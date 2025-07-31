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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|31.07.2025
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Kokoc Group приобрела 51% агентства инфлюенс-маркетинга hello blogger
Kokoc Group приобрела 51% агентства инфлюенс-маркетинга hello blogger. Сделка направлена на усиление экспертизы Kokoc Group в инфлюенс-маркетинге, развитие
|28.02.2014
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В России заблокировали блог-сервис Google
Один из блогов, размещенных на платформе Blogspot.ru, оказался в реестре запрещенных сайтов. Эту информацию CNews подтвердили в пресс-
|25.10.2011
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Google интегрирует Blogger с социальной сетью Google+
Компания Google работает над интеграцией своего блог-сервиса Blogger и социальной сети Google+. Как сообщает издание Googlesystem, при редактировании профиля Blogger сервис показывает пользователю новое сообщение следующего содержания: «Подключите
|06.07.2011
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Google избавится от брендов Picasa и Blogger
Компания Google планирует в скором времени избавиться от ряда брендов, в названии которых нет слова Google. В первую очередь, речь идет о фотохостинге Picasa и блог-сервисе Blogger. Об этом сообщает издание Mashable со ссылкой на осведомленные источники. Представители Google отказались прокомментировать данную новость. Как отмечают аналитики, ликвидация названий P
|13.05.2011
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Блог-платформа Blogger переживает сбой в работе
Популярная блог-платформа Blogger компании Google столкнулась со сбоем в работе, в результате которого сервис находится оффлайн или работает с ограниченным функционалом со вчерашнего дня, 12 мая. Многие блоги на основе
|04.02.2011
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Платформа Blogger запустила приложение для Android
опулярная блог-платформа компании Google, объявила о запуске собственного приложения для мобильной операционной системы Android. Несмотря на то, что Android также является проектом Google, приложение Blogger для этой ОС появилось почти на полтора года позже, чем приложение для iPhone, сообщает ReadWriteWeb. С помощью приложения можно написать и опубликовать в своем блоге пост, прикрепить к
|26.10.2009
|Blogger пережил сбой в работе
|28.01.2008
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Blogger пришел на Ближний Восток
Компания Google вчера, 27 января, объявила о том, что блог-сервис Blogger стал официально доступен на иврите, арабском и персидском языках. Таким образом, общее число поддерживаемых сервисом Blogger языков достигло 40, сообщает TechCrunch. По мнению сп
|28.01.2008
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Хакеры эксплуатируют Google Blogger
Хакеры «замусорили» компанию Google Blogger с блогами о телефонии – там размещены вредоносные программы, порнографические картинк
|16.11.2007
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Украинский провайдер закрыл доступ к Blogger.com
, обнаружили, что с 6 ноября 2007 г. провайдер ограничил для них доступ к популярному блог-хостингу Blogger.com. На форуме компании указано, что сделано это по решению суда, а подробности можно
|17.07.2007
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Социальные сети: MySpace, YouTube и Blogger лидируют
ся лидером. Количество пользователей выросло на 30% и теперь составляет 59,378 млн уникальных посетителей в месяц. Вторым по популярности оказался YouTube с 51,378 млн посетителей, а на третьем месте Blogger – 26,591 млн пользователей. Также в десятку, по данным Nielsen//NetRatings, вошли: Facebook, Classmates Online, Six Apart Typepad, Yahoo! Groups, MSN Groups, Windows Live Spaces и AOL H
|13.07.2007
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Feedburner приходит на платформу Blogger
й владелец крупнейшего RSS-агрегатора Feedburner, интегрировала этот сервис в свою платформу блогов Blogspot/Blogger.com, сообщает Mashable. Теперь все пользователи платформы Blogger получат до
|18.05.2007
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Blogger.com - самый «сбойный» сайт: 21 час «без работы»
Блог-хостинг Google, Blogger.com, занял первое место по времени пребывания в нерабочем состоянии в этом году среди
|19.03.2007
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Blogger.com содержит сотни зараженных дневников
Сервис блогов Blogger.com, принадлежащий Google, содержит сотни персональных дневников, зараженных различны
|21.12.2006
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Blogger вышел из статуса beta
Сервис блогов Blogger.com, принадлежащий крупнейшему поисковому порталу Google, вышел из состояния бета-вер
|11.10.2006
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Comby.ru купил blogger.ru и blog.ru
Домены blogger.ru и blog.ru приобретены компанией Comby.ru. Объявление о покупке загружается при заходе на сайт www.blog.ru. При заходе на www.blogger.ru, посетитель перенаправляется на сайт Co
Google Blogger и организации, системы, технологии, персоны:
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