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Ланит Lansoft Консист Бизнес Групп

Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп

Консист Бизнес Групп — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 году, входит в группу ЛАНИТ. Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы ТУРБО. Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек (данные 2022 года). 


01.10.2024 «Консист Констракшн» и «АСУ Инжиниринг» объединяют усилия на рынке автоматизации

Российский производитель контроллеров общепромышленного назначения «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит») объявил о заключении партнерства с системным интегратором «АСУ Инжиниринг». Объединение экспертизы двух игроков рынка автоматизации дает возможност
30.09.2024 Подтверждена совместимость «Турбо» с ОС Astra Linux и СУБД Tantor

«Консист Бизнес Групп», вендор российских информационных систем «Турбо» (входит в продуктовую

16.09.2024 «Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп» объединят усилия в цифровизации ремонтов

Центр информационных и коммуникационных технологий «Северсталь-инфоком» и «Консист Бизнес Групп», вендор российских информационных систем «Турбо» (входит в продуктовую

28.08.2024 «Электротехника Инжиниринг» и «Консист Констракшн» развивают сотрудничество в области автоматизации

Поставщик промышленного оборудования «Электротехника Инжиниринг» стал авторизованным системным интегратором «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит»). Это позволит компании успешно реализовывать сложные проекты на базе контроллеров Consyst Electronics. Сертификат партнера свидетельствует о высоко
01.08.2024 «АСУ-Интегра» и «Консист Констракшн» заключили соглашение о сотрудничестве

Системный интегратор «АСУ-Интегра» и вендор промышленных контроллеров «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о сотрудничестве. Его цель ‒ увеличение эффективности производственных процессов на предприятиях заказчиков с помощью оборудов
26.07.2024 «А2 Систем» и «Консист Констракшн» объявили о партнерстве

производитель интеллектуальных приборов управления «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») договорились о долгосрочном сотрудничестве. В
22.07.2024 Система «Турбо Отель» внедрена в официальной гостинице Государственного Эрмитажа

а Государственного Эрмитажа начала промышленную эксплуатацию решения «Турбо Отель», разработанного «Консист Бизнес Групп», вендором информационных систем на платформе «Турбо» (входит в продукто
18.06.2024 «Консист Констракшн» и «Волгопромавтоматика» объявили о начале сотрудничества

ика» (ВПА) и российский производитель оборудования «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявили о начале сотрудничества. Партнерство
07.06.2024 «Консист Констракшн» и «РК Технолоджи» стали партнерами

и производитель средств промышленной автоматизации «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») заключили партнерское соглашение. Объединив у
06.06.2024 Разработчик «Турбо ERP» примет участие в создании СУР корпоративного уровня

ьный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») и компания «Консист Бизнес Групп» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представи
24.05.2024 «Консист Констракшн» и «Индустриальные системы автоматики» подписали соглашение о сотрудничестве

томатики» (ООО «Инсист Автоматика») и производитель оборудования «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») договорились о долгосрочном партнерстве в обл
21.05.2024 «Микротех» и «Консист Констракшн» объявили о старте сотрудничества

Научно-производственный коллектив «Микротех» и «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявили о старте сотрудничества. В рамках па
13.05.2024 «Консист Бизнес Групп» завершила разработку решения «Турбо Отель» по гранту РФРИТ

«Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») завершила проект «Разработка отраслевого реше
26.04.2024 Решение «Консист-Базис» для построения АСУ ТП включено в реестр российского оборудования

Компания «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявила о включении в реестр Минпромторга св
01.04.2024 Контроллеры Consyst Electronics будут внедрены на объектах энергетики

систем мониторинга и диспетчеризации «Эскон» и российский вендор «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») заключили соглашение о партнерстве. Стороны б
Как перейти с Jira на ТУРБО

говорить, что альтернативы Jira есть Илья Владимирович директор по продукту ТУРБО Трекинг компании «Консист Бизнес Групп» «Консист Бизнес Групп» представила решение ТУРБО Трекинг. По мне
12.03.2024 Группа компаний «Неолант» и «Консист Бизнес Групп» стали партнерами

ИТ-компания «Неолант» и разработчик линейки решений «Турбо» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») подписали меморандум о стратегическом партнер
05.03.2024 «Иннов-Диджитал» получил статус системного интегратора «Консист Констракшн»

вая компания «Иннов-Диджитал» объявила о начале сотрудничества с «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит»). В рамках партнерства интегратор будет оснаща
29.02.2024 «Консист Констракшн» и «СмартТехИнформ» будут совместно продвигать решения для автоматизации

ийский производитель оборудования для автоматизации производства «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») и поставщик электронного и телекоммуникационн
20.02.2024 «Консист Бизнес Групп» и волейбольный клуб «Динамо» (Москва) объявили о партнерстве

Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) и компания-разработчик решений «Турбо» «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») объявили о сотрудничестве. Бренд российских и
13.02.2024 «Консист Бизнес Групп» внедрит систему управления процессами на базе программного продукта «Турбо Трекинг» в Zasport

Разработчик информационных систем «Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») внедрит систему управления процессами на базе
09.02.2024 НКН расширяет линейку оборудования контроллерами Consyst Electronics

«Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») подписал соглашение о сотрудничестве с инжини
06.02.2024 «Консист Констракшн» подтвердила качество своих комплексных решений

Компания «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявляет об успешном завершении испытаний и

02.02.2024 АТП и «Консист Констракшн» подписали соглашение о сотрудничестве

говая компания «Автоматизация Технологических Процессов» (АТП) и «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») подписали соглашение о сотрудничестве. Компан
25.12.2023 «Консист Констракшн» прошел сертификацию на работу с MasterSCADA 4D

Специалисты «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») подтвердили свою квалификацию и получили серт
Павел Горянский, генеральный директор «Консист Бизнес Групп»: «Мы планируем занять 20% российского рынка ERP»

Мы планируем занять 20% российского рынка ERP Павел Горянский генеральный директор «Консист Бизнес Групп» Крупный бизнес не спешит переходить с иностранных ERP-систем на российс
02.10.2023 «Консист бизнес групп» завершила второй этап разработки решения «Турбо отель» по гранту РФРИТ

«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») завершила второй этап реализации проекта «Раз
28.09.2023 Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему

й «Самолет», федеральная корпорация в сфере proptech и девелопмента, и разработчик решений «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») совместно с компанией-партнером GMCS объявили
28.09.2023 Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему ТУРБО ERP

из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, и разработчик решений ТУРБО «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) совместно с компанией-партнёром GMCS объявили о
22.09.2023 Решение «Турбо ПЛК» включено в реестр российского ПО

решение «Турбо ПЛК» для работы с программируемыми логическими контроллерами Consyst Electronics от «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») внесено в реестр российского ПО. Единый реест
09.08.2023 Футбольный клуб «Зенит» переходит на российские ИТ-системы ТУРБО

Разработчик информационных систем «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) внедрит ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование в футб
07.08.2023 «Зенит» и «Консист бизнес групп» стали партнерами

Футбольный клуб «Зенит» и разработчик решений ««Турбо»» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») подписали соглашение, в рамках которого бренд
20.07.2023 ICL Services будет внедрять решения на платформе «Турбо»

ИТ-аутсорсинговая компания ICL Services (входит в группу ICL) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений Турбо, подписали
22.06.2023 В экосистему «Ред ОС» вошла платформа Турбо Х

Разработчик бизнес-систем «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») и «Ред софт» подписали соглашение о технологи
21.06.2023 Решение «Турбо имущественный комплекс» включено в реестр отечественного ПО

шение для комплексного управления объектами недвижимости «Турбо имущественный комплекс», созданное «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), внесено в реестр отечественного ПО. Об этом

06.06.2023 «Лига цифровой экономики» будет внедрять EPM-систему «Турбо бюджетирование»

«Лига цифровой экономики» и компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о сотрудничестве. Партне
30.05.2023 «Высокие цифровые технологии» и «Консист бизнес групп» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Российская ИT-компания «Высокие цифровые технологии» и разработчик линейки решений «Турбо» «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В его рамках запланировано развитие и внедрение «Турбо бюджетирования» и других функциональны
27.03.2023 «Консист бизнес групп» представит решение «Турбо трекинг» на мероприятии CNews «Импортозамещение 2023»

ереходу на российские ИТ-решения, разработчик отечественной программной платформы «Турбо» компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») представит продукт «Турбо трекинг». Во время

17.01.2023 «АЛОР брокер» перевел бэк-офис на Турбо Х

т процесс. Исполнитель проекта — «ТБ.Корпорация», партнер «Турбо», разработчиком которого является «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»). Об этом CNews сообщили представители «Ланит»
11.01.2023 «Консист бизнес групп» получил грант РФРИТ на ИТ-разработку в сфере гостиничной индустрии

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), правообладатель платформы и прикладных решен

Публикаций - 151, упоминаний - 267

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 94
Microsoft Corporation 24625 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 23
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 22 21
SAP SE 5279 16
8213 14
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 13
Oracle Corporation 6688 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 12
IBM - International Business Machines Corp 9441 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 11
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 123 11
Ростелеком 9701 10
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 10
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 9
МегаФон 8805 9
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Instabank - Инстабанк 23 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 8
Citrix Systems 812 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 8
Webmoney 542 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 8
Инфокомпас 14 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 7
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 7
НИТ - Национальные информационные технологии 33 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 7
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 7
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 7
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 6
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 6
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 6
Ланит - Норбит - Norbit 369 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 12
РЖД - Российские железные дороги 1903 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 11
Альфа-Банк 1769 10
ГПБ - Газпромбанк 1084 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 10
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 9
Пробизнесбанк АКБ 134 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 8
Новард УК - Novard 72 8
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 8
Visa International 1949 8
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 8
ПСБ - Промсвязьбанк 851 8
Спортмастер - Sportmaster 177 8
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 8
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 8
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 8
Bayer AG - Байер 83 8
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 6
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 6
ВкусВилл - Избёнка 156 6
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 6
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 5
En+ Group - Эн+ ГК 20 5
Jones Day 17 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 17
Федеральное казначейство России 1772 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 3
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Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 2
ФРИИ Акселератор 50 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Международная Академия транспорта 5 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 92
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 86
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 70
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 43
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 776 37
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Microsoft Office 3734 3
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1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 3
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 3
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Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 2
Microsoft Dynamics CRM 542 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Солопов Вячеслав 37 22
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Бобрецов Сергей 12 12
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 19
Европа 21768 13
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Германия - Федеративная Республика 12682 9
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 5
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Италия - Итальянская Республика 4352 4
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 4
Азия - Азиатский регион 5529 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 3
Венгрия - Будапешт 113 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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