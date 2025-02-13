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ВиВ водоснабжение и водоотведения, канализация Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения Digital Water Solutions, DWS рынок цифровых решений для ВиВ

ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ

Основные драйверы роста на мировом рынке DWS – это растущий спрос на качественные услуги водоснабжения, общий растущий спрос на цифровизацию коммунального хозяйства, стремление всей отрасли коммунального хозяйства к сокращению выбросов CO2. Конечно, важную роль играют потребность в открытых и понятных данных и сокращение потерь.

Мировой рынок цифровых решений делится на 6 основных сегментов: умный учет воды, умные онлайн-датчики воды, интеллектуальное обнаружение утечек, решения по управлению и оптимизации сети интеллектуальных трубопроводов (включая интеллектуальные насосы и насосные станции), цифровые двойники, интеллектуальная эксплуатация и техническое обслуживание (включая управление активами предприятия и мониторинг работоспособности и состояния активов).


13.02.2025 Начались продажи моющего пылесоса Trouver K30 и версии K30 Mix с расширенными возможностями 1
24.12.2024 Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки 1
20.12.2024 Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса 1
27.08.2024 Власти хотят запретить продажи в России зарубежного ПО. Кто под ударом 1
16.08.2024 Наталья Сергунина: Москвичи воспользовались услугами и сервисами на mos.ru более 425 миллионов раз за полгода 1
26.07.2024 «А2 Систем» и «Консист Констракшн» объявили о партнерстве 1
16.04.2024 «СберАналитика» и «Работа.ру» выяснили средний размер заработной платы в стране 1
01.03.2024 За 2023 г. цифровизация госуслуг избавила москвичей от необходимости предоставлять более 275 млн бумажных документов 1
08.02.2024 Компания «УГМК-Телеком» обеспечила новый жилой квартал Верхней Пышмы интернетом и домофонией 1
05.02.2024 На портале «строим.дом.рф» запущен глоссарий по индивидуальному жилищному строительству 1
02.02.2024 Москвичи стали чаще пользоваться порталом mos.ru для передачи показаний счетчиков воды 1
29.01.2024 Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты 1
24.01.2024 Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда 2
15.01.2024 В Белгородской области завершен второй этап внедрения системы «Цифровой водоканал», разработанной «Росатомом» 1
18.10.2023 Опрос «М.Видео-Эльдорадо»: 89% россиян считают, что устройства для умного дома делают жизнь комфортнее и экономят время 1
03.10.2023 «Мосводоканал» оцифровал корпоративные коммуникации с помощью eXpress 1
08.08.2023 Электронная медкарта и передача показаний счетчиков: какими сервисами портала mos.ru чаще всего пользуются горожане 1
28.07.2023 «Мегафон» автоматизировал мониторинг системы водоснабжения в Геленджике 1
24.04.2023 «Круг» завершила техперевооружение АИИС объединенного водоподготовительного комплекса Саранской ТЭЦ-2 1
12.04.2023 В «Русатом Инфраструктурные решения» оценили потенциал цифровизации предприятий водоснабжения 1
23.03.2023 Москва использует инновационный подход при взаимодействии с регулируемыми организациями 1
16.03.2023 Более 1,6 млн пользователей оценили московские электронные услуги на отлично 1
22.07.2022 Услуги, сервисы и не только: на mos.ru зарегистрировались более 15 млн человек 1
08.06.2022 ГК «А101» разработала единый цифровой стандарт для жилых комплексов 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
30.09.2021 Николай Смирнов -

Перспективы применения технологий интернета вещей в ресурсоснабжении безграничны

 1
30.08.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» запускают курс обучения для специалистов ЖКХ 1
16.08.2021 Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM 1
22.07.2021 Как почистить накопительный водонагреватель своими руками: советы ZOOM 1
10.01.2021 8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM 1
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ? 1
27.01.2020 ГК «А101» делает квартиры «умными» с помощью технологий «Яндекса» и Legrand 1
14.01.2020 «Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо» 1
26.11.2019 АВВ представила привод ACS480 1
17.09.2019 Schneider Electric представила интеллектуально-подключаемый преобразователь частоты среднего напряжения Altivar Process 6000 1
21.08.2019 «Ростелеком» реализовал первый этап проекта «Чистое небо» в Ростове-на-Дону 1
08.08.2019 «Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета 2
22.04.2019 МВД требовало с AT Consulting миллион за туалет и воду, использованные во время исполнения госконтракта 2
04.03.2019 Лучшие гаджеты для домашних животных: выбор ZOOM 1
15.02.2019 В Москве поймали телефонных мошенников, наживших миллионы на пенсионерах и известном певце 1

Публикаций - 136, упоминаний - 144

ВиВ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9737 19
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 8
LG Electronics 3618 7
Укртелеком 241 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 7
МегаФон 8916 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 5
Siemens AG - Siemens Group 2593 5
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 5
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3938 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 4
Oracle Corporation 6705 4
Samsung Electronics 10281 3
Schneider Electric 575 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
ASKO 35 3
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 2
X Corp - Twitter 2848 2
8259 2
Philips 2054 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
БАРС Груп 546 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 2
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 2
Western Digital Corporation - WDC 551 2
Fujitsu 2041 2
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 71 2
Unicorn - Юникорн 44 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Тримоб 32 2
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 10 2
Sipnet - Сипнет 79 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 667 7
Miele - Миле 134 7
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2376 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 136 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 2
Dyson 122 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 2
Мосэнерго ПАО 128 2
Haier - Candy Group - Канди 97 2
Россети Ленэнерго 1701 2
Веста 51 2
Groupe SEB - Rowenta 44 2
Gaggenau 34 2
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Почта России ПАО 2118 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Газпром ПАО 1345 1
Альфа-Банк 1775 1
Альфа-Групп 697 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 19 1
Ardo - Ардо 32 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 18 1
МОСГАЗ 42 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Автоградбанк 8 1
Теплоэнергия 3 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5949 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 4
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3147 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2515 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 573 3
Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 24 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3060 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 315 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 17 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 681 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 462 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 982 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 28
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 557 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24543 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20715 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13222 17
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2189 16
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 715 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8592 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8210 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9343 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 10
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 143 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12003 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 9
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2584 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10800 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9793 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12074 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11419 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13840 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6709 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12510 7
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1443 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10156 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4041 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 6
Умные платформы 1696 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 415 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 769 6
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5230 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 3
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 88 3
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 3
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 59 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 3
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 80 3
Oracle Java - язык программирования 3091 2
Microsoft Skype 2067 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2283 2
Oracle Java Development Kit - JDK 164 2
Apple iPhone 6 4862 2
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 46 2
Schneider Electric Altivar Machine Process ATV - Частотные преобразователи 3 2
Ростелеком - Чистое небо 52 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 10 2
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 2
Miele TwinDos - Miele W GalaGrande - Miele Navitronic - стиральные машины 6 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1426 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 240 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 268 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 100 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 32 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 47 2
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 28 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 2
Bosch - VarioSpeed 15 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Google Android 14044 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4981 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Путин Владимир 3186 4
Никифоров Николай 1136 4
Меняйло Сергей 21 4
Медведев Дмитрий 1654 3
Щеголев Игорь 698 3
Ахметов Ринат 55 3
Собянин Сергей 386 3
Иванов Дмитрий 88 3
Путин Сергей 63 2
Саяпина Елена 41 2
Перминова Светлана 26 2
Аксенов Сергей 26 2
Захаров Максим 12 2
Гутман Виктор 17 2
Пасеков Владимир 24 2
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