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Китай Тяньцзинь

СОБЫТИЯ


25.09.2026 Freedom Cloud Тимура Турлова построит дата-центр для Института ядерной физики: что стоит за меморандумом 1
21.07.2025 Казахстан и China Mobile договорились о создании дата-центра Tier IV в Астане 1
30.06.2025 «Группа Астра» развивает образовательные инициативы в рамках «Цифрового шелкового пути» 1
23.05.2025 Китайцы будут дистанционно блокировать машины, ввезенные в Россию по «серому» импорту 1
06.08.2021 Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны 1
15.04.2021 США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei 1
08.04.2020 Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами 1
05.03.2020 «Касперский» закрыл офисы в Китае 1
30.04.2019 Чистая прибыль ZTE по итогам квартала составила 863 млн юаней 1
13.08.2018 Galaxy S9 не помог: Samsung закрывает фабрику флагманов из-за низкого спроса 1
05.07.2017 Искусственный интеллект научился клонировать высшие организмы 1
20.02.2017 Первый в мире экзафлопсный компьютер будет создан без процессоров и ОС из США 1
16.12.2016 Интернет вещей для энергетики 4.0 1
17.01.2013 Раскрываем секреты китайского ИТ-чуда 1
08.02.2011 Китай строит “облачный город” вместе с IBM 1
18.01.2011 В Китае построят автономный «зеленый» город 1
26.01.2009 Китай тонет в океане 1
16.01.2009 В работах по исследованию Великой китайской стены применялись технологии ДЗЗ 1
03.09.2008 Motorola модернизирует GSM-сеть China Mobile 1
29.08.2008 В Китае построена база по разработке электромобилей 1
29.05.2008 На Китай обрушилась мощная пыльная буря 1
03.03.2008 Китай продолжает создавать базы по освоению новых и высоких технологий 1
16.01.2008 У берегов Китая уровень моря повышается быстрее среднемирового 1
23.11.2007 Китай представил геопродукты нового спутника CBERS-2B 1
20.11.2007 У Китая появятся ракеты нового поколения к 2013 году 1
20.09.2007 Китай хочет убедить мир в безопасности своих товаров 1
13.09.2007 Названы 10 самых грязных городов мира 1
11.09.2007 Китайцы заблокировали «Яндекс» 1
26.03.2007 Lenovo обеспечит оборудованием Олимпиаду в Пекине 1
31.08.2006 Motorola признана самым крупным иностранным производителем Китая 1
30.08.2004 China Netcom разворачивает NGN-сеть 1
17.11.2003 "Лаборатория Касперского" защитит Китай от вирусной угрозы 1
15.07.2003 Земля замедлила свое вращение 1
15.07.2003 Земля замедлила свое вращение 1
01.04.2003 ИТ в Китае: рост поражает 1
16.12.2002 Тайваньская Hon Hai будет производить мобильные телефонов для Nokia 1
09.10.2002 Motorola поставит оборудование для региональных отделений China Mobile на сумму $68 млн. 2
19.08.2002 Samsung будет производить ноутбуки в Китае 1
16.07.2002 Аккумуляторы, перезаряжающиеся за 15 минут, появятся во 2-й половине 2003 года 1
17.06.2002 Китай введет систему рейтинга IT-компаний 2

Публикаций - 47, упоминаний - 51

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3573 9
Motorola Inc 1156 6
Samsung Electronics 11131 5
China Mobile - China Mobile Communications Group - China Mobile System Integration 440 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5715 3
Microsoft Corporation 25858 3
IBM - International Business Machines Corp 9718 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 3
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 296 3
China Unicom - China United Network Communications Group - China Netcom Group Corporation Limited - Чайна Юником - Китайская телекоммуникационная компания 336 3
Google LLC 12781 2
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 2
Cisco Systems 5379 2
Amazon Inc - Amazon.com 3303 2
Alibaba Group 480 2
Yandex - Яндекс 9352 2
Huawei 4709 2
Xiaomi - Сяоми 2278 2
LG Electronics 3745 2
Intel Corporation 12865 2
ZTE Corporation 802 2
Fujitsu 2109 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 2
Elisa 36 1
Tianjin Samsung Telecom Technology 1 1
Umidigi - UMI 15 1
AltaVista Search Engine 202 1
Nvidia Corp 4078 1
VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group - Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа 20 1
CK Hutchison Drei Austria 5 1
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 126 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 1
LG Innotek - LG Precision 14 1
Netcom 53 1
Walsin 3 1
CHMT - Chengdu Haiguang Microelectronics Technology - CHICD - Chengdu Haiguang Integrated Circuit Design 2 1
Fujifilm Business Innovation - Fuji Xerox 39 1
Taiyo Yuden 10 1
Русские ВЕБ ресурсы 10 1
Murata Manufacturing 27 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Toyota - Lexus 107 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - ФФИН Банк - Freedom Bank - Duntonse 29 1
Li Auto - LiXiang 9 1
BMW Group 485 1
Volvo Cars 263 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 105 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 1
Volkswagen Audi Group 233 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 4
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 27 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 1
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 20 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 120 1
NBS - National Bureau of Statistics of China - Национальное бюро статистики Китая 3 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая 15 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
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Nikkei Electronics 82 1
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Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 21 1
Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center - Шанхайский центр проектирования высокопроизводительных интегральных микросхем 1 1
BUU - Beijing Union University - Пекинский Университет Прикладных Наук 1 1
ARI - Animal Research Institute - Animal Husbandry and Veterinary Research Institute - Институт животноводства и ветеринарного исследования 1 1
CUEB - Capital University of Economics and Business - China Capital University 1 1
NKU - Nankai University - Нанькайский университет 2 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 72 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатория - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 60 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1742 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 352 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1292 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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