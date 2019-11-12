United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания

Новый рывок Курс биткоина (Bitcoin, BTC ) преодолел отметку в $11 тыс. и уверенно рвется к $12 тыс. за одну виртуальную монету. Крупнейшая криптовалюта мира начала стремительный рост весной 2019 г. после провального 2018 г., когда

пы ВТБ) и Corporate Commerce Bank (CCB) из Болгарии о покупке Bulgarian Telecommunications Company ( BTC ). Об этом сообщает болгарское издание Novinite. Запрос в Еврокомисию был отправлен 22 сен

говорился с российским банком ВТБ о приобретении контроля над Bulgarian Telecommunications Company ( BTC , торговая марка Vivacom). Об этом сам Васильев заявил местной газете «Капитал». В инвести

дние четыре года болгарский оператор пережил целую серию перепродаж. Изначально компания называлась Bulgarian Telecommunications Company и принадлежала государству. В 2004 г., после длительной

Компания Omninet завершила проект модернизации системы контроля и управления ИТ-услугами на базе OmniTracker для компании BTC IT Services GmbH. В рамках проекта все ключевые процессы были разработаны на базе стандартов ITIL v3 c центром управления ИТ-услугами OmniTracker, говорится в сообщении Omninet. BTC

Компании Nemiroff, Citia BTC и IBM Украина завершили первый этап внедрения платформы управления корпоративной эффективностью IBM Cognos 8 для автоматизации процессов бюджетного управления и анализа данных. В рамках это

Компания AIG Investments, главное отделение которой располагается в США, объявила о том, что к настоящему моменту приобрела 90% акций болгарской телекоммуникационной компании Bulgarian Telecommunications , сообщает РБК. Сделка была осуществлена через дочернюю компанию AIG Investments - AIG Capital Partners; акции болгарской компании были приобретены у Viva Ventures H

«Ситроникс» объявил, что Intracom Bulgaria S. A., провайдер услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий в Болгарии, подписал три рамочных контракта с Mobile S.A ( BTC Mobile), одним из крупнейших мобильных операторов Болгарии. Intracom Bulgaria S. A. является частью Intracom Telecom, дочерней структуры «Ситроникса». В рамках этих контрактов Intracom Bulg

Официальный дистрибьютор клавиатур BTC в России, компания «Си-Трейд», объявила о появлении на российском рынке еще одного беспроводного комплекта от ВТС — модели BTC -8193URF. В отличие от предшественника BTC -8

Болгарская телекоммуникационная компания BTC готовится к запуску третьей сети GSM в стране. По мнению руководства компании, запуск этой сети не снизит конкуренцию и будет способствовать увеличению количества взымаемых налогов. В среду

Behavior Tech Computer ( BTC ), начав в ноябре выпуск наборов ключевых компонентов для записывающих DVD-плееров, собирается в будущем году удовлетворять 20-25% мирового спроса на эту продукцию. Как отмечают в компании,

раммы из этого пакета вроде Word, Exel или Outlook стали стандартом де факто для такого рода программ. Компания ВТС выпустила специальную клавиатуру ВТС 8190, адаптированную под MS Office. Клавиатура BTC 8190 Дизайн клавиатуры выполнен в стиле hi-tech, а встроенная мышь окрашена в соответствующий общему оформлению цвет. Клавиатура имеет "горячие клавиши", выполняющие функции обычной клавиат