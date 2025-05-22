Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175078
ИКТ 13639
Организации 10639
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3454
Системы 25589
Персоны 75088
География 2839
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2633
Мероприятия 852

Bittrex криптовалютная биржа

Bittrex - криптовалютная биржа

УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Россиян будут штрафовать за криптоплатежи от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Криптоактивы могут конфисковать 1
22.03.2023 12 Telegram-ботов для работы и бизнеса: выбор ZOOM 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 1
11.08.2020 Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян 1
04.12.2019 Таинственный хакер потратил на взлом «клона» Bitcoin больше, чем на нем заработал 1
19.02.2018 В каждом проекте ICO есть по 5 «дыр». Чтобы их обокрасть, достаточно одной 1
15.11.2017 Пользователи Telegram манипулируют курсами криптовалют по своему желанию 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Bittrex и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2201 2
GitHub 872 1
Bitfury Group 25 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1285 1
Chainalysis 19 1
Elliptic 13 1
Meta Platforms - Facebook 4465 1
Microsoft Corporation 24843 1
ESET - ESET Software 1137 1
Coinbase 60 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 813 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 95 1
Google LLC 11940 1
Crypto AG 35 1
VeChain 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Лента - Сеть розничной торговли 2143 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
MasterCard - CipherTrace 2 1
Unsplash 1001 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4950 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3213 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2973 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3328 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3417 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 697 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2024 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 217 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1556 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 301 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1525 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1563 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11714 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10784 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1010 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12973 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4373 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8630 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14837 1
ERC - Ethereum Request for Comments - официальный протокол для внесения предложений по улучшению сети Ethereum 5 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6402 1
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 19 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21782 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7532 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 99 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12869 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12994 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7651 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21174 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7433 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2064 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2990 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3150 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5328 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25977 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6992 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 555 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5027 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 402 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 928 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2287 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2037 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11444 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 309 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 79 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 807 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 665 4
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 390 3
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 116 2
Electrum - Криптовалютный кошелёк 6 2
Bitfinex - криптовалютная биржа 13 2
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 69 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4683 2
Vertcoin - VTC - криптовалюта 2 1
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 13 1
Coinrail - криптовалютная биржа 6 1
Dash - Криптовалюта 55 1
Zaif - криптовалютная биржа 4 1
Pundi X - криптовалюта 3 1
Omni - криптовалюта 88 1
CoinDash (CDT) - криптовалюта 3 1
NiceHash - криптовалютная биржа 4 1
Google Android 14252 1
Python - высокоуровневый язык программирования 999 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 584 1
Microsoft Windows 15895 1
Linux OS 10219 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1013 1
Google Chrome - браузер 1593 1
MetaMask 12 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 276 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 341 1
TP-Link Tether 48 1
Microsoft Windows PowerShell 187 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2107 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 770 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1235 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 39 1
Cardano - криптовалюта - блокчейн 10 1
Zcash - криптовалюта 10 1
Tron (TRX) - криптовалюта 6 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 11 1
Stellar XLM - криптовалюта 10 1
Trezor - криптовалютный кошелёк 5 1
Путин Владимир 3239 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 38 1
Баранов Денис 18 1
Lovejoy James - Лавджой Джеймс 1 1
Паршин Максим 318 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 2
Чехия - Чешская Республика 1317 2
Европа 24371 1
Южная Корея - Республика 6728 1
Украина 7664 1
Литва - Литовская Республика 655 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Азия - Азиатский регион 5610 1
Япония 13367 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Словакия - Словацкая Республика 474 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3564 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 180 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6284 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7087 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3702 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 186 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 19 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5014 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4769 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2894 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 490 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 539 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6342 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2182 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8216 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1606 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2942 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6861 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1767 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 537 1
Exodus 70 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11117 1
Цифровое право - Цифровые права 118 1
Английский язык 6737 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1667 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 128 1
Forbes - Форбс 856 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 1
CoinMarKetCap 23 1
MIT Magazine 2 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
The Verge - Издание 572 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 65 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153