Все заводы Toyota в Японии остановились на трое суток из-за системного сбоя

Возобновили работу заводы автоконцерна Toyota в Японии. Причиной остановки всего производства в стране стал сбой в системе заказа деталей. Представители компании отрицают, что причиной могла стать кибератака.



Работа восстановлена

После системного сбоя возобновили работу заводы автоконцерна Toyota в Японии, сообщает ТАСС. С утренней смены 30 августа 2023 г. в обычном режиме работают 12 заводов, еще два в префектурах Фукуока и Киото возобновят работу ближе к концу дня.

Об остановке работы всех 14 заводов Toyota в Японии 29 августа 2023 г. сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на пресс-конференцию министра экономики, торговли и промышленности Нисимура Ясутоси (Yasutoshi Nishimura).

О причинах сбоя представители компании, по словам министра, сказали, что «на данном этапе это не считается дефектом, вызванным кибератакой». Расследование причин продолжается.

Бережливое производство подвело

Производственная система Toyota, известна во всем мире как «система бережливого производства» или «система «точно в срок» (JIT)».

Один из принципов этой системы означает, что у Toyota отсутствуют избыточные запасы компонентов — их подвозят практически перед самой установкой в автомобили. Сбой, приведший к остановке заводов произошел именно в системе производственных заказов.

Фото: Toyota Заводы Toyota возобновили работу после еще одного системного конфуза

Неисправность могла быть вызвана продолжающейся работой по усовершенствованию, имеется в виду, что в систему мог быть запущен какой-то ошибочный код. Такую версию приводит британский новостной сайт Theregister.com.

Система, в которой возникла проблема, связывает головной офис Toyota с партнерами и обрабатывает заказы на детали с 14 заводов по всей стране, выяснил телеканал NHK. Проблема на этот раз заключалась в том, что деталь невозможно было заказать, и, как следствие, она не могла быть доставлена ​​на завод, что привело к остановке работы.

Два завода в префектурах Фукуока (Fukuoka) и Киото (Kyoto) смогли продолжить работу в течение какого-то времени, пока на заводе имелись запасы запчастей. Так что предприятия закрывались в разное время. Например, журналисты поговорили с сотрудником одного из заводов, который не смог попасть на работу в 6 часов утра 29 августа. Другой завод, по данным телеканала, прекратил работу в 16 часов.

Акции Toyota упали на 0,8% на ранних торгах в Токио после объявления о приостановке производства по данным Bloomberg. К закрытию биржевого дня падение компенсировалось и остановилось на 0,2%.

Еще один системный конфуз

Еще одним конфузом для Toyota назвал ситуацию Theregister.com. Все японские заводы концерна уже приостанавливали работу в марте 2022 г. из-за кибератаки на ее партнеров, отметил NHK.

Цифровизация в облаках: как ускорить автоматизацию закупок с помощью отечественного ПО цифровизация

В октябре 2022 г. Toyota признала, что в течение пяти лет подвергала риску кражи 296 тыс. адресов электронной почты и номеров менеджеров клиентов, подписавшихся на ее веб-сайт поддержки T-Connect, из-за того, что разработчик оставил ключ на общедоступной странице, писал ранее Theregister.com.

В июле 2023 г. предполагаемая атака российской программы-вымогателя нанесла ущерб крупнейшему порту Японии в Нагое (Nagoya). Toyota, которая в значительной степени зависит от порта, заявила, что поставки были временно остановлены, но это не повлияло тогда на производство, как передавал Bloomberg.

CNews сообщал еще об одной нашумевшей истории. Данные более двух миллионов владельцев автомобилей Toyota лежали на общедоступном облачном ресурсе в течение десяти лет. Toyota признала этот факт лишь в мае 2023 г., спустя месяц после того как, перекрыла доступ к облаку.