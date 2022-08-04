Малоизвестная ИТ-компания внезапно стала дороже Coca-Cola, Disney и Bank of America. Никто не знает, почему торое время рыночная капитализация компании составляла $400 млрд. Для сравнения: это больше, чем у торгующегося на той же площадке китайского технологического гиганта Alibaba Group, Bank of America и Coca-Cola. При этом в сделках было задействовано лишь 250 тыс. акций. Компания выпустила всего 185 млн ценных бумаг, но только 19 млн из них находится в свободном обороте. Затем в течение того

Coca-Cola упростит работу водителей с помощью мобильного приложения С помощью логистического сервиса «Яндекс.маршрутизация» один из крупнейших FMCG-производителей в России Coca-Cola HBC внедрил платформу мониторинга, чтобы повысить уровень клиентского сервиса и улучшить условия работы водителей. Платформа состоит из desktop-сервиса для логистов и мобильного прило

«Сименс» и Swire Coca-Cola создадут 18 цифровых предприятий «Сименс» и Swire Coca-Cola China Co., Ltd (Китай) заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области цифровизации. Стороны планируют расширить сотрудничество в таких сферах, как строительство цифровых

ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 Восточной Европе и Центральной Азии Евгений Ягнятинский; ИТ-директор Центральной и Восточной Европы The Coca-Cola Company Михаил Потапкин; директор по ИТ, Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа; дирек

Искусственный интеллект поможет отметить 100-летний юбилей Сегодня в мире ежегодно продается более 1,9 млрд бутылок Coca-Cola. Этот напиток уже стал неотъемлемым элементом американской культуры, узнаваемым во всем мире не меньше, чем сама Мэрилин Монро. Не менее узнаваема и ее фирменная тара – стеклянная бут

«Пятерочка» и Coca-Cola ускорили согласование поставок с помощью E-Com Федеральная торговая сеть «Пятерочка» (X5 Retail Group) и компания Coca-Cola HBC Russia оптимизировали обмен данными по графику поставок с помощью платформы электронного документооборота Evolution 3.0. Об этом CNews сообщили в компании E-Com, разработчике плат

«Coca-Cola HBC Россия» передала на аутсорсинг в Ventra техническое сопровождение региональных офисов Группа компаний Ventra сообщила о заключении контракта на поддержку ИТ-инфраструктуры региональных офисов компании «Coca-Cola HBC Россия» - одного из лидеров по производству безалкогольных напитков (бренды Coca-Cola, Fanta, Sprite, BonAqua и др). Частично передавая техническую поддержку ИТ инфраструкт

«Ростелеком» предоставит высокоскоростной доступ в интернет российским подразделениям компании Coca-Cola Hellenic «Ростелеком» продлил договор с одним из крупнейших производителей безалкогольных напитков, компанией Coca-Cola Hellenic, на предоставление услуг высокоскоростного доступа в интернет. Услуга будет предоставлена для подразделений Coca-Cola Hellenic, работающих на территории России. Право

Coca-Cola расширяет EDI-канал для запуска VMI-технологий Компания Coca-Cola Hellenic (CCHBC) расширяет EDI-канал международного стандарта EANCOM, внедряя новые типы электронных сообщений — PRICAT (Price Catalogue) и ALCDES (Уведомление об отгрузке для алкогол

Panasonic и Coca-Cola проводят световое 3D-шоу в Сочи С 7 по 23 февраля компания Panasonic совместно с компанией Coca-Cola ежедневно проводит красочное световое 3D-шоу для всех участников и зрителей Олимпийских зимних игр в Сочи. Посмотреть на световое представление «Вливайся», устраиваемое на территории

CTI приняла участие в глобальном проекте по управлению качеством обслуживания Coca-Cola Hellenic в России Компания CTI приняла участие в реализации глобального проекта по управлению качеством обслуживания в компании Coca-Cola Hellenic в России. Как рассказали CNews в компании, центральные серверы системы телефонного обслуживания компании Coca-Cola Hellenic расположены в Европе, а российская часть си

Бобби Котик и Coca-Cola У компании Coca-Cola кадровые перестановки. Данную новость никаким боком нельзя было бы отнести к игровой, если бы не одно "но". Дело в том, что новым директором компании назначен не кто иной, как любимый

«Прогноз» создаст единую систему мониторинга данных для Coca-Cola Американская пищевая компания Coca-Cola, мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков, подписала контракт с российской ИТ-компанией «Прогноз» на разработку единого портала для мониторинг

Sony сделала Coca-Cola топливом для батареи Sony разработала топливный элемент, вырабатывающий электричество из Coca-Cola. Он был представлен в действии на выставке International Hydrogen & Fuel Cell Expo в Японии. Принцип действия элемента заключается в следующем. На аноде под действием энзимов (белковы

Coca-Cola установила маршрутизаторы Cisco оставила на мировой рынок 4 млн интегрированных сервисных маршрутизаторов Cisco ISR. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Гонолулу. Четырехмиллионное устройство Cisco ISR установила компания Coca-Cola. Установка маршрутизаторов в сети Coca-Cola Enterprises была осуществлена в рамках процесса совершенствования коммуникационных и коллективных возможностей 30 тыс. сотрудников <

Sprite: социальная сеть от Coca-Cola Компания Coca-Cola объявила о создании социальной сети. Изучив успех таких проектов, как MySpace и Fac

За Coca-Cola можно будет расплатиться с телефона Американская компания Coca-Cola объявила о том, что планирует оборудовать все свои торговые автоматы в Японии системами приема платежей через мобильные телефоны. Этот способ оплаты услуг набирает все большую популяр

Coca-Cola закрыла онлайновый музыкальный магазин Компания Coca-Cola объявила о закрытии онлайнового музыкального магазина mycokemusic.com 31 июля. Сайт, открытый в Великобритании в январе 2004 года, не выдержал конкуренции с Apple iTunes. Сайт быстро

Coca-Cola внедряет свыше 6 тыс. мобильных компьютеров Symbol МС9000 mbol Technologies, поставщик корпоративных решений для мобильной работы (торговая марка The Enterprise Mobility Company), объявила о том, что отделение EMEA (Европа, Средний Восток и Африка) компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) S.A. выбрало ее корпоративное решение для мобильной работы, которое поможет повысить производительность труда и улучшить эффективность работы организац

"Свежей кровью" для Nokia стала Coca-Cola По результатам недавнего исследования в области крупнейших торговых марок мира, проведенного компанией Interbrand и изданием BusinessWeek, бренд Coca-Cola является абсолютным лидером — его стоимость составляет $67,394 млрд. Nokia в этом году занимает в составленном в ходе исследования списке восьмое место — стоимость этой торг

Coca-Cola соблазнилась выпуском своего телефона pected Summer), аналогов которой история маркетинга еще не знала, стартует 17 мая. Начиная с этого дня и вплоть до 12 июля в продажу на территории США поступят специальным образом маркированные банки Coca-Cola (классической, без кофеина, вишневой и ванильной). В упаковках напитка будут спрятаны особенные 120 банок, оснащены специально разработанным устройством, сочетающим в себе функции при

Coca-Cola купит КПК на $30 млн. У обеих моделей имеется 3,8-дюймовый ЖК-дисплей (цветной или монохромный). Стоимость моделей от $2895 до $3595, в зависимости от конфигурации. Symbol объявил о том, что новые КПК приобретёт компания Coca-Cola. Объём поставок составит 28 тыс. штук, сумма сделки оценивается в $30 млн. С помощью этих устройств компания будет отслеживать грузоперевозки в Северной Америке и Европе.

SAP и Coca-Cola объединяют усилия Компании SAP и Coca-Cola Enterprises объявили об объединении усилий для реализации инициативы в области стратегических разработок, цель которой – создание решений нового поколения, позволяющих усовершенствова

Реклама Coca-Cola ответит на SMS ветствуя город словами "Hello London" в традиционных красно-белых цветах компании. Это самый большой рекламный щит в Британии и самый широкий – в мире. По размерам он превзошел даже громадную надпись Coca-Cola, светящуюся над торговым районом Гинза в центре Токио. Новый биллборд в три раза больше своего предшественника на Пиккадилли, прославлявшего новую ванильную кока-колу. Как рассказали

Реклама Coca-Cola ответит на SMS ветствуя город словами "Hello London" в традиционных красно-белых цветах компании. Это самый большой рекламный щит в Британии и самый широкий – в мире. По размерам он превзошел даже громадную надпись Coca-Cola, светящуюся над торговым районом Гинза в центре Токио. Новый биллборд в три раза больше своего предшественника на Пиккадилли, прославлявшего новую ванильную кока-колу. Как рассказали

В белорусском интернете открылся сайт мирового бренда В белорусском интернете открылся сайт мирового бренда www.coca-cola.by. Гости сайта могут узнать все о Coca-Cola: историю и новости компании и завода Coca-Cola в Белоруссии, рецепт и схему производства самого популярного в мире безалкого

Coca-Cola наконец-то получит домены coca-cola.ru и sprite.ru? то, чтобы опротестовать решение суда, что, в принципе, маловероятно - представители компании не явились ни на одно из судебных заседаний, хотя домены оплачивали регулярно. Так что, по всей видимости, coca-cola.ru и sprite.ru будут в итоге переделегированы Coca-Cola. История началась в 1999 г., когда на ООО "Инсайт" в РосНИИРОС были зарегистрированы доменные имена сoca-cola.ru и sprit

Coca-Cola наконец-то получит домены coca-cola.ru и sprite.ru? Эпопея с доменами coca-cola.ru и sprite.ru, захваченными ООО "Инсайт", не имеющим никакого отношения к производителю газированных напитков, похоже, наконец-то, подходит к концу. Во время вчерашнего заседания суд

"Магаз.ру" запустил совместную промо-акцию с Coca-Cola Company ниц". Акция проводится совместно с уполномоченными производителями безалкогольных напитков компании Coca-Cola Company на территории РФ. Для участия необходимо приобрести напитки Соса-Сola, C

Coca-Cola, DoCoMo и Itochu подключат 2000 торговых автоматов к i-mode Японский филиал Coca-Cola, NTT DoCoMo и Itochu во вторник анонсировали установку более 2000 торговых автоматов с поддержкой i-mode на территории Японии до конца года. Первые тестовые автоматы были установлены

Coca-Cola отрицает свою причастность к рекламе на фоне мусульманских святынь Компания Coca-Cola заявила, что не имеет никакого отношения к появившейся в интернете фальшивке, изображающей логотип компании на фоне мусульманских святынь. Компании сообщили о появлении такой рекламы

Coca-Cola откроет собственный торговый портал Компания Coca-Cola готовится к запуску своего собственного торгового портала, сообщает Yahoo! Actualites. Эта новая торговая площадка свяжет штаб-квартиру компании в Атланте со всеми заводами, принадлеж

Coca-Cola увеличит расходы на интернет-рекламу Компания Coca-Cola планирует выделить дополнительные средства на рекламу в интернете, сообщает CNET. В настоящее время расходы на рекламу в интернете и других новых медиа ресурсах составляют незначитель

Будут ли Coca-Cola, Pepsi и Procter&Gamble рекламироваться в Рунете? не будет. Однако это утверждение верно только для того рынка сетевой рекламы, который существует на данный момент. Если альянсу удастся привлечь в Сеть оффлайновых рекламодателей-гигантов, таких как Coca-Cola или Procter&Gamble, расстановка сил в Рунет-рекламе и вся ее структура может существенно измениться. А то, что новая стратегия IMHO направлена на "заманивание" в Сеть сладким пряником

Торговая марка Microsoft является самой дорогой в мире после Coca-Cola и оценивается в $70.2 млрд. нговой компании Interbrand стоимость торговой марки Microsoft выросла за последний год на 24% и составляет сейчас $70.2 млрд. Тем самым, Microsoft практически вплотную приблизилась к лидеру, компании Coca-Cola, чья марка сейчас оценивается в $72.2 млрд. Несмотря на то, что Coca-Cola уже второй год подряд занимает верхнюю строчку рейтинга, стоимость ее торговой марки упала за год на 1

Coca-Cola и Marconi подписали соглашение о совместных онлайновых проектах Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi Plc. объявил 17 мая, что ожидает $100 млн. инвестиций от компании Coca-Cola в ее новую технологию онлайновых продаж, которая "кардинально изменит рынок продаж газированных напитков". Как сообщает Reuters, соглашение об инвестициях является частью пятилетней с

Coca-Cola осваивает Интернет 3 мая Coca-Cola и America Online заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве в области online и offline маркетинга. Это первый шаг производителя напитков по освоению Интернета. America Online о

Coca-Cola осваивает Интернет 3 мая Coca-Cola и America Online заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве в области online и offline маркетинга. Это первый шаг гиганта по производству напитков в Интернет. America Online об

Coca-Cola и America Online будут вести совместную рекламную кампанию Компании Coca-Cola и America Online планируют заключить договор на проведение совместной рекламной кампании. Реклама будет вестись как на полках магазинов, так и в киберпространстве. Договор оценивается