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Спецпроекты

Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Консист бизнес групп» завершила очередной этап глобальной программы по созданию единой централизованной системы управления финансами в офисах «Лаборатории Касперского» по всему миру. Система, ранее внедренная в подразделениях Франции, Италии, Великобритании, Германии и Швейцарии, была тиражирована на Китай и Сингапур. Проект реализован на базе платформы Microsoft Dynamics AX.

Обширная программа предусматривает переход учетных процессов офисов «Лаборатории Касперского» за рубежом в Microsoft Dynamics AX. Новым этапом программы стало внедрение системы в китайском и сингапурском подразделениях компании. В ходе проекта был реализован единый управленческий план счетов с учетом требований и нормативных актов. В Сингапуре внедрение было проведено в сжатые сроки в соответствии с требованиями заказчика.

В Китае проект включал в себя автоматизацию головного офиса в Пекине и филиалов (Шанхай, Тяньцзинь) с формированием отчетности как консолидированной, так и для каждой структурной единицы. Внедрение осуществлялось с учетом китайской специфики и всех локальных требований к учету, определяемых местным законодательством. При этом решение позволяет реализовать требования для каждой страны, не затрагивая работу офисов в других государствах.

Microsoft Dynamics AX охватывает обширный спектр бизнес-процессов: ведение бухгалтерского и налогового учета, расчеты с поставщиками и клиентами, формирование локальной регламентированной и внутренней управленческой отчетности.

Дмитрий Самойлов, старший ИТ бизнес-партнер «Лаборатории Касперского», отметил: «Совместно с «Консист бизнес групп» мы успешно завершили еще один этап стандартизации и централизации финансовых процессов зарубежных офисов «Лаборатории Касперского». В этот раз проект был развернут в Китае и Сингапуре. Перед командой внедрения стояла задача тиражирования системы в Сингапуре в сжатые сроки. Благодаря полученному опыту удалось реализовать проект всего за пять месяцев»

Александр Левков, руководитель департамента корпоративных решений «Консист бизнес групп», сказал: «Внедрение глобальной ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX в офисах «Лаборатории Касперского» - важный проект «Консист бизнес групп» в практике управления удалёнными офисами распределённых компаний с помощью корпоративных информационных систем. Вне зависимости от внешних факторов благодаря накопленной практике мы продолжаем удалённо развивать систему в разных странах присутствия заказчика».

«Лаборатория Касперского» ведет свою деятельность почти в 200 странах и 35 региональных офисах во всем мире и имеет более 20 лет опыта в сфере информационной безопасности. Компания является обладателем наград в области защитных технологий, входит в Топ-4 ведущих мировых производителей программных решений для обеспечения информационной безопасности. Технологиями «Лаборатории Касперского» защищены более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов - от малого бизнеса до госкорпораций.

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