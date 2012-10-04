NHK представила бинокль с супер-разрешением Японская компания NHK в рамках выставки CEATEC 2012 показала электронный биноклю с разрешением 8K. На самом деле, стереоскопическое изображение в окулярах бинокля равно 1920 на 1080. 16-тикратная избыточность ег

Суперпроектор от NHK и JVC-Kenwood Компании NHK и JVC-Kenwood представили рабочую версию проектора, способного демонстрировать картинку в разрешении 7680 на 4320 точек с частотой 120 кадров в секунду. Оптическая система проектора состоит

Плазменная 8K-панель от Panasonic и NHK Компании Panasonic и NHK представили прототип новой плазменной панели с диагональю 145 дюймов. Новая панель имеет разрешение 7680 на 4320 точек. Устройство ещё имеет статус прототипа, хотя в мае компании планируют

NHK разработала оптический диск в 7 раз быстрее Blu-ray Инженеры японского научно-исследовательского центра NHK Science and Technical Research Laboratories совместно с компанией Ricoh разработали оптический диск, способный вращаться со скоростью до 15000 об/мин, обеспечивающий скорость записи до 250