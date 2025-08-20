Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЕРКЦ Единый расчетный кассовый центр
УПОМИНАНИЯ
ЕРКЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпушкин Владимир 10 2
|Меркулов Игорь 6 1
|Шерлыгин Алексей 2 1
|Юдина Анна 1 1
|Бахтина Ольга 1 1
|Виноградов Валерий 1 1
|Радченко Андрей 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378974, в очереди разбора - 738625.
Создано именных указателей - 181394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.