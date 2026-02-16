Разделы

Kyodo News


СОБЫТИЯ


16.02.2026 TSMC останется без новейших суперсовременных литографов на 1,4 нм. Их без спроса прибрали к рукам Samsung и Intel 1
08.08.2012 Sharp устраивает массовое сокращение — впервые за 60 лет 1
09.11.2010 Секретные данные японских властей выложили в Сеть 1
13.11.2009 Япония: денег на ИТ, суперкомпьютер и венчурные фонды больше нет 1
29.12.2008 Создается Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) 1
03.03.2008 Встала вновь "проблема Немезиды" 1
03.03.2008 Вероятно наличие большой планеты за орбитой Нептуна 1
26.08.2005 Япония отложила запуск третьего спутника-шпиона 1
26.11.2003 Япония и Китай тестируют 4G-телефон 1
21.08.2003 Японцы роботизировали одежду 1
27.03.2003 DoCoMo представил часы-телефон 1
06.11.2002 В японских компаниях нередки утечки персональных данных клиентов, собранных через интернет 1
29.08.2002 DoCoMo начала борьбу с "телефонным спамом" 1
22.08.2002 Онлайновые знакомства в Японии всё чаще используются для преступных целей 1
15.05.2002 DoCoMo ограничит трафик мобильной связи во время проведения чемпионата мира по футболу 1
03.04.2002 Годовой убыток NTT станет рекордным в истории японского рынка 1
29.03.2002 Matsushita разработала новый тип динамиков для мобильных устройств 1
09.08.2001 В Японии открыты торговые автоматы, управляемые через интернет при помощи мобильных телефонов 1
05.07.2001 ACCA Networks увеличит скорость передачи данных по ADSL-линиям до 8 Мбит/с 1
05.07.2001 NTT DoCoMo намерена использовать спутниковые каналы для создания услуг связи на авиарейсах 1
03.07.2001 Японская JSAT купит 67% акций Satellite Network 1
29.06.2001 NTT начала предоставлять услуги доступа в интернет с помощью стационарных телефонов 1
15.02.2001 В Гонконге будет выдано четыре лицензии на мобильную связь 3-го поколения 1
06.02.2001 Министерство связи Японии одобрит введение режима L-mode в cетях связи NTT 1

Kyodo News и организации, системы, технологии, персоны:

NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 10
Fujitsu 2069 3
Sony 6641 3
Hitachi - Хитачи 1481 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 2
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 131 2
KG Telecom - KG Telecommunications 25 1
HannStar Display Corporation - Hannspree - Hanns·G - I-INC 18 1
NTT West - Nippon Telegraph and Telephone West Corp 23 1
Dell EMC 5107 1
Toshiba Corporation 2957 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 427 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 1
Sharp Corporation 1050 1
Seiko Epson Corporation 902 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 338 1
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 1
NTT East - Nippon Telegraph and Telephone East Corp - NTT-ME 38 1
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 270 1
IBM Japan 52 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 4
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 2
All Nippon Airways 11 2
Kansai Electric Power Company - KEPCO - Kansai Denryoku - Кансай Электрик Пауэр Ко 7 1
Coca-Cola Company 260 1
Bridgestone 16 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 34 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 69 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3482 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 1
Кабинет министров Японии - Национальное полицейское агентство Японии - НПА 6 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
IRENA - International Renewable Energy Agency - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 3 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28954 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25566 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22018 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17189 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1885 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7200 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9464 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6936 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7665 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 399 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32001 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8798 2
Экзоскелет - Exoskeleton 110 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13091 2
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 309 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12914 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10064 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3163 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1748 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2674 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21823 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2367 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5344 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9614 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8493 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4281 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6560 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8399 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7372 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1113 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1490 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8820 1
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 255 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
Okuda Takashi - Окуда Такаси 3 1
Mukai Tadashi - Мукаи Тадаши 1 1
Ковалев Александр 164 1
Япония 13570 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18372 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5356 3
Россия - РФ - Российская федерация 158508 2
Земля - планета Солнечной системы 10696 2
Китай - Тайвань 4149 2
Солнечная система - Solar system 2549 2
Китай - Пекин - Beijing 1057 2
Япония - Цукуба 19 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 1
Казахстан - Республика 5848 1
Сингапур - Республика 1916 1
Бельгия - Королевство 1174 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1792 1
Нидерланды 3647 1
Япония - Токио 1011 1
Люксембург Великое Герцогство 439 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 579 1
Тунис - Тунисская Республика 169 1
Япония - Осака 145 1
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 3
Аренда 2582 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
Йена - денежная единица Японии 499 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2329 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7811 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8915 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51350 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17439 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5976 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6422 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3718 1
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам - Нежелательные звонки - Рекламные звонки 126 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1312 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5328 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 657 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3747 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26034 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 195 1
Japan Today 47 4
Times 644 2
Silicon.com 364 2
Kyodo 47 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 540 1
Telegraph 196 1
Total Telecom 613 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Казахстан Сегодня 309 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 49 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
