Один из блогов, размещенных на платформе Blogspot .ru, оказался в реестре запрещенных сайтов. Эту информацию CNews подтвердили в пресс-

Компания Google планирует в скором времени избавиться от ряда брендов, в названии которых нет слова Google. В первую очередь, речь идет о фотохостинге Picasa и блог-сервисе Blogger . Об этом сообщает издание Mashable со ссылкой на осведомленные источники. Представители Google отказались прокомментировать данную новость. Как отмечают аналитики, ликвидация названий P

Популярная блог-платформа Blogger компании Google столкнулась со сбоем в работе, в результате которого сервис находится оффлайн или работает с ограниченным функционалом со вчерашнего дня, 12 мая. Многие блоги на основе