowell Simon - Кавелл Саймон 1 1
Reynolds Martin - Рейнольдс Мартин 6 1
Winer Dave - Вайнер Дэйв 3 1
Barger Jorn - Баргер Йорн 2 1
Federoy Anthony - Федерой Энтони 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Соловьев Алексей 94 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
Орлов Сергей 29 1
Костюк Дмитрий 1 1
Туктабиева Надежда 1 1
Пронькин Виталий 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 5
Россия - РФ - Российская федерация 158807 4
Франция - Французская Республика 8013 4
Германия - Федеративная Республика 12972 3
Италия - Итальянская Республика 4441 3
Испания - Королевство 3776 3
США - Северная Каролина - Гринсборо 7 2
Земля - планета Солнечной системы 10701 2
Швеция - Королевство 3721 2
Турция - Турецкая республика 2509 2
Украина 7821 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1443 2
США - Северная Каролина 322 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13595 1
Южная Корея - Республика 6887 1
Япония 13576 1
Армения - Республика 2388 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3062 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Польша - Республика 2006 1
Венгрия 849 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1727 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Нидерланды 3649 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1082 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Португалия - Португальская Республика 941 1
Греция - Греческая Республика 999 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 250 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Английский язык 6900 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5832 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11466 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 866 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5749 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1833 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3683 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7383 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11812 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2077 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5320 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6800 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2522 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7019 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5984 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 867 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 166 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 509 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1751 1
Философия - Philosophy 503 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3724 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6038 2
Wired - Издание 272 2
Oxford University Press 17 1
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
The Guardian - Британская газета 387 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
USA Today 152 1
TheStreet 26 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
Gartner - Dataquest 353 1
Samsung Unpacked 35 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
