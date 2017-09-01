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Sharp Aquos Sharp S Серия смартфонов
СОБЫТИЯ
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|01.09.2017
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Названа дата начала продаж первого 8K-телевизора Sharp
кранеSharp на берлинской выставке IFA 2017 представила свой первый коммерческий телевизор семейства Aquos для дома с разрешением 8K. Компания также объявила о планах выпуска полной экосистемы д
|13.12.2012
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Обзор смартфона Sharp Aquos Phone SH930W: Full-HD в кармане
920х1080 точек и, конечно же, отметим - какие плюсы и минусы предопределяет такое разрешение. Sharp Aquos Phone SH930W Собственно, Aquos Phone - это целая линейка новинок от Sharp разной
|19.06.2012
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Телевизоры Sharp растут на 10 дюймов в год
Компания Sharp представила новую модель в линейке гигантских LED LCD телевизоров - Aquos LC-90LE745U. Приходя на смену флагманского 80-тидюймового Sharp AQUOS LC-80LE632U, новы
|24.01.2008
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Sharp анонсировал 20 телевизоров AQUOS в 3-х линейках
Корпорация Sharp анонсировала на японском рынке 20 новых ЖК-телевизоров AQUOS с длиной диагонали экрана от 20 до 52 дюймов, которые вошли в 3 различные линейки: X Se
|30.10.2007
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Sharp анонсировал новые ЖК-телевизоры AQUOS P Series
Корпорация Sharp анонсировала три новых ЖК-телевизора AQUOS P Series с длинами диагоналей 22, 26 и 32 дюйма. Все три телевизора оснащены панелями с
|03.07.2007
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Sharp представил шестнадцать новых ЖК-телевизоров Aquos
Компания Sharp представила 16 новых ЖК-телевизоров серии Aquos G с диагоналями от 26 до 52 дюймов. Модели с длинами диагоналей 37, 42, 46 и 52 дюйма о
|28.02.2007
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ЖК-телевизор Sharp Aquos LC-52XD1RU — герой поколения Full HD
nition. И если вы сегодня купите телевизор HD Ready, то не пожалеете ли вы об этом через год? Sharp Aquos LC-52XD1RU оснащается самой совершенной на сегодня ЖК-матрицей, произведенной на заводе
|20.02.2007
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Sharp анонсировал 17 новых ЖК-телевизоров Aquos
Компания Sharp анонсировала 12 новых моделей ЖК-телевизоров, которые вошли в линейку Aquos D. Среди новинок представлены модели с 20-, 26- и 32-дюймовыми экранами. Модели с 20- и
|20.02.2007
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Прибавление в семействе Aquos
Известное семейство Aquos от компании Sharp пополнилось новой R-линейкой HD-телевизоров (1080p). Всего в нее входит несколько телевизоров - с 42, 46, 52, 57 и 65-дюймовыми диагоналями. Все они обладают показателе
|11.01.2007
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Новые Sharp Aquos
На выставке CES компания Sрarp представила новые телевизоры из своей серии Aquos, которые условно объндинены в D92 Series. В ней четыре модели: 52-дюмовый LC-52D92U, 46-дюмовый LC-46D92U, 42-дюмовый LC-42D92U и 65-дюмовый LC-65D93U. Само собой, они поддерживают HD (10
|08.06.2006
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Sharp выпускает ряд новых ЖК-телевизоров специально для России
ания Sharp в июне 2006 года начинает продажи на российском рынке новых моделей ЖК-телевизоров серии AQUOS, удовлетворяющих требованиям HD-Ready. Причем некоторые из них сделаны специально для н
|10.03.2006
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CeBIT: Sharp выпустил 37-дюймовый ЖК-телевизор из серии Aquos
Компания Sharp объявила о выходе 37-дюймового ЖК-телевизора из серии Aquos - LC-37GE1E. Новинка поддерживает формат HD-TV и имеет разрешение 1920х1080 пикселей. Большинство телевизоров высокого разрешения, распространяемых в Европе, имеют разрешение 1280х720 точ
|07.12.2005
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Дорого и мощно: трехмегапиксельный камерофон Sharp
Так сложилось, что первый на европейском рынке 3,2-мегапиксельный камерофон Sharp 903 официально не поставляется в Россию. Увы, здесь пока нет оператора сотовой связи Vodafone, под эгидой которого в Европе продается этот новый флагман модельного ряда телефонов Sharp. Т
|06.07.2005
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ЖК-телевизоры надежнее плазменных?
отребления. Делая ставку на LCD-технологии, компания Sharp анонсировала в Москве ЖК-телевизор серии Aquos — LC65GE1 — с самым большим экраном серийного производства диагональю 65 дюйм
|15.03.2005
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CeBIT-2005: парад телевизоров "нового века"
Новые телевизоры моделей LC-26GD7E, LC-32GD7E и LC-37GD7E серии Aquos с диагональю 65, 80 и 94 сантиметра соответственно будут продаваться под торговой марко
Sharp и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1916 7
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6148 2
|Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 236 1
|Silicon Strategies 45 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 253 1
|DigiTimes - Издание 1334 1
|Gizmodo 133 1
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|Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
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