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Индексная книга (каталог) CNews*
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NHK Nippon Hoso Kyokai


04.10.2012 NHK представила бинокль с супер-разрешением

Японская компания NHK в рамках выставки CEATEC 2012 показала электронный биноклю с разрешением 8K. На самом деле, стереоскопическое изображение в окулярах бинокля равно 1920 на 1080. 16-тикратная избыточность ег
21.05.2012 Суперпроектор от NHK и JVC-Kenwood

Компании NHK и JVC-Kenwood представили рабочую версию проектора, способного демонстрировать картинку в разрешении 7680 на 4320 точек с частотой 120 кадров в секунду. Оптическая система проектора состоит
28.04.2012 Плазменная 8K-панель от Panasonic и NHK

Компании Panasonic и NHK представили прототип новой плазменной панели с диагональю 145 дюймов. Новая панель имеет разрешение 7680 на 4320 точек. Устройство ещё имеет статус прототипа, хотя в мае компании планируют

31.05.2007 NHK разработала оптический диск в 7 раз быстрее Blu-ray

Инженеры японского научно-исследовательского центра NHK Science and Technical Research Laboratories совместно с компанией Ricoh разработали оптический диск, способный вращаться со скоростью до 15000 об/мин, обеспечивающий скорость записи до 250

26.08.2005 В Японии создали телевизор с трехмерным изображением

Японская национальная телерадиовещательная корпорация Nippon Hoso Kyokai (NHK) ведет работы по развитию трехмерного телевидения Super Hi-Vision 3D. Основное направлени

Публикаций - 56, упоминаний - 62

NHK и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6556 11
Toshiba Corporation 2931 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 6
Fujitsu 2043 5
Sharp Corporation 1041 5
Lenovo Group 2297 3
LG Electronics 3620 3
Hitachi - Хитачи 1465 3
Lenovo Motorola 3502 3
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 141 2
Samsung Electronics 10299 2
Dell EMC 5037 2
Apple Inc 12169 2
Philips 2057 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 2
Seiko Epson Corporation 898 2
Pioneer Corporation 423 2
Google LLC 11850 2
Орбита 292 2
Best Buy 216 2
JVC Kenwood 416 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 2
GM - Hughes - DirecTV 118 1
IBA Group - ИБА - Международный деловой альянс, МДА 58 1
X Corp - Twitter 2851 1
Yandex - Яндекс 7468 1
Microsoft Corporation 24698 1
Huawei 3964 1
Intel Corporation 12232 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 1
HP Inc. 5696 1
ZTE Corporation 750 1
Oracle Corporation 6721 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2166 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Canon 1401 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 469 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 483 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 2
Asahi Glass 46 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 130 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Grundig 41 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Warner 534 1
Muse Group 29 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 1
ILS - International Launch Services 61 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 60 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 173 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Charlotte Motor Speedway 3 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4810 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11780 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3298 2
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 69 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3361 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 129 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 637 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1534 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Кабинет министров Японии - Министерство обороны Японии - Управление национальной обороны Японии 18 1
Bitcoin Foundation 8 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9357 23
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7123 19
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3503 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51257 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6077 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6997 10
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6404 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12061 7
Видеокамера - Camcorder 2272 7
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 321 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3268 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13882 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12547 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24349 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13350 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2858 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3999 4
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1500 4
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 563 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4637 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10833 4
Аналоговые технологии 2778 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1549 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3851 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1053 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20930 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5293 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9686 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1472 3
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 976 3
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 497 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 3
Электроника - PDP - Plasma Display Panel - Плазменная панель - Газоразрядный экран - Плазменный телевизор 201 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4630 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1277 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13983 2
Освещение - яркость источника света 684 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 619 3
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 2
Sony u-Matic Betamax 29 2
Swiss-AS AMOS 35 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 713 1
IBM DB2 371 1
Intel x86 - архитектура процессора 1869 1
Adobe Photoshop 768 1
Космодром Байконур 1067 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 137 1
Statista 233 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 202 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Samsung PenTile - семейство запатентованных схем расположения субпикселов в электронных дисплеях 43 1
GeoEye IKONOS 110 1
Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 52 1
Sony Xperia S - серия смартфонов 37 1
Microsoft Exchange 1745 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 313 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 1
Sharp Aquos 73 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2987 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 520 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1619 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
HTC Rezound 4G 10 1
Sony Xperia P - серия смартфонов 17 1
Яндекс.ИКС - Индекс качества сайта - тИЦ - Тематический индекс цитирования 13 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 120 1
Bitstamp - криптовалютная биржа 11 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1089 1
Lenovo Motorola Atrix - серия смартфонов 22 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 37 3
Andresen Gavin - Андресен Гевин 3 2
Nakamura Yoshihisa - Накамура Йошихиша 2 2
Goodman Leah - Гудман Лия 3 2
Истомин Максим 26 1
Никифоров Николай 1136 1
Рубанов Владимир 75 1
Горелкин Антон 96 1
Бартунов Олег 47 1
Захаров Владимир 22 1
Сушкевич Антон 66 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Жижкин Александр 2 1
Овсянников Денис 23 1
Ширшов Павел 76 1
Ивутин Дмитрий 3 1
Лобанов Денис 45 1
Karpeles Mark - Карпелес Марк 4 1
Софизаде Мурад 13 1
Зворыкин Владимир 4 1
Naganuma Hiroyuki - Наганума Хироюки 1 1
Шахин Ибрагим 2 1
Okuda Takashi - Окуда Такаси 3 1
Kubota Keiichi - Кубота Кеичи 1 1
Бородин Никита 2 1
Япония 13314 50
Россия - РФ - Российская федерация 145896 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52288 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17181 9
Европа 21824 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14235 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 6
Япония - Токио 995 6
Азия - Азиатский регион 5566 4
Франция - Французская Республика 7868 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43502 4
Великобритания - Лондон 2389 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1746 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 2
Китай - Тайвань 4004 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2890 2
Германия - Федеративная Республика 12716 2
США - Калифорния 4632 2
Луна - спутник Земли 1480 2
Япония - Осака 141 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5201 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 392 2
Япония - Хонсю - Тохоку 11 2
Южная Корея - Республика 6675 1
Сингапур - Республика 1858 1
Индия - Bharat 5481 1
Израиль 2741 1
Африка - Африканский регион 3493 1
Турция - Турецкая республика 2383 1
Индонезия - Республика 962 1
Саудовская Аравия - Королевство 592 1
Малайзия 869 1
Иран - Исламская Республика Иран 1093 1
Таиланд - Королевство 827 1
Новая Зеландия 719 1
Египет - Арабская Республика 1008 1
Катар 167 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 556 1
Индийский океан - Персидский залив 207 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1235 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1268 10
Английский язык 6676 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48441 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51568 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11025 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29425 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5921 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2968 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14564 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5837 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24326 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4498 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6200 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1918 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16449 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10022 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4054 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1746 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5868 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6760 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 623 1
Физика - Physics - область естествознания 2658 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3178 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5130 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4878 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6206 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6199 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7552 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6968 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1238 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 494 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7892 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5054 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1518 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5930 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 4
Forbes - Форбс 838 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 2
23ABC News 170 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 520 2
AP - Associated Press 2004 2
Newsweek 39 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 653 1
Computer Weekly 375 1
IBA - Israel Broadcasting Authority - Израильское управление телерадиовещания 4 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
SlashGear 134 1
EE Times 158 1
NBC News 182 1
Deutsche Welle - Телеканал 47 1
ABC News 52 1
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
NE Asia Online 313 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
ABC Radio Australia - Радио Австралия 1 1
IDG - International Data Group 115 1
Kyodo News 25 1
Allprojectors.ru 54 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 978 1
Bloomberg 1300 1
The Register - The Register Hardware 1578 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
Radio Cairo - Радио Каир - Каирское радио 4 1
Moody's Investors Service 135 2
Gartner - Гартнер 3562 1
NPD DisplaySearch 284 1
NPD Group 140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3234 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Tohoku University - Университет Тохоку 24 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 6
CEATEC 45 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
FPD International 17 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 646 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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