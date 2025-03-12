Разделы

ПО Софт Техника
|

Обновление Windows 11 напрочь сломало все современные принтеры. Решение есть, но крайне сложное, неудобное и не всем доступное

Microsoft выпустила апдейт для Windows 11, установка которого ломает процесс печати. Вместо нужных документов принтеры, подключенные по USB, печатают бессмыслицу, переводя чернила и бумагу. Исправить проблему можно через групповые политики, но начинающие пользователи могут загубить там всю систему, а в компаниях доступ к ним и вовсе чаще всего закрыт.

Забота о природе в стиле Microsoft

Корпорация Microsoft лишила пользователей по всему миру возможности печатать документы и фотографии путем выпуска нового обновления для Windows 11, пишет портал Neowin. Этот патч крушит процесс печати, и вместо требуемого изображения или текста на бумаге пользователь получает бессвязный набор символов.

«Нововведение» в систему внедряет патч KB5050092, вышедший в конце января 2025 г. Проблема затрагивает только принтеры и МФУ, подключенные к компьютеру по USB-интерфейсу, а это подавляющее большинство современных устройств печати. Пока нет данных, распространяется ли проблема на USB-принтеры, к которым ПК на базе Windows 11 с установленным апдейтом KB5050092 обращается по проводной или беспроводной локальной сети.

Проблема проявляется пока лишь на сборках 23H2 и 22H2, которые, как показала практика, в разы более стабильные, нежели недавняя 24H2. CNews писал, что в ней содержится колоссальное количество багов различной степени серьезности, но, парадоксально, KB5050092 функцию печати в ней не ломает.

Microsoft не отрицает вину

К моменту выхода материала Microsoft признала сам факт наличия проблемы, подчеркнув, что в первую очередь с ней могут столкнуться владельцы принтеров с поддержкой печати через интернет по протоколу IPP (Internet Printing Protocol) over USB. «Вы можете обнаружить, что ваш принтер печатает случайный текст и данные, включая сетевые команды и необычные символы», – отмечено в официальном заявлении Microsoft.

win6.jpg
Clint Patterson / Unsplash
Самый простой способ сломать Windows 11 - просто позволить ей обновляться. Microsoft все сделает сама

При этом к середине марта 2025 г. у Microsoft не было «заплатки», исправляющей то, что ломает патч KB5050092, вышедший полтора месяца назад. Это означает, что обычным пользователям «лечение» пока недоступно, и им придется или смириться и ждать обновления, которое, с высокой долей вероятности, сломает в системе что-либо еще, либо попытаться выкорчевать KB5050092 из системы. Проще всего тем, у кого есть резервные копии системы, а также тем, кто давно отключил обновления Windows 11, чтобы не страдать из-за очередного «сырого» патча, которые Microsoft в последние пять-семь лет выпускает в больших количествах.

Что же делать

К моменту выпуска материала Microsoft предлагала лишь один способ решения проблемы, совершенно не подходящий для подавляющего большинства обычных пользователей домашних компьютеров, а также тех, кто столкнулся с некорректной работой принтеров на офисном ПК. Корпорация предлагает отредактировать групповые политики в системе, а но бездумная их модификация в большинстве случаев приводит к не меньшему количеству проблем, нежели изменение реестра Windows без нужного опыта и знаний.

Также доступ к групповым политикам, как правило, заблокирован на офисных компьютерах, и только у системных администраторов есть возможность править их. Таким образом, Microsoft переложила всю ответственность за неработающие принтеры на ИТ-специалистов.

В Windows с недавних пор есть функция Known Issue Rollback, которая помогает удалять из системы некорректные обновления, не связанные с безопасностью, поступившие через Центр обновления Windows. Ее-то Microsoft и предлагает внедрить в систему через групповые политики.

Microsoft сообщила также, что в настоящее время ведет работу над «окончательным решением» проблемы (final resolution), которое будет представлено в будущем обновлении Windows. Как много времени займет работа над этим «окончательным решением», в корпорации не уточнили.

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме
Телеком

Отметим, что проблема не затронула ОС Windows 10. С весны 2023 г. эта система, за редким исключением, не получает функциональные обновления, только патчи безопасности, что делает ее в разы стабильнее на фоне более современной Windows 11. Срок бесплатной поддержки Windows 10 истекает в октябре 2025 г., после чего обновлять ее можно будет только за деньги.

В мире Windows 11 занимает 38,13% рынка Windows-компьютеров против 58,7% у Windows 10. В России доли этих систем распределились как 17,83% и 76,76% соответственно (статистика StatCounter, февраль 2025 г.).

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения

Исправлена критическая уязвимость в iPhone, iPad и Mac, которую хакеры использовали в «чрезвычайно сложных кибератаках»

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме

Древние языки программирования ворвались в топ популярности. COBOL, Ada и Fortran угрожают Python

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

Полиция рекомендует россиянам обновить Telegram ради одной новой функции

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще