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ЕИРЦ АСУ Единый информационно-расчетный центр Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства

СОБЫТИЯ


05.10.2016 CyberPlat и ЕИРЦ Ленинградской области расширили возможности оплаты ЖКУ

нных платежей CyberPlat («КиберПлат») и Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области (ЕИРЦ ЛО) объявляют о значительном расширении возможностей оплаты жилищно-коммунальных услуг н
22.10.2015 CyberPlat запустил комплексный платежный сервис в офисах «Мособлеирц»

КиберПлат») в рамках сотрудничества с Московским областным единым информационно-расчетным центром («Мособлеирц») объявила о запуске комплексного платежного сервиса в формате «одного окна» с воз
12.10.2015 ТТК подключил к интернету Единый информационно-расчетный центр в Ростове-на-Дону

Компания ТТК сообщила о предоставлении доступа в интернет «Единому информационно-расчетному центру» (ЕИРЦ), координирующему поступление жилищно-коммунальных платежей жителей Ростова-на-Дону. В рамках договора макрорегиональный филиал «Кавказ» компании ТТК («ТТК-Кавказ») построил сеть связи и п
03.07.2015 Руководство Калужской области признало ЕИРЦ эффективным проектом

тамонов в ходе рабочей встречи с президентом «УЭК» Алексеем Поповым в Калуге. В рамках деятельности ЕИРЦ впервые в России были созданы сразу три стратегических инфраструктурных проекта: «операт
28.11.2014 Подведены итоги года создания ЕИРЦ в г. Обнинске

Единый информационно–расчетный центр (ЕИРЦ) Калужской области представляет собой совместное предприятие администрации региона и «УЭК», созданное в целях организации наиболее значимых сервисов в сферах ЖКХ и общественного пассажирск
13.11.2009 ИТ-коллапс: В Москве зависли паспортные столы

жно было объединить базы данных самого паспортного стола и единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ). Это ПО установлено во всех московских паспортных столах. В районе Царицино CNews также
20.02.2008 "Одно окно" в ЖКХ: опыт Зеленограда

Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) Зеленоградского административного округа г. Москвы был создан в 1998 году на базе Город
31.10.2007 Зеленоградский ЕИРЦ обслуживает население в режиме «одного окна»

В Едином информационно-расчетном центре (ЕИРЦ) Зеленоградского административного округа Москвы реализован проект по созданию Центра об
16.07.2007 «Заказные ИнформСистемы» внедрили «Радей» в г. Жуковском

едена на новую технологическую платформу. Заказчик проекта - «Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) г. Жуковского». Программный комплекс «Радей» установлен на сервере в «ЕИРЦ г. Жу
06.06.2007 В Астрахани создана единая система расчета и приема платежей за ЖКУ

платежей за жилищно-коммунальные услуги. Заказчиком является единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) г. Астрахани, созданный для объединения разрозненных баз данных городских поставщиков Ж
27.12.2006 Префектура ЗАО выбирает поставщика ИТ-услуг

ителю предстоит оказать услуги по техническому обслуживанию информационно-вычислительных комплексов ЕИРЦ ЗАО и сервисному сопровождению прикладных систем районов. В частности, число лотов —
18.04.2006 Астрахань внедряет систему коммунального биллинга

а и учета платежей за жилищно-коммунальные услуги. Заказчик – Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) г. Астрахани. В настоящее время специалисты компании «Заказные ИнформСистемы» завершили

Публикаций - 101, упоминаний - 153

ЕИРЦ АСУ и организации, системы, технологии, персоны:

Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 12
Ростелеком 10948 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
Naumen - Наумен 752 5
МегаФон 10742 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 4
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 3
Квартплата 24 4 3
Microsoft Corporation 25775 3
Oracle Corporation 7074 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 2
Горинфотех - Городские информационные технологии 3 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
9594 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
АйТи 1519 2
China Mobile 436 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
Доктор рядом - Doc+ 55 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
СТК Развитие 20 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
АИС Город 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 14
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 10
Почта России ПАО 2370 7
Visa International 1993 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 3
Альфа-Банк 1979 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Новосибирскэнергосбыт 17 2
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Евросеть 1421 2
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Мосэнерго ПАО 132 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 2
Barclays 122 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
Мосводоканал МГУП 69 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
КонсультантПлюс 161 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
МОСГАЗ 45 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Группа Самолет 106 1
Россети Ленэнерго 1699 1
China Merchants Bank - China Merchants Capital 6 1
MR Group - МР Групп - MR Office 42 1
US Bank 3 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
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Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 2
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Федеральное казначейство России 1949 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Мосгортранс ГУП 139 1
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МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
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Оповещение и уведомление - Notification 5945 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 19
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 11
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 9
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 9
Google Android 15244 7
Apple iOS 8583 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 4
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 43 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 3
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 3
XRP - Криптовалюта 17 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 2
Ledger - криптовалютный кошелёк 21 2
Правительство Москвы - Наш город 110 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 2
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 2
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 2
Linux OS 11533 2
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Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
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Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 36 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
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DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
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Москва - ЮАО - Орехово-Борисово 20 2
Москва - ЮАО - Южный административный округ 70 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 69 2
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 39
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 25
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 5
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
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Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
9to5Mac 70 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Wainhouse Research 40 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 17 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 17 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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