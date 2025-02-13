ВиВ водоснабжение и водоотведения, канализация Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения Digital Water Solutions, DWS рынок цифровых решений для ВиВ
- АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии
Основные драйверы роста на мировом рынке DWS – это растущий спрос на качественные услуги водоснабжения, общий растущий спрос на цифровизацию коммунального хозяйства, стремление всей отрасли коммунального хозяйства к сокращению выбросов CO2. Конечно, важную роль играют потребность в открытых и понятных данных и сокращение потерь.
Мировой рынок цифровых решений делится на 6 основных сегментов: умный учет воды, умные онлайн-датчики воды, интеллектуальное обнаружение утечек, решения по управлению и оптимизации сети интеллектуальных трубопроводов (включая интеллектуальные насосы и насосные станции), цифровые двойники, интеллектуальная эксплуатация и техническое обслуживание (включая управление активами предприятия и мониторинг работоспособности и состояния активов).
ВиВ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3186 4
|Никифоров Николай 1136 4
|Меняйло Сергей 21 4
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Щеголев Игорь 698 3
|Ахметов Ринат 55 3
|Собянин Сергей 386 3
|Иванов Дмитрий 88 3
|Путин Сергей 63 2
|Саяпина Елена 41 2
|Перминова Светлана 26 2
|Аксенов Сергей 26 2
|Захаров Максим 12 2
|Гутман Виктор 17 2
|Пасеков Владимир 24 2
|Чуйков Юрий 5 2
|Плетнев Александр 6 2
|Массух Илья 232 1
|Шилов Сергей 91 1
|Горбатько Александр 105 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 333 1
|Дегтев Геннадий 257 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Лопатин Алексей 1 1
|Курочкин Александр 11 1
|Езопов Виталий 13 1
|Толмачева Татьяна 34 1
|Смирнов Николай 29 1
|Масленников Игорь 36 1
|Аитов Тимур 197 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Sullivan Sandy - Салливан Сэнди 1 1
|Глазков Евгений 3 1
|Комарова Наталья 15 1
|Тумашевский Эдуард 2 1
|Лукашенко Александр 96 1
|Осеевский Михаил 316 1
|Попов Олег 51 1
|Кривошеев Марк 3 1
|Данченко Александр 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
|Forrester Research 821 1
|IHS Infonetics Research 102 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
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