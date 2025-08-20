Разделы

ЕРКЦ Единый расчетный кассовый центр


УПОМИНАНИЯ


20.08.2025 ИТ-решение для коммунальщиков «БИТ.ЖКХ» подтвердило статус «1С:Совместимо!» 1
25.10.2023 Сбербанк и «Расчетные решения» продолжают развитие облачного биллинга БРИС ЖКХ в Твери 1
24.04.2023 Компания «Расчетные решения» внедрила современную цифровую платформу БРИС ЖКХ в Тверской области 1
06.01.2021 Переход российских регионов к «умному ЖКХ» обойдется в 87 миллиардов 1
08.09.2014 Абонентов «Ростелекома» на Северо-Западе будет обслуживать новый единый контакт-центр в Череповце 1
15.08.2012 «Сбербанк» увеличил ИТ-бюджет в 1,5 раза 1
06.03.2012 Новый контактный центр «Сбербанка» в Омске принял первые звонки клиентов 1
31.01.2012 Клиенты «Абсолют Банка» всё чаще совершают платежи и переводы средств в интернет-банке 1
27.01.2012 «Сбербанк России» открыл контактный центр в Екатеринбурге 1
26.04.2011 Продукт «БИТ:ЖКХ 8» получил сертификат «1С:Совместимо!» 1
15.05.2008 Анонсирована новая версия системы коммунального биллинга «Радей» 1
23.03.2007 «Русский Банк Развития» автоматизирует обслуживание клиентов 1
18.04.2006 Астрахань внедряет систему коммунального биллинга 1
15.09.2005 В Саратовской области автоматизируют расчет субсидий на ЖКХ 1
26.04.2005 Биллинговая система "Радей" для ЖКХ получила развитие 1
03.02.2005 В Саратове автоматизируют службы соцзащиты 1
16.12.2004 Саратовские коммунальщики модернизировали биллинговый сервис 1
07.07.2004 "Заказные ИнформСистемы" оптимизируют работу ЖКХ Саратова 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

ЕРКЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 7
Биллинговые информсистемы 2 2
Intel Corporation 12401 1
Ростелеком 10077 1
Крок - Croc 1789 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 865 1
8668 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 92 1
Расчетные решения АО 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7835 6
Сбер - Сбербанк Контактный центр - АС ЕРКЦ - Единый распределенный контактный центр обслуживания Сбербанка 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2927 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
Газпром ПАО 1380 1
Абсолют Банк 237 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
ЕРКЦ Саратова МУП 3 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5138 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6168 1
Администрация Саратова - Саратовская городская Дума 3 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 120 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 230 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 100 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12374 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70116 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32757 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4158 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54681 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25162 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12070 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2012 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7279 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11988 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5244 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2715 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8360 2
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 332 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10804 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1583 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11839 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11626 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1498 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25367 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16533 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7039 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8580 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9853 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1548 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28534 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31151 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2292 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9442 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4520 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13137 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13132 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6005 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 584 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3391 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4357 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12608 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2239 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4243 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 478 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 164 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 314 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 808 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 241 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Oracle MySQL Network 5 1
Расчетные решения - БРИС ЖКХ - Биллинговая расчетно-информационная система 6 1
Google Forms - Google Формы 64 1
Custis Forms - CIS Forms 3 1
Абсолют Банк - Абсолют On-Line 13 1
1С Первый Бит - БИТ.ЖКХ 13 1
Карпушкин Владимир 10 2
Меркулов Игорь 6 1
Шерлыгин Алексей 2 1
Юдина Анна 1 1
Бахтина Ольга 1 1
Виноградов Валерий 1 1
Радченко Андрей 2 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 876 8
Россия - РФ - Российская федерация 152170 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44795 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18153 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4164 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1075 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1588 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 422 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 642 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 729 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 256 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1179 1
Россия - ПФО - Саратовская область 775 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3171 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3100 1
Россия - СФО - Омская область 711 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52902 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7881 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2578 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1197 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 734 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3692 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50049 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10326 5
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1410 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53604 3
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 228 3
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 143 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3285 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2318 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5860 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 625 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19715 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 199 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4147 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 98 1
Цифровой регион - Федеральный проект 105 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5119 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11254 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1702 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1300 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3709 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2216 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7148 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2963 1
Энергетика - Energy - Energetically 5362 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8080 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6947 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2073 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 36 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 59 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1138 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6639 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1109 1
Аудит - аудиторский услуги 2913 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4318 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14526 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9602 1
