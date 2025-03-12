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IPP Internet Printing Protocol


12.03.2025 Обновление Windows 11 напрочь сломало все современные принтеры. Решение есть, но крайне сложное, неудобное и не всем доступное 1
09.02.2017 Юный хакер взломал 160 тыс. принтеров по всему миру 1
18.02.2002 АРТ объявила о начале продаж в России цветного лазерного принтера Kyocera Mita FS-8000C 1
31.08.1999 Microsoft и Hewlett-Packard поддерживают протокол печати через Интернет 1
30.08.1999 Технология Net printing наконец-то увидела свет 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

IPP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24706 3
HP - Hewlett-Packard 3626 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1448 1
Kyocera 241 1
Xerox 1140 1
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 50 1
X Corp - Twitter 2851 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5926 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12854 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4758 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1556 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 159 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3656 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10615 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12769 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1332 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3361 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2265 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1431 1
CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Key или Black - четырёхцветная автотипия 80 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1697 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 717 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10838 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 603 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4212 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1054 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4272 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5823 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3150 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 445 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 564 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24370 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6241 1
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 800 1
Script - Скрипт 498 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20819 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20938 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25608 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 916 1
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft Windows 98 443 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 395 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Microsoft Windows 95 412 1
Kyocera ECOSYS 33 1
Shodan.io - Поисковая система 5 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 1
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 62 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 620 1
Шилак Ксения 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 2
Европа 21832 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14239 1
Япония 13321 1
Япония - Киото 30 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4501 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6218 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1252 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 48 1
The Register - The Register Hardware 1579 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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