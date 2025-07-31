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Индексная книга (каталог) CNews*
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Google Blogger Google BlogSpot

Google Blogger - Google BlogSpot

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


31.07.2025 Kokoc Group приобрела 51% агентства инфлюенс-маркетинга hello blogger

Kokoc Group приобрела 51% агентства инфлюенс-маркетинга hello blogger. Сделка направлена на усиление экспертизы Kokoc Group в инфлюенс-маркетинге, развитие
28.02.2014 В России заблокировали блог-сервис Google

Один из блогов, размещенных на платформе Blogspot.ru, оказался в реестре запрещенных сайтов. Эту информацию CNews подтвердили в пресс-
25.10.2011 Google интегрирует Blogger с социальной сетью Google+

Компания Google работает над интеграцией своего блог-сервиса Blogger и социальной сети Google+. Как сообщает издание Googlesystem, при редактировании профиля Blogger сервис показывает пользователю новое сообщение следующего содержания: «Подключите
06.07.2011 Google избавится от брендов Picasa и Blogger

Компания Google планирует в скором времени избавиться от ряда брендов, в названии которых нет слова Google. В первую очередь, речь идет о фотохостинге Picasa и блог-сервисе Blogger. Об этом сообщает издание Mashable со ссылкой на осведомленные источники. Представители Google отказались прокомментировать данную новость. Как отмечают аналитики, ликвидация названий P
13.05.2011 Блог-платформа Blogger переживает сбой в работе

Популярная блог-платформа Blogger компании Google столкнулась со сбоем в работе, в результате которого сервис находится оффлайн или работает с ограниченным функционалом со вчерашнего дня, 12 мая. Многие блоги на основе

04.02.2011 Платформа Blogger запустила приложение для Android

опулярная блог-платформа компании Google, объявила о запуске собственного приложения для мобильной операционной системы Android. Несмотря на то, что Android также является проектом Google, приложение Blogger для этой ОС появилось почти на полтора года позже, чем приложение для iPhone, сообщает ReadWriteWeb. С помощью приложения можно написать и опубликовать в своем блоге пост, прикрепить к

26.10.2009 Blogger пережил сбой в работе
28.01.2008 Blogger пришел на Ближний Восток

Компания Google вчера, 27 января, объявила о том, что блог-сервис Blogger стал официально доступен на иврите, арабском и персидском языках. Таким образом, общее число поддерживаемых сервисом Blogger языков достигло 40, сообщает TechCrunch. По мнению сп
28.01.2008 Хакеры эксплуатируют Google Blogger

Хакеры «замусорили» компанию Google Blogger с блогами о телефонии – там размещены вредоносные программы, порнографические картинк
16.11.2007 Украинский провайдер закрыл доступ к Blogger.com

, обнаружили, что с 6 ноября 2007 г. провайдер ограничил для них доступ к популярному блог-хостингу Blogger.com. На форуме компании указано, что сделано это по решению суда, а подробности можно
17.07.2007 Социальные сети: MySpace, YouTube и Blogger лидируют

ся лидером. Количество пользователей выросло на 30% и теперь составляет 59,378 млн уникальных посетителей в месяц. Вторым по популярности оказался YouTube с 51,378 млн посетителей, а на третьем месте Blogger – 26,591 млн пользователей. Также в десятку, по данным Nielsen//NetRatings, вошли: Facebook, Classmates Online, Six Apart Typepad, Yahoo! Groups, MSN Groups, Windows Live Spaces и AOL H
13.07.2007 Feedburner приходит на платформу Blogger

й владелец крупнейшего RSS-агрегатора Feedburner, интегрировала этот сервис в свою платформу блогов Blogspot/Blogger.com, сообщает Mashable. Теперь все пользователи платформы Blogger получат до
18.05.2007 Blogger.com - самый «сбойный» сайт: 21 час «без работы»

Блог-хостинг Google, Blogger.com, занял первое место по времени пребывания в нерабочем состоянии в этом году среди
19.03.2007 Blogger.com содержит сотни зараженных дневников

Сервис блогов Blogger.com, принадлежащий Google, содержит сотни персональных дневников, зараженных различны
21.12.2006 Blogger вышел из статуса beta

Сервис блогов Blogger.com, принадлежащий крупнейшему поисковому порталу Google, вышел из состояния бета-вер
11.10.2006 Comby.ru купил blogger.ru и blog.ru

Домены blogger.ru и blog.ru приобретены компанией Comby.ru. Объявление о покупке загружается при заходе на сайт www.blog.ru. При заходе на www.blogger.ru, посетитель перенаправляется на сайт Co

Публикаций - 130, упоминаний - 154

Google Blogger и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 94
Meta Platforms - Facebook 4621 22
X Corp - Twitter 2938 18
Microsoft Corporation 25775 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Yahoo! 3726 13
Yandex - Яндекс 9216 8
Apple Inc 13156 7
Telegram Group 2940 7
Netcraft 61 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Six Apart 48 3
Google Russia - Гугл Россия 226 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Dropbox 527 3
Snapchat 151 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 3
Netscape Communications Corporation 426 3
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production - Kokoc.tech - Get4Click - Гет Фор Клик 43 2
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 2
Photobucket 28 2
Ziff Davis - VIPRE - VIPRE Security Group - ThreatTrack Security - Sunbelt Software 27 2
Synacor - Technorati 29 2
Ростелеком 10948 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
МегаФон 10742 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Fortinet 452 2
Adobe Systems 1597 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
Zello 25 2
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 2
AltaVista Search Engine 202 2
SpyLOG 83 1
Ecwid - Эквид 35 1
Microsoft - LinkedIn 699 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 3
Флибуста 34 3
Резонанс НПП 407 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
PornHub 26 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
Lockheed Martin 777 1
Stellantis PSA - Opel 34 1
Коловрат 5 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Стример НПО 24 1
iTech Capital 17 1
WildJam - Вайлд Джем 4 1
Merriam-Webster 15 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 5 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe - RoRe Tech - Роре Тех 15 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Gett 88 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Carl Zeiss AG 307 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Runa Capital 158 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Ford 435 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 54 1
Venture Capital 40 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Китай - ВСНП - Всекитайское собрание народных представителей - Высший законодательный орган Китая 14 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 78
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 31
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 15
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 14
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 12
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 12
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 9
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 7
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 7
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 5
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 37
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 20
Google - Gmail 1021 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 11
Google Picasa Web Albums 167 11
Flickr - Фотохостинг 258 9
Microsoft Windows Live Spaces - MSN Spaces 37 9
JavaScript - JS - язык программирования 1425 8
WordPress Foundation - WordPress 255 8
Myspace - социальная сеть 640 8
Google Android 15244 7
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 16882 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 5
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 5
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 4
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
Tumblr 43 4
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Microsoft Office 4170 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 3
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 3
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 3
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 3
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 3
Google Reader 36 3
Навальный Алексей 63 6
Brin Sergey - Сергей Брин 193 4
Путин Владимир 3454 3
Щеголев Игорь 699 3
Жаров Александр 183 3
Дерипаска Олег 41 3
Новодворская Валерия 4 2
Williams Evan - Вильямс Эван - Уильямс Эван 16 2
Sifry Dave - Сайфри Дэйв 4 2
Goldman Jason - Голдман Джейсон 2 2
Eckelberry Alex - Экельберри Алекс 5 2
Лугов Андрей 33 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Дуров Павел 329 2
Никифоров Николай 1138 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Яровая Ирина 72 2
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 2
Долгов Владимир 60 2
Угай Дмитрий 11 1
Петрова Мария 11 1
Романенков Алексей 11 1
Будников Александр 2 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
Доля Алексей 67 1
Менькова Татьяна 62 1
Савцов Олег 50 1
Альтовский Евгений 42 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Колмановская Елена 15 1
Ксензов Максим 14 1
Алексеев Матвей 12 1
Лаврентьев Павел 9 1
Давидюк Глеб 8 1
Галатин Андрей 9 1
Фазлыев Руслан 7 1
Павлов Никита 146 1
Gibs Jon - Гибс Джон 4 1
Woodside Dennis - Вудсайд Дэннис 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Бразилия - Федеративная Республика 2520 6
Украина 7928 6
Индия - Bharat 5870 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Израиль 2856 4
Европа 24964 3
Румыния 753 3
Иран - Исламская Республика Иран 1155 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Япония 13807 2
Канада 5082 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Ближний Восток 3154 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
США - Калифорния 4829 2
Грузия 1332 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Южная Осетия - Государство Алания 119 2
Китай - Пекин - Beijing 1096 2
Ирак - Республика 709 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 2
Украина - Львов 100 1
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта - террористическая группировка, запрещена в России 25 1
США - Миссури 129 1
США - Мичиган - Детройт 88 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
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