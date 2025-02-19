Microsoft Windows System32
Microsoft Windows System32 и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1138 2
|Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 122 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1434 1
|BleepingComputer - Издание 346 4
|PC Magazine - PCMag 90 1
|Reddit 314 1
|MacWorld 133 1
|AP - Associated Press 2004 1
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