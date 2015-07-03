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ЕИРЦ АСУ
Единый информационно-расчетный центр
Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства



03.07.2015 Руководство Калужской области признало ЕИРЦ эффективным проектом
28.11.2014 Подведены итоги года создания ЕИРЦ в г. Обнинске
20.02.2008 "Одно окно" в ЖКХ: опыт Зеленограда
31.10.2007 Зеленоградский ЕИРЦ обслуживает население в режиме «одного окна»
16.07.2007 «Заказные ИнформСистемы» внедрили «Радей» в г. Жуковском

Публикаций - 79, упоминаний - 116

ЕИРЦ АСУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Электронная Москва - Удостоверяющий центр 167 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8621 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7925 4
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 776 3
Квартплата 24 4 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1481 3
Naumen - Наумен 444 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 507 3
Yandex - Яндекс 4794 3
Инфосистемы Джет 857 2
NVision Group - Энвижн Груп 659 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3827 2
АйТи 1124 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1539 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7606 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 347 2
Ростех - Ростехнологии 2417 2
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МФИ Софт 116 1
Meta - Facebook 4164 1
Siemens AG - Siemens Group 2269 1
Прайм Груп 58 1
Apple Inc 10401 1
Twitter 2339 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1882 1
АйТи Ведомственные системы 1 1
PARMA Technologies Group - Парма 7 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 334 1
KDDI Corporation 249 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5034 8
УЭК - Универсальная электронная карта 556 5
Visa International 1673 4
Почта России ПАО 1827 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1647 4
Альфа-Банк 1342 3
Мосэнергосбыт АО 87 3
Сбер - Сбербанк Московский банк 75 2
МКБ - Московский кредитный банк 302 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 2
Гранит 15 1
US Bank 3 1
BNP Paribas 61 1
Ornua 2 1
Grupo Santander 16 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 250 1
Barclays 88 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 86 1
Martine Jarlgaard 1 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 123 1
ВТБ - ВТБ24 644 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2015 1
Уралсиб Банк 467 1
Ак Барс Банк 187 1
НСПК - Национальная система платежных карт 276 1
CyberPlat - КиберПлат 339 1
Евросеть 1389 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 78 1
Societe Generale Group 68 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 88 1
Carrefour 23 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 424 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 1
Renault - Рено Россия 126 1
Газпром нефть 406 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 805 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1608 1
Maersk 18 1
Walmart - Wal-Mart Stores 359 1
Правительство Москвы 1486 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7620 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 843 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2097 4
Президент Российской Федерации 3008 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2407 3
Мэр города Москвы 53 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 499 2
Федеральное казначейство России 1140 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2605 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2237 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 959 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 88 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1168 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 174 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2175 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 173 2
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 17 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1370 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 363 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 24 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 52 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 1
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