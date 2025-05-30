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Ledger криптовалютный кошелёк


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Хакеры раскинули широкий невод из поддельных сайтов, чтобы ловить пользователей криптовалют 1
05.07.2022 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует активнорастущий спрос на аппаратные криптокошельки 1
12.07.2021 Чтобы обокрасть владельцев криптовалюты, им разослали поддельные аппаратные кошельки Ledger 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 1
06.07.2020 Найден способ воровать биткоины из популярных криптокошельков 1
30.04.2020 Грядет геноцид расширений для Chrome. Вводятся новые жесткие правила для их разработчиков 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
25.02.2020 «Ростех» просит 36 миллиардов на развитие российского блокчейна 1
20.01.2020 Распределенные реестры 1
04.10.2017 Gemalto и Ledger создают безопасную инфраструктуру для деятельности на базе криптовалюты 1
21.04.2009 Oracle обновила средства интеграции бизнес-приложений 1
23.06.2005 Epicor Scala представила новое ПО 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Ledger и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1497 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3247 2
VeChain 4 2
Microsoft Corporation 24850 2
МегаФон 9289 1
Alibaba Group 435 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13236 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
GitHub 875 1
Bitfury Group 25 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
China Telecom - Чайна Телеком 258 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
China Mobile 409 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 281 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Google LLC 11954 1
NetDocuments 1 1
Integra 27 1
Thales - Gemalto 183 1
ESET - ESET Software 1137 1
SAP SE 5330 1
Coinbase 60 1
Oracle Corporation 6759 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 815 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 95 1
Цифровые активы 133 1
Tangem 3 1
Орбита - Центр практического применения блокчейн технологий 1 1
Epicor Software Corporation 160 1
Crypto AG 35 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2518 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7593 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
МКБ - Московский кредитный банк 579 1
Альфа-Банк 1799 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Газпром нефть 639 1
Renault Groupe 160 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
Carrefour 23 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Barclays 121 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 1
US Bank 3 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Martine Jarlgaard 1 1
Газпром ПАО 1367 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1688 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Christie's - Кристис 12 1
China Merchants Bank - China Merchants Capital 6 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6076 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 717 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5569 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 183 1
OpenChain 1 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1566 8
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1528 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52846 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29046 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9659 4
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31872 4
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11742 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68105 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4516 2
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 25 2
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 19 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 530 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 309 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5878 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20679 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 535 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8871 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1309 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24845 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4149 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30558 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7671 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16211 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4061 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12408 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11551 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6863 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26008 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4384 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11474 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2465 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 698 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1010 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 875 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12988 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1374 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 707 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7347 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 665 4
Google Chrome - браузер 1594 2
Google Android 14278 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 390 2
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 2
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 34 2
MetaMask 13 2
Electrum - Криптовалютный кошелёк 7 2
XRP - Криптовалюта 15 2
Stellar XLM - криптовалюта 10 2
Trezor - криптовалютный кошелёк 5 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 604 2
Apple iOS 7972 1
Google Play - Google Store - Android Market 3348 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
Vivaldi - Браузер 94 1
Opera Browser - Браузер 1027 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 71 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Alibaba Tmail 10 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 1
MultiChain - Open source blockchain platform 4 1
MyEtherWallet - кошелек для криптовалюты Ethereum 3 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3295 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1002 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 584 1
Microsoft Windows 15904 1
Linux OS 10230 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1015 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 69 1
Зайцев Михаил 283 1
Moore Todd - Мур Тодд 10 1
Мельникова Анастасия 412 1
Россия - РФ - Российская федерация 149042 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17476 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52593 2
Южная Корея - Республика 6732 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13409 1
Япония 13372 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17860 1
Польша - Республика 1971 1
Сингапур - Республика 1870 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1754 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 428 1
Бразилия - Федеративная Республика 2396 1
Китай - Тайвань 4046 1
Украина 7668 1
Испания - Королевство 3736 1
Узбекистан - Республика 1786 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 69 1
Эстония - Таллин - Ревель 61 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 120 1
Франция - Французская Республика 7901 1
Чехия - Чешская Республика 1317 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 1
Ирландия - Республика 1018 1
Словакия - Словацкая Республика 474 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49240 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6426 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16725 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3628 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5016 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 624 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 97 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6000 2
Exodus 71 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4038 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24800 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4772 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4133 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10189 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5758 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8748 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30165 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6354 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52599 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7370 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6112 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2424 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 361 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 95 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 180 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 140 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 214 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1114 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 494 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1573 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1227 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 654 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19233 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 984 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5246 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5024 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5988 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10174 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5334 1
ZDnet 660 1
Reddit 327 1
BleepingComputer - Издание 371 1
The Verge - Издание 572 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 292 1
RAIDforums - хакерский форум 13 1
IDC - International Data Corporation 4920 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 882 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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