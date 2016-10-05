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ЕИРЦ АСУ Единый информационно-расчетный центр Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства
СОБЫТИЯ
|05.10.2016
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CyberPlat и ЕИРЦ Ленинградской области расширили возможности оплаты ЖКУ
нных платежей CyberPlat («КиберПлат») и Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области (ЕИРЦ ЛО) объявляют о значительном расширении возможностей оплаты жилищно-коммунальных услуг н
|22.10.2015
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CyberPlat запустил комплексный платежный сервис в офисах «Мособлеирц»
КиберПлат») в рамках сотрудничества с Московским областным единым информационно-расчетным центром («Мособлеирц») объявила о запуске комплексного платежного сервиса в формате «одного окна» с воз
|12.10.2015
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ТТК подключил к интернету Единый информационно-расчетный центр в Ростове-на-Дону
Компания ТТК сообщила о предоставлении доступа в интернет «Единому информационно-расчетному центру» (ЕИРЦ), координирующему поступление жилищно-коммунальных платежей жителей Ростова-на-Дону. В рамках договора макрорегиональный филиал «Кавказ» компании ТТК («ТТК-Кавказ») построил сеть связи и п
|03.07.2015
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Руководство Калужской области признало ЕИРЦ эффективным проектом
тамонов в ходе рабочей встречи с президентом «УЭК» Алексеем Поповым в Калуге. В рамках деятельности ЕИРЦ впервые в России были созданы сразу три стратегических инфраструктурных проекта: «операт
|28.11.2014
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Подведены итоги года создания ЕИРЦ в г. Обнинске
Единый информационно–расчетный центр (ЕИРЦ) Калужской области представляет собой совместное предприятие администрации региона и «УЭК», созданное в целях организации наиболее значимых сервисов в сферах ЖКХ и общественного пассажирск
|13.11.2009
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ИТ-коллапс: В Москве зависли паспортные столы
жно было объединить базы данных самого паспортного стола и единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ). Это ПО установлено во всех московских паспортных столах. В районе Царицино CNews также
|20.02.2008
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"Одно окно" в ЖКХ: опыт Зеленограда
Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) Зеленоградского административного округа г. Москвы был создан в 1998 году на базе Город
|31.10.2007
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Зеленоградский ЕИРЦ обслуживает население в режиме «одного окна»
В Едином информационно-расчетном центре (ЕИРЦ) Зеленоградского административного округа Москвы реализован проект по созданию Центра об
|16.07.2007
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«Заказные ИнформСистемы» внедрили «Радей» в г. Жуковском
едена на новую технологическую платформу. Заказчик проекта - «Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) г. Жуковского». Программный комплекс «Радей» установлен на сервере в «ЕИРЦ г. Жу
|06.06.2007
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В Астрахани создана единая система расчета и приема платежей за ЖКУ
платежей за жилищно-коммунальные услуги. Заказчиком является единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) г. Астрахани, созданный для объединения разрозненных баз данных городских поставщиков Ж
|27.12.2006
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Префектура ЗАО выбирает поставщика ИТ-услуг
ителю предстоит оказать услуги по техническому обслуживанию информационно-вычислительных комплексов ЕИРЦ ЗАО и сервисному сопровождению прикладных систем районов. В частности, число лотов —
|18.04.2006
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Астрахань внедряет систему коммунального биллинга
а и учета платежей за жилищно-коммунальные услуги. Заказчик – Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) г. Астрахани. В настоящее время специалисты компании «Заказные ИнформСистемы» завершили
ЕИРЦ АСУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Алексей 339 5
|Контрабаев Артур 70 4
|Лужков Юрий 113 4
|Грибов Андрей 74 3
|Рудычева Наталья 95 3
|Михайлов Алексей 115 3
|Орловский Виктор 408 3
|Сиднев Виктор 15 2
|Пятков Иван 31 2
|Тигунов Олег 7 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Шабанов Александр 7 2
|Коробова Анна 25 2
|Сидоренко Сергей 8 2
|Скорлыгин Владимир 4 2
|Куртяник Надежда 441 2
|Кругликов Артем 4 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Евраев Михаил 266 2
|Зайцев Андрей 50 2
|Никуличев Андрей 43 1
|Бобровников Борис 104 1
|Финк Дмитрий 20 1
|Гольцов Александр 84 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Авербах Владимир 127 1
|Чеглаков Андрей 63 1
|Левашов Александр 92 1
|Корсак Александр 9 1
|Антонов Александр 77 1
|Антипов Александр 23 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Басов Алексей 117 1
|Белозеров Андрей 36 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Романов Михаил 34 1
|Васильев Владимир 40 1
|Инюцын Антон 17 1
|Разумовский Дмитрий 125 1
|Артамонов Анатолий 16 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
|9to5Mac 70 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|9to5Google 60 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
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