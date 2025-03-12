Обновление Windows 11 напрочь сломало все современные принтеры. Решение есть, но крайне сложное, неудобное и не всем доступное

Microsoft выпустила апдейт для Windows 11, установка которого ломает процесс печати. Вместо нужных документов принтеры, подключенные по USB, печатают бессмыслицу, переводя чернила и бумагу. Исправить проблему можно через групповые политики, но начинающие пользователи могут загубить там всю систему, а в компаниях доступ к ним и вовсе чаще всего закрыт.

Забота о природе в стиле Microsoft

Корпорация Microsoft лишила пользователей по всему миру возможности печатать документы и фотографии путем выпуска нового обновления для Windows 11, пишет портал Neowin. Этот патч крушит процесс печати, и вместо требуемого изображения или текста на бумаге пользователь получает бессвязный набор символов.

«Нововведение» в систему внедряет патч KB5050092, вышедший в конце января 2025 г. Проблема затрагивает только принтеры и МФУ, подключенные к компьютеру по USB-интерфейсу, а это подавляющее большинство современных устройств печати. Пока нет данных, распространяется ли проблема на USB-принтеры, к которым ПК на базе Windows 11 с установленным апдейтом KB5050092 обращается по проводной или беспроводной локальной сети.

Проблема проявляется пока лишь на сборках 23H2 и 22H2, которые, как показала практика, в разы более стабильные, нежели недавняя 24H2. CNews писал, что в ней содержится колоссальное количество багов различной степени серьезности, но, парадоксально, KB5050092 функцию печати в ней не ломает.

Microsoft не отрицает вину

К моменту выхода материала Microsoft признала сам факт наличия проблемы, подчеркнув, что в первую очередь с ней могут столкнуться владельцы принтеров с поддержкой печати через интернет по протоколу IPP (Internet Printing Protocol) over USB. «Вы можете обнаружить, что ваш принтер печатает случайный текст и данные, включая сетевые команды и необычные символы», – отмечено в официальном заявлении Microsoft.

Clint Patterson / Unsplash Самый простой способ сломать Windows 11 - просто позволить ей обновляться. Microsoft все сделает сама

При этом к середине марта 2025 г. у Microsoft не было «заплатки», исправляющей то, что ломает патч KB5050092, вышедший полтора месяца назад. Это означает, что обычным пользователям «лечение» пока недоступно, и им придется или смириться и ждать обновления, которое, с высокой долей вероятности, сломает в системе что-либо еще, либо попытаться выкорчевать KB5050092 из системы. Проще всего тем, у кого есть резервные копии системы, а также тем, кто давно отключил обновления Windows 11, чтобы не страдать из-за очередного «сырого» патча, которые Microsoft в последние пять-семь лет выпускает в больших количествах.

Что же делать

К моменту выпуска материала Microsoft предлагала лишь один способ решения проблемы, совершенно не подходящий для подавляющего большинства обычных пользователей домашних компьютеров, а также тех, кто столкнулся с некорректной работой принтеров на офисном ПК. Корпорация предлагает отредактировать групповые политики в системе, а но бездумная их модификация в большинстве случаев приводит к не меньшему количеству проблем, нежели изменение реестра Windows без нужного опыта и знаний.

Также доступ к групповым политикам, как правило, заблокирован на офисных компьютерах, и только у системных администраторов есть возможность править их. Таким образом, Microsoft переложила всю ответственность за неработающие принтеры на ИТ-специалистов.

В Windows с недавних пор есть функция Known Issue Rollback, которая помогает удалять из системы некорректные обновления, не связанные с безопасностью, поступившие через Центр обновления Windows. Ее-то Microsoft и предлагает внедрить в систему через групповые политики.

Microsoft сообщила также, что в настоящее время ведет работу над «окончательным решением» проблемы (final resolution), которое будет представлено в будущем обновлении Windows. Как много времени займет работа над этим «окончательным решением», в корпорации не уточнили.

Отметим, что проблема не затронула ОС Windows 10. С весны 2023 г. эта система, за редким исключением, не получает функциональные обновления, только патчи безопасности, что делает ее в разы стабильнее на фоне более современной Windows 11. Срок бесплатной поддержки Windows 10 истекает в октябре 2025 г., после чего обновлять ее можно будет только за деньги.

В мире Windows 11 занимает 38,13% рынка Windows-компьютеров против 58,7% у Windows 10. В России доли этих систем распределились как 17,83% и 76,76% соответственно (статистика StatCounter, февраль 2025 г.).