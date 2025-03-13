Перешел на Windows 11 – меняй видеокарту. На ПК с картами Nvidia не запускаются программы из-за криворуких программистов Microsoft

Разработчики Microsoft внедрили в Windows 11 баг, блокирующий запуск программ на компьютерах с видеокартами Nvidia. Решения нет, но есть обходные пути – не обновлять Windows 11 или перейти над другую ОС. Microsoft проблему признает.

Microsoft все сломала

Пользователи Windows 11 стали массово жаловаться на невозможность запуска программ на компьютерах и ноутбуках, в составе которых есть дискретные видеокарты Nvidia, пишет портал Neowin. А поскольку GeForce – самые популярные ускорители в мире с долей рынка 88% против 12% у AMD Radeon (Jon Peddie Research, II квартал 2024 г.), то проблема может затронуть миллиарды пользователей по всему миру.

К моменту выпуска материала Microsoft не успела выпустить этот патч, делающий ПК фактически бесполезным – он доступен пока лишь новых тестовых сборках Windows 11 27802+. Однако он вполне может «уйти в народ», поскольку софтверный гигант стабильно несколько раз в месяц выпускает обновления, которые ломают ту или иную часть операционной системы.

К примеру, в начале 2025 г. вышел патч, установка которого выводит из строя принтеры. Исправления до сих пор нет, а предложенное Microsoft решение смогут реализовать далеко не все пользователи.

Суть проблемы

Ошибка, не дающая пользователям запускать программы под Windows 11, связана с библиотекой d3d9.dll (DirectX 9, Direct3D 9 Runtime). Кто конкретно виноват в сложившейся ситуации – Microsoft или Nvidia – к моменту выхода материала доподлинно известно не было. Microsoft пока лишь признала сам факт наличия проблемы, но не предложила ни единого ее решения. Пользователи нашли его самостоятельно, но подойдет оно не всем.

Microsoft Стабильности в Windows 11 с каждым новым патчем становится все меньше

Справедливости ради стоит отметить, что некоторые программы под системой запустить все же можно, но только те, которые никак не взаимодействуют с библиотекой d3d9.dll. Однако видеоигры, различные фото- и видеоредакторы и даже просмотрщики презентаций полностью перестают работать.

Как ни странно, несмотря на гигантский непрекращающийся поток кривых обновлений Windows за авторством Microsoft, вынуждающий многих потребителей раскошеливаться на Apple Mac или осваивать Linux, пользователи склонны винить в случившемся вовсе не софтверную корпорацию. Судя по их сообщениям, они уверены, что корнем зла является не Microsoft, а Nvidia. Последняя пока не комментирует происходящее.

Что же делать

Столкнувшиеся с проблемой пользователи опытным путем выяснили, что вернуть компьютеру возможность запуска программ можно путем принудительного программного отключения видеокарты Nvidia. Удалять драйверы при этом не требуется.

Реализовать это можно посредством диспетчера задач. Однако этот способ подойдет лишь владельцам ПК и ноутбуков, в чьих процессорах есть встроенная графика – в противном случае толку от компьютера с деактивированным ускорителем будет мало.

Если же требуется именно дискретная графика, то можно пойти дальше – отключить карту в «Диспетчере устройств», раздобыть ранение сборки Windows и позаимствовать у них файлы d3d9.dll, расположенные в системных каталогах System32 и SysWOW64. Их нужно скопировать в аналогичные папки своей системы, после чего повторно активировать карту.

Остаться в прошлом

Вопрос теперь в том, скольким пользователям захочется устраивать подобные «танцы с бубном». С каждым новым патчем для Windows 11 риск получить на выходе неработоспособную систему повышается.

Windows 10 случившееся, по всей видимости, не затрагивает, потому что для этой системы Microsoft в последние годы выпускает только обновления безопасности. По крайней мере, жалоб от пользователей этой ОС на проблему с библиотекой d3d9.dll пока не поступало. Из Этого можно сделать вывод, Что старая Windows 10, которой летом 2025 г. исполнится 10 лет, и которая в октябре 2025 г. лишится бесплатной техподдержки, намного стабильнее, нежели Windows 11. Однако Microsoft использует все имеющиеся в ее распоряжении рычаги давления, чтобы перевести как можно большее количество пользователей на свою новую ОС. В феврале 2025 г. Windows 11 была установлена на 38,13% Windows-компьютеров мире, тогда как доля Windows 10 составляла 58,7% (данные StatCounter). В России доли этих систем распределились как 17,83% и 76,76% соответственно.