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NHK Nippon Hoso Kyokai
|04.10.2012
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NHK представила бинокль с супер-разрешением
Японская компания NHK в рамках выставки CEATEC 2012 показала электронный биноклю с разрешением 8K. На самом деле, стереоскопическое изображение в окулярах бинокля равно 1920 на 1080. 16-тикратная избыточность ег
|21.05.2012
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Суперпроектор от NHK и JVC-Kenwood
Компании NHK и JVC-Kenwood представили рабочую версию проектора, способного демонстрировать картинку в разрешении 7680 на 4320 точек с частотой 120 кадров в секунду. Оптическая система проектора состоит
|28.04.2012
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Плазменная 8K-панель от Panasonic и NHK
Компании Panasonic и NHK представили прототип новой плазменной панели с диагональю 145 дюймов. Новая панель имеет разрешение 7680 на 4320 точек. Устройство ещё имеет статус прототипа, хотя в мае компании планируют
|31.05.2007
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NHK разработала оптический диск в 7 раз быстрее Blu-ray
Инженеры японского научно-исследовательского центра NHK Science and Technical Research Laboratories совместно с компанией Ricoh разработали оптический диск, способный вращаться со скоростью до 15000 об/мин, обеспечивающий скорость записи до 250
|26.08.2005
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В Японии создали телевизор с трехмерным изображением
Японская национальная телерадиовещательная корпорация Nippon Hoso Kyokai (NHK) ведет работы по развитию трехмерного телевидения Super Hi-Vision 3D. Основное направлени
NHK и организации, системы, технологии, персоны:
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