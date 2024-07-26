«А2 Систем» и «Консист Констракшн» объявили о партнерстве

Инжиниринговая компания «А2 Систем» и российский производитель интеллектуальных приборов управления «Консист Констракшн» (структурное подразделение «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») договорились о долгосрочном сотрудничестве. В рамках партнерства заказчикам будут предложены современные решения для создания безотказной инфраструктуры.

«А2 Систем» ‒ отечественный системный интегратор с десятилетним опытом работы. Компания предлагает инжиниринг под ключ в различных областях: энергетика, водоснабжение, водоотведение, нефтепереработка и транспортная инфраструктура. «А2 Систем» специализируется на создании и внедрении автоматизированных систем управления технологическими процессами, центров диспетчеризации, сбора и передачи информации, а также учета энергоресурсов. За время своей деятельности специалисты компании построили и модернизировали более 350 систем, разработали свыше 1 тыс. томов рабочей и исполнительной документации и изготовили более 1,5 тыс. единиц низковольтных комплектных устройств (НКУ) различного назначения. Интегратор планирует применять программируемые логические контроллеры (ПЛК) Consyst Electronics и комплексы программно-технических средств измерений и управления (КПТС).

Многофункциональные контроллеры Consyst Electronics на базе собственного ПО «Турбо ПЛК» предназначены для широкого круга промышленных применений. Шкафы автоматизации разработаны на базе этих приборов и могут быть использованы для управления промышленными и гражданскими объектами. КПТС «Консист-Базис» включен в реестр российского оборудования.

Алексей Шахтуров, директор по развитию «А2 Систем», сказал: «На рынке промышленной автоматизации бренд Consyst Electronics предлагает контроллеры и решения для построения современных и надежных АСУ ТП. Использование этого оборудования в наших проектах позволяет создавать конечные решения, отвечающие требованиям заказчиков к уровню надежности, безопасности, эргономике и функциональности комплексов программно-технических средств».

Глеб Юшкевич, директор по развитию бизнеса «Консист Констракшн», сказал: «Мы рады установить партнерские отношения с компанией «А2 Систем», известной своим обширным опытом работы как в России, так и за ее пределами. Совместное взаимодействие откроет новые перспективы для внедрения инновационных решений и укрепления конкурентных позиций наших клиентов на рынке».