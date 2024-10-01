Ланит Lansoft Консист Бизнес Групп
Консист Бизнес Групп — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 году, входит в группу ЛАНИТ. Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы ТУРБО. Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек (данные 2022 года).
|01.10.2024
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«Консист Констракшн» и «АСУ Инжиниринг» объединяют усилия на рынке автоматизации
Российский производитель контроллеров общепромышленного назначения «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит») объявил о заключении партнерства с системным интегратором «АСУ Инжиниринг». Объединение экспертизы двух игроков рынка автоматизации дает возможност
|30.09.2024
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Подтверждена совместимость «Турбо» с ОС Astra Linux и СУБД Tantor
«Консист Бизнес Групп», вендор российских информационных систем «Турбо» (входит в продуктовую
|16.09.2024
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«Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп» объединят усилия в цифровизации ремонтов
Центр информационных и коммуникационных технологий «Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп», вендор российских информационных систем «Турбо» (входит в продуктовую
|28.08.2024
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«Электротехника Инжиниринг» и «Консист Констракшн» развивают сотрудничество в области автоматизации
Поставщик промышленного оборудования «Электротехника Инжиниринг» стал авторизованным системным интегратором «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит»). Это позволит компании успешно реализовывать сложные проекты на базе контроллеров Consyst Electronics. Сертификат партнера свидетельствует о высоко
|01.08.2024
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«АСУ-Интегра» и «Консист Констракшн» заключили соглашение о сотрудничестве
Системный интегратор «АСУ-Интегра» и вендор промышленных контроллеров «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о сотрудничестве. Его цель ‒ увеличение эффективности производственных процессов на предприятиях заказчиков с помощью оборудов
|26.07.2024
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«А2 Систем» и «Консист Констракшн» объявили о партнерстве
производитель интеллектуальных приборов управления «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») договорились о долгосрочном сотрудничестве. В
|22.07.2024
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Система «Турбо Отель» внедрена в официальной гостинице Государственного Эрмитажа
а Государственного Эрмитажа начала промышленную эксплуатацию решения «Турбо Отель», разработанного «Консист Бизнес Групп», вендором информационных систем на платформе «Турбо» (входит в продукто
|18.06.2024
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«Консист Констракшн» и «Волгопромавтоматика» объявили о начале сотрудничества
ика» (ВПА) и российский производитель оборудования «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявили о начале сотрудничества. Партнерство
|07.06.2024
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«Консист Констракшн» и «РК Технолоджи» стали партнерами
и производитель средств промышленной автоматизации «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») заключили партнерское соглашение. Объединив у
|06.06.2024
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Разработчик «Турбо ERP» примет участие в создании СУР корпоративного уровня
ьный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») и компания «Консист Бизнес Групп» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представи
|24.05.2024
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«Консист Констракшн» и «Индустриальные системы автоматики» подписали соглашение о сотрудничестве
томатики» (ООО «Инсист Автоматика») и производитель оборудования «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») договорились о долгосрочном партнерстве в обл
|21.05.2024
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«Микротех» и «Консист Констракшн» объявили о старте сотрудничества
Научно-производственный коллектив «Микротех» и «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявили о старте сотрудничества. В рамках па
|13.05.2024
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«Консист Бизнес Групп» завершила разработку решения «Турбо Отель» по гранту РФРИТ
«Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») завершила проект «Разработка отраслевого реше
|26.04.2024
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Решение «Консист-Базис» для построения АСУ ТП включено в реестр российского оборудования
Компания «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявила о включении в реестр Минпромторга св
|01.04.2024
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Контроллеры Consyst Electronics будут внедрены на объектах энергетики
систем мониторинга и диспетчеризации «Эскон» и российский вендор «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») заключили соглашение о партнерстве. Стороны б
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Как перейти с Jira на ТУРБО
говорить, что альтернативы Jira есть Илья Владимирович директор по продукту ТУРБО Трекинг компании «Консист Бизнес Групп» «Консист Бизнес Групп» представила решение ТУРБО Трекинг. По мне
|12.03.2024
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Группа компаний «Неолант» и «Консист Бизнес Групп» стали партнерами
ИТ-компания «Неолант» и разработчик линейки решений «Турбо» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») подписали меморандум о стратегическом партнер
|05.03.2024
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«Иннов-Диджитал» получил статус системного интегратора «Консист Констракшн»
вая компания «Иннов-Диджитал» объявила о начале сотрудничества с «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит»). В рамках партнерства интегратор будет оснаща
|29.02.2024
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«Консист Констракшн» и «СмартТехИнформ» будут совместно продвигать решения для автоматизации
ийский производитель оборудования для автоматизации производства «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») и поставщик электронного и телекоммуникационн
|20.02.2024
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«Консист Бизнес Групп» и волейбольный клуб «Динамо» (Москва) объявили о партнерстве
Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) и компания-разработчик решений «Турбо» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве. Бренд российских и
|13.02.2024
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«Консист Бизнес Групп» внедрит систему управления процессами на базе программного продукта «Турбо Трекинг» в Zasport
Разработчик информационных систем «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») внедрит систему управления процессами на базе
|09.02.2024
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НКН расширяет линейку оборудования контроллерами Consyst Electronics
«Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») подписал соглашение о сотрудничестве с инжини
|06.02.2024
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«Консист Констракшн» подтвердила качество своих комплексных решений
Компания «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявляет об успешном завершении испытаний и
|02.02.2024
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АТП и «Консист Констракшн» подписали соглашение о сотрудничестве
говая компания «Автоматизация Технологических Процессов» (АТП) и «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») подписали соглашение о сотрудничестве. Компан
|25.12.2023
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«Консист Констракшн» прошел сертификацию на работу с MasterSCADA 4D
Специалисты «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») подтвердили свою квалификацию и получили серт
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Павел Горянский, генеральный директор «Консист Бизнес Групп»: «Мы планируем занять 20% российского рынка ERP»
Мы планируем занять 20% российского рынка ERP Павел Горянский генеральный директор «Консист Бизнес Групп» Крупный бизнес не спешит переходить с иностранных ERP-систем на российс
|02.10.2023
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«Консист бизнес групп» завершила второй этап разработки решения «Турбо отель» по гранту РФРИТ
«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») завершила второй этап реализации проекта «Раз
|28.09.2023
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Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему
й «Самолет», федеральная корпорация в сфере proptech и девелопмента, и разработчик решений «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») совместно с компанией-партнером GMCS объявили
|28.09.2023
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Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему ТУРБО ERP
из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, и разработчик решений ТУРБО «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) совместно с компанией-партнёром GMCS объявили о
|22.09.2023
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Решение «Турбо ПЛК» включено в реестр российского ПО
решение «Турбо ПЛК» для работы с программируемыми логическими контроллерами Consyst Electronics от «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») внесено в реестр российского ПО. Единый реест
|09.08.2023
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Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО
Разработчик информационных систем «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) внедрит ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование в футб
|07.08.2023
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«Зенит» и «Консист бизнес групп» стали партнерами
Футбольный клуб «Зенит» и разработчик решений ««Турбо»» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») подписали соглашение, в рамках которого бренд
|20.07.2023
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ICL Services будет внедрять решения на платформе «Турбо»
ИТ-аутсорсинговая компания ICL Services (входит в группу ICL) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений Турбо, подписали
|22.06.2023
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В экосистему «Ред ОС» вошла платформа Турбо Х
Разработчик бизнес-систем «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») и «Ред софт» подписали соглашение о технологи
|21.06.2023
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Решение «Турбо имущественный комплекс» включено в реестр отечественного ПО
шение для комплексного управления объектами недвижимости «Турбо имущественный комплекс», созданное «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), внесено в реестр отечественного ПО. Об этом
|06.06.2023
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«Лига цифровой экономики» будет внедрять EPM-систему «Турбо бюджетирование»
«Лига цифровой экономики» и компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о сотрудничестве. Партне
|30.05.2023
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«Высокие цифровые технологии» и «Консист бизнес групп» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Российская ИT-компания «Высокие цифровые технологии» и разработчик линейки решений «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В его рамках запланировано развитие и внедрение «Турбо бюджетирования» и других функциональны
|27.03.2023
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«Консист бизнес групп» представит решение «Турбо трекинг» на мероприятии CNews «Импортозамещение 2023»
ереходу на российские ИТ-решения, разработчик отечественной программной платформы «Турбо» компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») представит продукт «Турбо трекинг». Во время
|17.01.2023
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«АЛОР брокер» перевел бэк-офис на Турбо Х
т процесс. Исполнитель проекта — «ТБ.Корпорация», партнер «Турбо», разработчиком которого является «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»). Об этом CNews сообщили представители «Ланит»
|11.01.2023
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«Консист бизнес групп» получил грант РФРИТ на ИТ-разработку в сфере гостиничной индустрии
Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), правообладатель платформы и прикладных решен
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Солопов Вячеслав 37 22
|Тарасенко Владимир 34 18
|Горянский Павел 27 16
|Бобрецов Сергей 12 12
|Егоров Владимир 82 11
|Пшиченко Дмитрий 46 11
|Шадаев Максут 1009 10
|Лысенко Эдуард 308 10
|Плешков Алексей 67 10
|Рахтеенко Владимир 41 10
|Ежов Василий 42 10
|Натрусов Артем 284 9
|Патрин Максим 31 8
|Свердлов Михаил 33 8
|Грибанов Юрий 30 8
|Кравченко Денис 26 8
|Мухин Максим 18 8
|Хрусталев Александр 33 8
|Скородумов Олег 17 8
|Чекель Павел 15 8
|Сафронов Юрий 67 8
|Леоничев Алексей 14 8
|Потёмкин Роман 21 8
|Муравлев Александр 15 8
|Тищенко Юрий 15 8
|Базалей Наталья 15 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Воробьев Артем 26 8
|Клеев Владимир 9 8
|Шалимов Александр 9 8
|Смирнов Александр 75 8
|Богачев Игорь 180 8
|Реймер Денис 54 8
|Мельникова Алиса 90 8
|Халяпин Сергей 82 8
|Шевченко Владимир 146 8
|Малышев Александр 37 8
|Фридман Илья 42 8
|Стрелова Ольга 36 8
|Коротнев Константин 34 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
|Ведомости 996 2
|Bloomberg 1286 1
|CMS Magazine 19 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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