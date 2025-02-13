ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ

Основные драйверы роста на мировом рынке DWS – это растущий спрос на качественные услуги водоснабжения, общий растущий спрос на цифровизацию коммунального хозяйства, стремление всей отрасли коммунального хозяйства к сокращению выбросов CO2. Конечно, важную роль играют потребность в открытых и понятных данных и сокращение потерь.

Мировой рынок цифровых решений делится на 6 основных сегментов: умный учет воды, умные онлайн-датчики воды, интеллектуальное обнаружение утечек, решения по управлению и оптимизации сети интеллектуальных трубопроводов (включая интеллектуальные насосы и насосные станции), цифровые двойники, интеллектуальная эксплуатация и техническое обслуживание (включая управление активами предприятия и мониторинг работоспособности и состояния активов).