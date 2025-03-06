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Garantex криптовалютная биржа
Garantex и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксаков Анатолий 155 1
|Солонин Сергей 104 1
|Дуров Павел 294 1
|Абызов Михаил 66 1
|Ракишев Кенес 43 1
|Абрамович Роман 46 1
|Якобашвили Давид 16 1
|Марков Алексей 7 1
|Сальманов Олег 4 1
|Мендлеев Сергей 1 1
|Калихов Артем 13 1
|Другалев Станислав 10 1
|Менделеев Сергей 2 1
|Максименко Татьяна 1 1
|Евдокимов Александр 7 1
|Лихунов Игнат 1 1
|Буканов Тимур 1 1
|Кайгородов Игорь 1 1
|Горелкин Антон 96 1
|Forbes - Форбс 837 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 2
|Нецифровая экономика - telegram-канал 40 1
|CoinMarKetCap 23 1
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