Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп

«Консист Констракшн» и «АСУ Инжиниринг» объединяют усилия на рынке автоматизации Российский производитель контроллеров общепромышленного назначения «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит») объявил о заключении партнерства с системным интегратором «АСУ Инжиниринг». Объединение экспертизы двух игроков рынка автоматизации дает возможност

Подтверждена совместимость «Турбо» с ОС Astra Linux и СУБД Tantor «Консист Бизнес Групп», вендор российских информационных систем «Турбо» (входит в продуктовую

«Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп» объединят усилия в цифровизации ремонтов Центр информационных и коммуникационных технологий «Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп», вендор российских информационных систем «Турбо» (входит в продуктовую

«Электротехника Инжиниринг» и «Консист Констракшн» развивают сотрудничество в области автоматизации Поставщик промышленного оборудования «Электротехника Инжиниринг» стал авторизованным системным интегратором «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит»). Это позволит компании успешно реализовывать сложные проекты на базе контроллеров Consyst Electronics. Сертификат партнера свидетельствует о высоко

«АСУ-Интегра» и «Консист Констракшн» заключили соглашение о сотрудничестве Системный интегратор «АСУ-Интегра» и вендор промышленных контроллеров «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о сотрудничестве. Его цель ‒ увеличение эффективности производственных процессов на предприятиях заказчиков с помощью оборудов

«А2 Систем» и «Консист Констракшн» объявили о партнерстве производитель интеллектуальных приборов управления «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») договорились о долгосрочном сотрудничестве. В

Система «Турбо Отель» внедрена в официальной гостинице Государственного Эрмитажа а Государственного Эрмитажа начала промышленную эксплуатацию решения «Турбо Отель», разработанного «Консист Бизнес Групп», вендором информационных систем на платформе «Турбо» (входит в продукто

«Консист Констракшн» и «Волгопромавтоматика» объявили о начале сотрудничества ика» (ВПА) и российский производитель оборудования «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявили о начале сотрудничества. Партнерство

«Консист Констракшн» и «РК Технолоджи» стали партнерами и производитель средств промышленной автоматизации «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») заключили партнерское соглашение. Объединив у

Разработчик «Турбо ERP» примет участие в создании СУР корпоративного уровня ьный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») и компания «Консист Бизнес Групп» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представи

«Консист Констракшн» и «Индустриальные системы автоматики» подписали соглашение о сотрудничестве томатики» (ООО «Инсист Автоматика») и производитель оборудования «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») договорились о долгосрочном партнерстве в обл

«Микротех» и «Консист Констракшн» объявили о старте сотрудничества Научно-производственный коллектив «Микротех» и «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявили о старте сотрудничества. В рамках па

«Консист Бизнес Групп» завершила разработку решения «Турбо Отель» по гранту РФРИТ «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») завершила проект «Разработка отраслевого реше

Решение «Консист-Базис» для построения АСУ ТП включено в реестр российского оборудования Компания «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявила о включении в реестр Минпромторга св

Контроллеры Consyst Electronics будут внедрены на объектах энергетики систем мониторинга и диспетчеризации «Эскон» и российский вендор «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») заключили соглашение о партнерстве. Стороны б

Как перейти с Jira на ТУРБО говорить, что альтернативы Jira есть Илья Владимирович директор по продукту ТУРБО Трекинг компании «Консист Бизнес Групп» «Консист Бизнес Групп» представила решение ТУРБО Трекинг. По мне

Группа компаний «Неолант» и «Консист Бизнес Групп» стали партнерами ИТ-компания «Неолант» и разработчик линейки решений «Турбо» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») подписали меморандум о стратегическом партнер

«Иннов-Диджитал» получил статус системного интегратора «Консист Констракшн» вая компания «Иннов-Диджитал» объявила о начале сотрудничества с «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит»). В рамках партнерства интегратор будет оснаща

«Консист Констракшн» и «СмартТехИнформ» будут совместно продвигать решения для автоматизации ийский производитель оборудования для автоматизации производства «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») и поставщик электронного и телекоммуникационн

«Консист Бизнес Групп» и волейбольный клуб «Динамо» (Москва) объявили о партнерстве Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) и компания-разработчик решений «Турбо» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве. Бренд российских и

«Консист Бизнес Групп» внедрит систему управления процессами на базе программного продукта «Турбо Трекинг» в Zasport Разработчик информационных систем «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») внедрит систему управления процессами на базе

НКН расширяет линейку оборудования контроллерами Consyst Electronics «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») подписал соглашение о сотрудничестве с инжини

«Консист Констракшн» подтвердила качество своих комплексных решений Компания «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявляет об успешном завершении испытаний и

АТП и «Консист Констракшн» подписали соглашение о сотрудничестве говая компания «Автоматизация Технологических Процессов» (АТП) и «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») подписали соглашение о сотрудничестве. Компан

«Консист Констракшн» прошел сертификацию на работу с MasterSCADA 4D Специалисты «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») подтвердили свою квалификацию и получили серт

Павел Горянский, генеральный директор «Консист Бизнес Групп»: «Мы планируем занять 20% российского рынка ERP» Мы планируем занять 20% российского рынка ERP Павел Горянский генеральный директор «Консист Бизнес Групп» Крупный бизнес не спешит переходить с иностранных ERP-систем на российс

«Консист бизнес групп» завершила второй этап разработки решения «Турбо отель» по гранту РФРИТ «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») завершила второй этап реализации проекта «Раз

Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему й «Самолет», федеральная корпорация в сфере proptech и девелопмента, и разработчик решений «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») совместно с компанией-партнером GMCS объявили

Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему ТУРБО ERP из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, и разработчик решений ТУРБО «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) совместно с компанией-партнёром GMCS объявили о

Решение «Турбо ПЛК» включено в реестр российского ПО решение «Турбо ПЛК» для работы с программируемыми логическими контроллерами Consyst Electronics от «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») внесено в реестр российского ПО. Единый реест

Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО Разработчик информационных систем «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) внедрит ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование в футб

«Зенит» и «Консист бизнес групп» стали партнерами Футбольный клуб «Зенит» и разработчик решений ««Турбо»» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») подписали соглашение, в рамках которого бренд

ICL Services будет внедрять решения на платформе «Турбо» ИТ-аутсорсинговая компания ICL Services (входит в группу ICL) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений Турбо, подписали

В экосистему «Ред ОС» вошла платформа Турбо Х Разработчик бизнес-систем «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») и «Ред софт» подписали соглашение о технологи

Решение «Турбо имущественный комплекс» включено в реестр отечественного ПО шение для комплексного управления объектами недвижимости «Турбо имущественный комплекс», созданное «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), внесено в реестр отечественного ПО. Об этом

«Лига цифровой экономики» будет внедрять EPM-систему «Турбо бюджетирование» «Лига цифровой экономики» и компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о сотрудничестве. Партне

«Высокие цифровые технологии» и «Консист бизнес групп» заключили соглашение о стратегическом партнерстве Российская ИT-компания «Высокие цифровые технологии» и разработчик линейки решений «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В его рамках запланировано развитие и внедрение «Турбо бюджетирования» и других функциональны

«Консист бизнес групп» представит решение «Турбо трекинг» на мероприятии CNews «Импортозамещение 2023» ереходу на российские ИТ-решения, разработчик отечественной программной платформы «Турбо» компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») представит продукт «Турбо трекинг». Во время

«АЛОР брокер» перевел бэк-офис на Турбо Х т процесс. Исполнитель проекта — «ТБ.Корпорация», партнер «Турбо», разработчиком которого является «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»). Об этом CNews сообщили представители «Ланит»