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United Group Vivacom Video & Audio Communications Виваком Vivatel/BTC Bulgarian Telecomminications Company Болгарская Телекоммуникационная Компания

United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания


12.11.2019 ВТБ продал скандального телеком-гиганта. Российский бизнесмен оспаривает сделку

лрд Холдинг United Group приобрел болгарского оператора связи Bulgarian Telecommunications Company (BTC, торговая марка Vivacom). Об этом говорится в совместном сообщении United Group, его осно
02.10.2019 Скандальный телеком-актив ВТБ продают за 1 млрд евро

United Group и Providence Equity Partners хотят купить болгарский BTC Двое инвесторов готовы приобрести болгарского телекоммуникационного оператора Bulgarian T
25.06.2019 Биткоин взлетел выше $11000, поднявшись на 11% за неделю

Новый рывок Курс биткоина (Bitcoin, BTC) преодолел отметку в $11 тыс. и уверенно рвется к $12 тыс. за одну виртуальную монету. Крупнейшая криптовалюта мира начала стремительный рост весной 2019 г. после провального 2018 г., когда
02.03.2016 «ВТБ-Капитал» обвинили в захвате сотового оператора

ванной связи и третьего по величине оператора мобильной связи Bulgarian Telecommunications Company (BTC, торговая марка Vivacom).Одновременно Косарев подал заявление в Бюро по борьбе с мошеннич
24.03.2015 ВТБ сменил партнера в болгарском телеком-гиганте

Компания Lic33 объявила о приобретении 43% акций Bulgarian Telecommunications Company (BTC, торговая марка Vivacom) — крупнейшего оператора фиксированной связи и третьего по величи
19.04.2013 Россиянин купил 4G-оператора в Болгарии

иректором основного болгарского оператора фиксированной связи Bulgarian Telecommunications Company (BTC). Бывший коммерческий директор BTC Тони Робинсон (Tony Robinson) также займет руко
23.10.2012 Евросоюз одобрил: Россияне покупают болгарского телеком-гиганта

пы ВТБ) и Corporate Commerce Bank (CCB) из Болгарии о покупке Bulgarian Telecommunications Company (BTC). Об этом сообщает болгарское издание Novinite. Запрос в Еврокомисию был отправлен 22 сен
07.09.2012 Лондонский суд разрешил ВТБ прибрать к рукам болгарского телеком-гиганта

Высокий суд Лондона одобрил схему реструктуризации долгов Bulgarian Telecommunications Company (BTC, торговая марка Vivacom), являющегося основным оператором фиксированной связи и третьим п
27.07.2012 ВТБ забирает за долги болгарскую связь

говорился с российским банком ВТБ о приобретении контроля над Bulgarian Telecommunications Company (BTC, торговая марка Vivacom). Об этом сам Васильев заявил местной газете «Капитал». В инвести
06.04.2012 «Альфа-групп» стала прикрытием для турецких связистов

дние четыре года болгарский оператор пережил целую серию перепродаж. Изначально компания называлась Bulgarian Telecommunications Company и принадлежала государству. В 2004 г., после длительной

19.10.2011 BTC IT Services модернизировал систему управления ИТ-услугами на базе OmniTracker

Компания Omninet завершила проект модернизации системы контроля и управления ИТ-услугами на базе OmniTracker для компании BTC IT Services GmbH. В рамках проекта все ключевые процессы были разработаны на базе стандартов ITIL v3 c центром управления ИТ-услугами OmniTracker, говорится в сообщении Omninet. BTC

12.01.2010 Nemiroff автоматизировал бюджетное управление на базе IBM Cognos 8

Компании Nemiroff, Citia BTC и IBM Украина завершили первый этап внедрения платформы управления корпоративной эффективностью IBM Cognos 8 для автоматизации процессов бюджетного управления и анализа данных. В рамках это
17.08.2007 AIG Investments приобрела 90% акций Bulgarian Telecommunications

Компания AIG Investments, главное отделение которой располагается в США, объявила о том, что к настоящему моменту приобрела 90% акций болгарской телекоммуникационной компании Bulgarian Telecommunications, сообщает РБК. Сделка была осуществлена через дочернюю компанию AIG Investments - AIG Capital Partners; акции болгарской компании были приобретены у Viva Ventures H
30.05.2007 Intracom Telecom подписал контракт с BTC Mobile

«Ситроникс» объявил, что Intracom Bulgaria S. A., провайдер услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий в Болгарии, подписал три рамочных контракта с Mobile S.A (BTC Mobile), одним из крупнейших мобильных операторов Болгарии. Intracom Bulgaria S. A. является частью Intracom Telecom, дочерней структуры «Ситроникса». В рамках этих контрактов Intracom Bulg
01.06.2005 BTC-8193URF: новая мышь с радиоприемником

Официальный дистрибьютор клавиатур BTC в России, компания «Си-Трейд», объявила о появлении на российском рынке еще одного беспроводного комплекта от ВТС — модели BTC-8193URF. В отличие от предшественника BTC-8
12.11.2004 BTC получила третью GSM-лицензию в Болгарии

Болгарская телекоммуникационная компания BTC готовится к запуску третьей сети GSM в стране. По мнению руководства компании, запуск этой сети не снизит конкуренцию и будет способствовать увеличению количества взымаемых налогов. В среду
26.12.2003 BTC собирается занять 25% рынка компонентов для DVD-рекордеров

Behavior Tech Computer (BTC), начав в ноябре выпуск наборов ключевых компонентов для записывающих DVD-плееров, собирается в будущем году удовлетворять 20-25% мирового спроса на эту продукцию. Как отмечают в компании,

10.06.2002 BTC представила клавиатуру для MS Office

раммы из этого пакета вроде Word, Exel или Outlook стали стандартом де факто для такого рода программ. Компания ВТС выпустила специальную клавиатуру ВТС 8190, адаптированную под MS Office. Клавиатура BTC 8190 Дизайн клавиатуры выполнен в стиле hi-tech, а встроенная мышь окрашена в соответствующий общему оформлению цвет. Клавиатура имеет "горячие клавиши", выполняющие функции обычной клавиат
21.01.2002 Болгария продаст до 65% акций государственной телекоммуникационной компании BTC

Правительство Болгарии рассматривает возможность продажи до 65% акций BTC, государственной телекоммуникационной монополии, посредством двухступенчатого тендера, открытого в равной степени для телекоммуникационных компаний и финансовых инвесторов. Николай Николов,
30.03.2000 KPN и OTE намерены приобрести контрольный пакет акций Bulgarian Telecomminications за $600 млн.

ий KPN и его греческий партнер ОТЕ объявили во вторник о том, что они увеличили цену своего совместного предложения за контрольный пакет акций болгарской государственной телекоммуникационной компании Bulgarian Telecomminications за $600 млн. Ранее (в июле прошлого года) в предварительной договоренности была согласована сумма в $510 млн за 51% акций, однако продолжение переговоров привело к

25.11.1999 Болгарское правительство продает 51% государственной монопольной телекоммуникационной компании Bulgarian Telecommunication Company (BTC)

кое правительство заявило, что к концу года надеется завершить сделку стоимостью $510 млн по продаже 51% государственной монопольной телекоммуникационной компании Bulgarian Telecommunication Company (BTC). В июле было подписано соглашение о продаже с консорциумом - греческой компанией ОТЕ и голландской KPN. Покупатели обязались сделать инвестиции в размере $200 млн - $150 млн в ВТС и $50 мл

Публикаций - 90, упоминаний - 121

United Group и организации, системы, технологии, персоны:

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Intel Corporation 12216 6
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