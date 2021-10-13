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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Coca-Cola Company
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 112, упоминаний - 129
Coca-Cola Company упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|Open Data Initiative 1 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
|WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
|Потапкин Михаил 26 16
|Кузьмич Всеволод 30 16
|Воронин Петр 35 16
|Натрусов Артем 121 16
|Лигачев Глеб 60 16
|Чаркин Евгений 182 16
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 16
|Ягнятинский Евгений 32 16
|Клепиков Алексей 77 15
|Нагаев Олег 30 15
|Ушацкий Андрей 100 15
|Попов Андрей 72 15
|Беляев Владислав 65 15
|Кучугин Илья 41 15
|Меньшов Кирилл 72 15
|Чамара Денис 57 15
|Аксаков Анатолий 98 15
|Бокучава Тариэл 21 15
|Суворов Антон 20 15
|Шипов Савва 70 12
|Хасин Михаил 26 11
|Эпштейн Герман 27 10
|Ушаков Анатолий 15 10
|Чибисов Владимир 22 9
|Самедов Тимур 19 9
|Айвазов Армен 449 9
|Таланов Максим 11 9
|Сергеев Сергей 63 9
|Бычков Александр 39 9
|Плахов Дмитрий 9 7
|Сотин Денис 102 7
|Аитов Тимур 47 6
|Фридман Илья 41 6
|Шмаков Роман 13 6
|Гулянский Игорь 9 6
|Размахаев Сергей 40 6
|Белоусов Максим 59 4
|Валеев Рафаэль 9 2
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 2
|Поляков Сергей 60 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1735 3
|Forbes - Форбс 442 1
|FT - Financial Times 247 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|РИА Новости 654 1
|NYT - The New York Times 509 1
|The Bell - Издание 34 1
|Politico 9 1
|Harvard Business Review 5 1
|Gartner 2192 2
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|CNews Analytics 1990 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
|eMarketer 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762176, в очереди разбора - 665865.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru