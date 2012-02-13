Получите все материалы CNews по ключевому слову
Merriam-Webster
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|13.02.2012
|Словари Slovoed для Android интегрировали с приложением для чтения книг FBReader 1
|15.03.2011
|Paragon Software разместила 60 своих приложений в онлайн-магазине Intel AppUp 1
|08.10.2008
|Лучший отечественный софт для iPhone 1
|11.08.2008
|Лучшие словари и переводчики для мобильников 1
|19.04.2007
|Блогам - 10 лет 1
|15.11.2006
|Paragon Software обновляет линейку словарей для Windows Mobile Pocket PC 1
|14.12.2005
|Merriam-Webster: десятка самых непонятных слов 2
|02.11.2005
|Paragon провела ребрендинг "СловоЕдов" 1
|23.12.2004
|ИТ-рынок-2004: главные темы года 1
|06.12.2004
|Блог: самое популярное слово 2004 года 1
|05.08.2003
|Наномусор засоряет английский 1
|05.08.2003
|Наномусор засоряет английский 1
|02.09.1999
|Новый словарь Encarta World English Dictionary от Microsoft содержит множество неточностей 2
|03.12.1998
|3Сom представила новый карманный Palm VII с беспроводной связью 1
Merriam-Webster и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6038 2
|Wired - Издание 272 2
|Oxford University Press 17 1
|Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
|The Guardian - Британская газета 387 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
|USA Today 152 1
|TheStreet 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421308, в очереди разбора - 726352.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.