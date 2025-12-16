Разделы

Япония Киото


СОБЫТИЯ


16.12.2025 Blink запускает собственные 3D-карты 1
30.08.2023 Все заводы Toyota в Японии остановились на трое суток из-за системного сбоя 1
14.12.2017 Российские ученые победили в международном соревновании по бинаризации документов 1
29.09.2017 Университет Киото и Panasonic совершенствуют технологию бесконтактного измерения серцебиения 1
05.06.2017 IBM создала первые в мире 5-нанометровые чипы 1
09.10.2012 Ученые превратили стволовые клетки в половые 1
08.08.2011 Стволовые клетки ставят на мужчинах крест 1
15.04.2009 ИТ в Кремле: в Оружейной палате появились е-гиды HP 1
08.10.2008 Нобелевская по химии: холодный свет живого 1
05.06.2008 Всемирная система мониторинга климата поможет предотвратить экокатастрофы 1
20.03.2008 Японский вирусописатель признал вину 1
04.12.2007 Шимпанзе запоминают информацию быстрее студентов 1
08.06.2007 Новые органы и ткани можно выращивать из клеток кожи 1
15.03.2007 Магнитные вихри станут ячейками памяти 1
03.11.2006 4 миллиона Wii до нового года 1
04.10.2006 Nintendo повышает прогноз прибыли 1
19.09.2006 В Великом Новгороде пройдет первая международная конференция "Новгородика" 1
24.01.2006 Паспорта: Россия изменила мировой биометрический стандарт 1
13.09.2005 Заказы на Nintendo Game Boy Micro превзошли ожидания 1
07.07.2004 Российским экспортерам ПО нужно особое приглашение 1
04.11.2003 Японская полиция арестовала бразильского хакера 1
13.02.2003 Sharp: бытовая техника может работать на пищевых отходах 1
29.10.2002 Японцы копируют людей, клавиатура мерцает во тьме, а стол превращается в подушку 1
22.10.2002 NTT разработала систему беспроводной передачи данных на скорости 10 Гбит/c 1
18.02.2002 АРТ объявила о начале продаж в России цветного лазерного принтера Kyocera Mita FS-8000C 1
09.11.2001 NTT DoCoMo лицензирует KPN Mobile технологию i-mode 1
17.10.2001 В Японии выпустили нового робота-кота 1
13.06.2001 Исследователи Intel создали транзистор с размерами 0,02 мкм 1
Публикаций - 32, упоминаний - 32

Япония и организации, системы, технологии, персоны:

Nintendo 797 3
Microsoft Corporation 25246 2
Sony 6635 2
Intel Corporation 12545 2
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 254 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 2
Griffin Technologies - Гриффин Технолоджи 5 1
NTT Science and Core Technology Laboratory Group 1 1
Информация НПО 11 1
Kyocera Communications - Kyocera Wireless - KWC 19 1
Philips Electronics - VLSI Technology 19 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 74 1
Ланит - Artezio - Артезио 90 1
GlobalFoundries - GF 97 1
Восход ФГБУ НИИ 685 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Samsung Electronics 10631 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
HP Inc. 5763 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 430 1
Lenovo Motorola 3529 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 74 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 338 1
КАМИС 21 1
Dainippon Screen Manufacturing 2 1
Unisys - Unify Square 115 1
Ростех - Автоматика Концерн 1745 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 131 1
Россети Ленэнерго 1699 3
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 2
Правительство Сингапура - Government of Singapore 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 1
KISA - Korea Internet & Security Agency 4 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 367 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 157 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
KISA - Kansai Information System Industry Association 1 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6558 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18245 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31804 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73377 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7671 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1409 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1904 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 2
U-net - архитектура 9 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 344 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 177 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1362 1
IPP - Internet Printing Protocol 5 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3776 1
Pokemon Go 80 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 2
Intel Xeon DP 10 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Nintendo Wii Virtual Console 2 1
Lenovo Motorola StarTac 17 1
Ubisoft - Tom Clancy's Rainbow Six Vegas - Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction 99 1
Nokia 3650 25 1
Nintendo Game Boy 109 1
Nintendo Donkey Kong 15 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4093 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
Oracle Java - язык программирования 3331 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 1
Microsoft Office 3956 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 313 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3050 1
HPE ProLiant 399 1
Kyocera ECOSYS 34 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Gameloft Tetris 25 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 1
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 291 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1883 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 332 1
Samsung SVR-диктофон 461 1
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 57 1
Лихачев Дмитрий 9 2
Повесьма Дмитрий 3 1
Tatsuo Kobayashi - Тацуо Кобаяши 1 1
Шарапов Александр 4 1
Fils-Aimé Reggie - Филс-Айме Реджи 13 1
Телегин Вячеслав 3 1
Matsuzawa Tetsuro - Мацузава Тецуро 1 1
Takahashi Kazutoshi - Такахаши Казатоши 1 1
Ефремова Ирина 5 1
de Waal Frans - де-Ваал Франс 4 1
Shimomura Osamu - Шимамура Осаму 4 1
Harrison George - Гаррисон Джордж 8 1
Арлазаров Владимир 271 1
Миронов Сергей 62 1
Свириденко Андрей 99 1
Абрамов Сергей 75 1
Moore Gordon - Мур Гордон 65 1
Юхин Артем 16 1
Филимонов Сергей 46 1
Михайлов Станислав 11 1
Тихий Игорь 7 1
Япония 13556 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 13
Россия - РФ - Российская федерация 157089 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18240 5
Европа 24646 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45766 4
Япония - Токио 1009 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 3
Индия - Bharat 5702 3
Германия - Федеративная Республика 12943 3
Южная Корея - Республика 6864 3
США - Калифорния 4775 3
Япония - Осака 145 3
Япония - Нагоя 12 2
Болгария - Пловдив 25 2
Беларусь - Белоруссия 6034 2
Швеция - Королевство 3716 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 333 2
Великобритания - Лондон 2408 2
Нидерланды 3634 2
Сингапур - Республика 1906 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3266 2
США - Нью-Йорк 3153 2
Бразилия - Федеративная Республика 2451 2
Болгария - Республика 785 2
США - Иллинойс - Чикаго 433 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 2
Беларусь - Гродненская область - Гродно 56 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1816 2
США - Массачусетс 511 1
Германия - Штутгарт 69 1
Китай - Тайвань 4138 1
Испания - Королевство 3761 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 711 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4097 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Нидерланды - Амстердам 619 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 390 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 9
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 4
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 874 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 3
Закон Мура - Moore's law 210 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 2
Зоология - наука о животных 2793 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 427 2
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 241 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1677 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
ЭК РФ - Экологический кодекс Российской Федерации 1 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 80 1
Сон - Somnus 458 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1404 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 217 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 412 1
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 137 1
The Register - The Register Hardware 1699 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 2
Silicon 490 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
NYT - The New York Times 1087 1
VentureBeat 90 1
AP - Associated Press 2006 1
Nature 821 1
New Scientist 1448 1
NE Asia Online 313 1
Медуза - Meduza 48 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 1
Bloomberg 1419 1
IBM Research 108 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
Kyoto University - Киотский университет 26 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 2
CAS IA - Institute of Automation Chinese Academy of Sciences - Институт автоматизации Китайской академии наук 2 1
University of Chicago - Чикагский университет 99 1
BU - Boston University - Бостонский университет 62 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 41 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
Байкальский экономический форум 13 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
