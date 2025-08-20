Разделы

ИТ-решение для коммунальщиков «БИТ.ЖКХ» подтвердило статус «1С:Совместимо!»

Решение для автоматизации учета на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства «БИТ.ЖКХ», разработанное ИТ-интегратором «Первый Бит», получило новый сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Сертификат для БИТ.ЖКХ будет действовать до 19 августа 2027 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Статус «1С:Совместимо!» выдается фирмой «» решениям, которые доказали свою безопасность, работоспособность и эффективность при подключении к системам «1С».

«БИТ.ЖКХ» — дополнение для «1С:Бухгалтерии», решающее задачи по автоматизации процессов, специфичных для деятельности обслуживающих и управляющих компаний, расчетно-кассовых центров (ЕРКЦ ЖКХ) и жилищных кооперативов (ЖСК).

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

«БИТ.ЖКХ» позволяет вести учет: жилого и нежилого фонда (с детализацией до отдельных помещений); предоставляемых услуг ЖКХ; работы паспортного стола; собственников и проживающих; долгов за коммунальные услуги.

Также в системе можно рассчитывать льготы по коммунальным платежам, вести перерасчеты по услугам со дня установки или снятия счетчика, начислять пени и засчитывать перерасчеты. Рабочее время сотрудникам сэкономят функции массовой печати счетов-извещений.

