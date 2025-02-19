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Microsoft Windows System32



19.02.2025 Мощнейший инструмент для бесплатной вечной активации Windows и MS Office раздается с сайта, которым владеет Microsoft 1
05.09.2024 300 тысяч пользователей Chrome и Edge заразили вредоносными расширениями 2
14.06.2023 В пиратских сборках Windows обнаружен стилер для кражи криптовалюты 1
14.06.2023 На торрентах раздают Windows 10, которая ворует биткоины 1
22.07.2021 В Windows 10 и Windows 11 зияет брешь, позволяющая кому угодно получить права админа. Как защититься 1
09.09.2020 Уязвимость Windows 10 позволяет записывать в системные папки что угодно 1
22.07.2020 Windows 10 можно поломать с помощью ее собственного магазина приложений 1
15.05.2020 Все Windows, выпущенные с 1996 г., можно взломать простым и необычным способом 1
11.02.2020 Windows Server 2008 перестает загружаться после обновления. Как решить проблему 1
28.01.2020 Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей 2
21.01.2020 Через Internet Explorer можно захватить ПК на Windows. Microsoft готовит экстренный патч 1
25.10.2019 С помощью бесплатных антивирусов Avast, AVG и Avira можно взломать Windows 2
20.11.2018 Найден способ захватить Windows с помощью лишнего пробела 3
17.07.2018 Найден способ взломать «белые списки» приложений Windows 1
12.03.2015 Антивирусы Panda признали себя вирусами 1
05.07.2012 Троян BackDoor.Dande инфицировал свыше 2,8 тыс. компьютеров фармацевтических компаний 1
02.08.2011 В Сети активизировался Trojan.Mayachok.1, блокирующий доступ в интернет 1
28.12.2009 Создаем сертифицированное приложение для Windows 7 1
16.08.2007 Новый «штормовой червь» заражает exe-файлы 1
20.09.2006 В AOL IM завелся червь 1
23.04.2004 Вирусы снова используются для политагитации 1
12.08.2003 Новый червь смеется над Биллом Гейтсом 1
25.03.2002 "Лаборатория Касперского" сообщила об обнаружении вируса Cervivec 1
13.12.2001 "Волшебный фонарь": хакеры готовят ответ ФБР 1
29.05.2000 Обнаружен сетевой вирус-"червь" "Killer Resume", уничтожающий файлы на всех дисках 1
24.02.2000 Обнаружен новый вирус для Windows 2000 - Infis.4608 1

Публикаций - 26, упоминаний - 31

Microsoft Windows System32 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24667 16
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1426 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 5
Dr.Web - Доктор Веб 1256 5
Google LLC 11823 4
Sophos - SophosLabs 416 3
EFI - Electronics for Imaging 44 3
Gen Digital - Avast Software 174 2
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 2
SafeBreach Labs 14 2
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 90 2
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
McKinsey & Company Int 250 1
Jumpshot 5 1
Intuit 78 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Gen Digital - Avast - AVG Technologies 19 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
Ростелеком 9742 1
X Corp - Twitter 2848 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3951 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Vodafone Group 1370 1
Movavi - Мовавика 29 1
Red Hat 1315 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
8263 1
Lantern 8 1
Defender 131 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 609 1
Verisign 357 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 15 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Expedia Group 134 1
L’Oreal 57 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Keurig 2 1
The Home Depot Inc 64 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
Фармация 12 1
Российская Фармация 3 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1138 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 122 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1434 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12702 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 16
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7442 13
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 240 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6187 9
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2559 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 7
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3090 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2951 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16195 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1998 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 4
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DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 708 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10152 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 3
PPL - Protected Process Light - Технология защиты процессов 2 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3122 2
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 148 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 658 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10563 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 845 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 2
Website URL - Uniform Resource Locator 881 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5284 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4248 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5043 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 888 2
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 621 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1460 2
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 143 2
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 90 2
Fleeceware - Вредоносное приложение, предлагающие бесплатный пробный период, но потом, даже после удаления, все равно регулярно списывающие деньги 130 2
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 142 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1479 1
W3C XSL - eXtensible Stylesheet Language - W3C XSLT - eXtensible Stylesheet Language Transformations - семейство рекомендаций консорциума W3C, описывающее языки преобразования и визуализации XML-документов 42 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5746 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7658 1
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Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 2
Microsoft Windows 11 551 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 2
Вредоносное ПО - Melissa макровирус 15 2
Microsoft Office 2021 14 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 376 2
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Adblock 32 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 666 1
Yelp 44 1
Gen Digital - Avast Business 5 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
Microsoft Office 3751 1
Microsoft Outlook 1393 1
Microsoft Security Essentials - MSE 135 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
Dr.Web CureIt! 38 1
Dr.Web Security Space 64 1
Dr.Web LiveCD - Dr.Web LiveDisk - Dr.Web LiveUSB 7 1
Зайцев Михаил 269 3
Кирюхин Дмитрий 86 2
Галушкин Олег 182 1
Палант Владимир 1 1
Smith Kasey - Смита Кейси 1 1
Wells David - Уэллс Дэвид 1 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
Янко Виталий 12 1
Худякова Наталья 6 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Касперский Евгений 323 1
Shafir Yarden - Шафир Ярден 1 1
Залманов Дмитрий 22 1
Hadar Peleg - Хадар Пелег 3 1
Tsai Orange - Цай Оранж 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Южная Корея - Республика 6663 1
Израиль 2738 1
Венгрия 813 1
Украина - Чернобыль 60 1
Испания - Королевство 3716 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
Европа 21805 1
Филиппины - Республика 565 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4907 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1626 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9880 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4381 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 424 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 502 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4680 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 858 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 195 1
Поэзия 18 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 725 1
BleepingComputer - Издание 346 4
PC Magazine - PCMag 90 1
Reddit 314 1
MacWorld 133 1
AP - Associated Press 2004 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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