Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕИРЦ АСУ
Единый информационно-расчетный центр
Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства
Публикаций - 79, упоминаний - 116
ЕИРЦ АСУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 216 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 95 1
|OpenChain 1 1
|Попов Алексей 329 4
|Лужков Юрий 109 4
|Рудычева Наталья 89 3
|Шабанов Александр 6 2
|Медведев Дмитрий 1594 2
|Сиднев Виктор 15 2
|Тигунов Олег 7 2
|Евраев Михаил 228 2
|Сидоренко Сергей 6 2
|Михайлов Алексей 53 2
|Орловский Виктор 298 2
|Зубков Виктор 49 1
|Церенов Церен 45 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Носаков Василий 12 1
|Масленников Игорь 35 1
|Татарчук Владимир 5 1
|Мякишева Марина 84 1
|Милованцев Дмитрий 106 1
|Коробова Анна 18 1
|Ивакин Роман 56 1
|Сафронов Роман 35 1
|Макаров Станислав 116 1
|Лосев Сергей 44 1
|Баранов Алексей 17 1
|Кравцов Алексей 26 1
|Садовский Алексей 11 1
|Кесельбренер Леонид 49 1
|Исаев Владимир 12 1
|Фарбирович Виталий 1 1
|Киселев Максим 1 1
|Ромадановский Константин 1 1
|Коробченко Виктор 1 1
|Мелихов Артем 4 1
|Тулеев Аман 10 1
|Рожной Антон 6 1
|Щепинов Вадим 7 1
|Белых Никита 9 1
|Борисова Полина 13 1
|Щербов Роман 13 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 243 1
|Банки.ру - Banki.ru 34 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2752 5
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 119 1
|Wainhouse Research 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru