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MetaMask



28.02.2025 Продуманная атака на главный репозиторий Python: вредоносные утилиты выдаются за средства восстановления криптокошельков 1
30.01.2024 В России запустился первый рублевый NFT-маркетплейс 1
28.11.2023 Новая функция блокчейна Ethereum помогла ограбить 99 тыс. жертв на $60 млн 1
30.11.2022 «Сбер» представил новые возможности своей блокчейн-платформы 1
16.05.2022 Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже 1
22.03.2022 Криптовалюта пользователей мобильных устройств под угрозой 1
16.11.2021 Twitter открывает блокчейн-подразделение с далекоидущими планами 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 1
30.04.2020 Грядет геноцид расширений для Chrome. Вводятся новые жесткие правила для их разработчиков 1
11.02.2019 Eset нашла в Google Play приложение для кражи криптовалюты 1
16.11.2018 Eset нашла в Google Play приложения для кражи криптовалюты 1
30.07.2018 Админы Google удалили из магазина криптовалютный кошелек вместо его вредоносной подделки 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

MetaMask и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11838 4
ESET - ESET Software 1135 3
X Corp - Twitter 2850 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 796 2
Coinbase 58 2
Crypto AG 34 2
Telegram Group 2034 1
Программный продукт ГК 63 1
Microsoft Corporation 24684 1
Apple Inc 12157 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
VeChain 4 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1435 1
Rarible - NFT Marketplace for Brands, Communities and Traders 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Sotheby's - Сотбис 26 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1466 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12736 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1506 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5084 4
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 72 3
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 76 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7451 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3096 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11466 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2300 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10593 2
Оповещение и уведомление - Notification 4688 2
Data monetization - Монетизация данных 1641 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9234 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11242 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7480 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3973 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 1
Google Android устройства-девайсы 728 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25553 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6756 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 381 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 853 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1456 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 556 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2256 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1943 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 912 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 298 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1258 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 990 1
Application store - магазин приложений 1212 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17142 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 384 7
Google Play - Google Store - Android Market 3309 5
Google Android 14083 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 618 4
Google Chrome - браузер 1568 3
TP-Link Tether 44 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 592 3
Google Chrome Web Store 47 2
Opera Browser - Браузер 1022 2
Electrum - Криптовалютный кошелёк 5 2
Ledger - криптовалютный кошелёк 11 2
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