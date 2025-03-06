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Garantex криптовалютная биржа

Garantex - криптовалютная биржа

06.03.2025 Россиянам заблокировали 2,5 миллиарда в американской криптовалюте 1
26.03.2024 США ввели санкции против российской блокчейн-системы, «применяемой в электронном голосовании и в налоговой» 1
28.03.2023 Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM 1
07.03.2023 Россиянину впервые в истории дали срок за торговлю на криптобирже 1
16.01.2023 Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году 1
12.02.2021 При загадочных обстоятельствах погиб основатель «Караван-телекома» и криптобиржи Garantex 1
23.07.2020 Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ 1
13.05.2020 Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Garantex и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2044 2
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 28 2
Coinbase 58 2
Apple Inc 12164 1
Google LLC 11849 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
Caravan - Караван 89 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро 13 1
Рунити - REG.ru - Telehouse Caravan ЦОД 18 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 639 1
CoinEX - криптовалютная биржа 2 1
Atomyze - Атомайз 22 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1943 1
Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП 9 1
Конфидент ЦЗИ 109 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
Эшелон НПО 131 1
Эшелон Технологии 5 1
NanduQ - Qiwi 996 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 2
Альфа-Банк 1782 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
TON Issuer 5 1
United Traders 2 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1189 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Visa International 1952 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Vinci Agency 1 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
Совкомбанк ПАО 258 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 2
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4807 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 1
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Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 210 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2765 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 29 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Free TON Community 6 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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