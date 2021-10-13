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Coca-Cola Company


13.10.2021 Брешь в облаке Microsoft Azure поставила под угрозу тысячи баз данных пользователей 1
28.06.2021 Coca-Cola упростит работу водителей с помощью мобильного приложения 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
26.05.2021 Индустрия 4.0: от интернета вещей к интернету людей вместе с TeamViewer 1
12.05.2021 «Сименс» и Swire Coca-Cola создадут 18 цифровых предприятий 1
25.02.2021 Открыт новый набор в программу по выводу российских стартапов на глобальный рынок Global Pilots 1
22.10.2020 Как выглядит настоящий цифровой офис 1
02.10.2020 Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы 1
02.07.2020 Viber прекращает сотрудничество с Facebook 1
22.05.2020 Как антиCovid-решения меняют работу компаний 1
10.03.2020 Smart Engines стала поставщиком технологий «зеленого» ИИ для французской Tessi 1
23.01.2020 SAP присоединилась к инициативе, которая к 2030 году поможет сделать океан чище 1
11.11.2019 Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений 1
11.09.2019 Китайская госкомпания приходит в Россию, чтобы забрать «15% рынка», потеснив Huawei и Cisco 1
03.07.2019 Цифровая трансформация печати позволяет повысить эффективность бизнеса 1
04.06.2019 Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры 1
28.02.2019 Сбербанк и «Эвотор» запустили бесплатный сервис «на_полке» для поставщиков и предпринимателей 1
12.02.2019 Омниканальное обслуживание позволяет удерживать 90% клиентов 2
12.11.2018 SAP накануне IPO перекупил стартап за $8 млрд 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
25.10.2018 ФСБ заявила, что глобальный спутниковый интернет вреден для России 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
27.09.2018 Adobe, Microsoft и SAP объявили о старте совместной инициативы Open Data Initiative 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
18.09.2018 «Информзащита» заключила стратегический контракт с блокчейн-компанией Bitfury Group 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 2
22.05.2018 Adobe совершила крупнейшую покупку за 10 лет 1
01.03.2018 Евросоюз обложит ИТ-компании специальным налогом 1

Публикаций - 112, упоминаний - 129

Coca-Cola Company упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 20
Microsoft Corporation 11095 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 17
SAP SE 3215 10
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Samsung Electronics 5677 7
Программный продукт ГК 92 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 6
Cinimex - Синимекс 160 6
Schneider Electric 408 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 5
Google LLC 7154 4
Facebook 3766 4
HP Inc. 2914 3
Ланит Интеграция 101 3
Salesforce.com 273 2
3748 2
Adobe Systems 808 2
Ланит ГК 1157 2
Twitter 2204 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Vodafone Group 380 2
Telefonica - Telefónica España 170 1
Merlion - Мерлион 275 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
Монолит-Инфо 34 1
IBM Европа 7 1
DataCore Software 20 1
ChemTech - Химтех 5 1
Virgin Group 28 1
Ovum 55 1
Magento Inc 26 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
Swisscom 34 1
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Rackspace Technology 67 1
SurveyMonkey - сервис для создания опросов и анкет 8 1
HP 3Com 56 1
X5 Group 599 18
РЖД - Российские железные дороги 1081 16
Банк Зенит 131 16
Лента - Сеть розничной торговли 189 16
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 16
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 16
Procter&Gamble - P&G 94 16
Мегаполис ТК 88 16
Черкизово ГК 73 15
UBS AG 118 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 14
Балтика - Пивоваренная компания 112 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 10
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
Еврохим МХК 42 9
Геобанк КБ 30 9
О’Кей - Сеть магазинов 60 8
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
Уралсиб Банк 389 5
The Walt Disney Company 167 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Unilever - Юнилевер Русь 55 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Uber 257 2
Liebherr 34 2
Ак Барс Банк 173 2
Мосводоканал 44 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг 9 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
Снежная Королева 38 1
Starbucks - Старбакс 47 1
СМП-Страхование 1 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 15
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Open Data Initiative 1 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 16
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 16
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Big Data - Большие данные 1136 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 350 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
WaaS - WorkPlace-as-a-Service 4 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения 4 1
ПЭП - Простая электронная подпись 9 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
Digital Workplace - Цифровое рабочее место 7 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
Microsoft Azure 1171 5
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 2
Docrobot SignEx 5 2
Docrobot EXite 22 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
Microsoft Teams 214 2
IBM Cognos BI 142 2
SAP Ariba 71 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 977 1
VMware AirWatch 40 1
SAP Concur 23 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 1
Fog Creek Software - Trello 23 1
ChemTech OptimEase 5 1
Microsoft Azure IoT Edge 12 1
SQL - Язык программирования 434 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Nokia N - серия 243 1
ВымпелКом - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 6 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
SAP Qualtrics Customer Experience (CX) 4 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
Sales Force KPI 1 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Делайт 2000 Confera 3 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 1
Giphy 8 1
Volkswagen Automotive Cloud 3 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Сбербанк СберИндекс 1 1
Э-Ком Exite-Evolution 9 1
Software AG ARIS for SAP Solutions 1 1
Microsoft Zune 86 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Потапкин Михаил 26 16
Кузьмич Всеволод 30 16
Воронин Петр 35 16
Натрусов Артем 121 16
Лигачев Глеб 60 16
Чаркин Евгений 182 16
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 16
Ягнятинский Евгений 32 16
Клепиков Алексей 77 15
Нагаев Олег 30 15
Ушацкий Андрей 100 15
Попов Андрей 72 15
Беляев Владислав 65 15
Кучугин Илья 41 15
Меньшов Кирилл 72 15
Чамара Денис 57 15
Аксаков Анатолий 98 15
Бокучава Тариэл 21 15
Суворов Антон 20 15
Шипов Савва 70 12
Хасин Михаил 26 11
Эпштейн Герман 27 10
Ушаков Анатолий 15 10
Чибисов Владимир 22 9
Самедов Тимур 19 9
Айвазов Армен 449 9
Таланов Максим 11 9
Сергеев Сергей 63 9
Бычков Александр 39 9
Плахов Дмитрий 9 7
Сотин Денис 102 7
Аитов Тимур 47 6
Фридман Илья 41 6
Шмаков Роман 13 6
Гулянский Игорь 9 6
Размахаев Сергей 40 6
Белоусов Максим 59 4
Валеев Рафаэль 9 2
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 2
Поляков Сергей 60 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 20
Восточная Европа 1679 20
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 9
Индия - Республика 2173 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 6
Япония 2788 5
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Европа 3759 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Европа Северная - Скандинавия 275 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Европа Западная 614 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Казахстан - Республика 2632 2
США - Прово 6 1
США - Юта 33 1
Хорватия - Республика 118 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 45 1
Швейцария - Давос 35 1
США - Сиэтл 134 1
США - Вашингтон 334 1
Арктика 141 1
Грузия 691 1
Россия - Краснодар 1040 1
Украина 3372 1
Великобритания - Лондон 820 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Земля - планета Солнечной системы 864 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 20
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 10
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 239 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 3
Forbes - Форбс 442 1
FT - Financial Times 247 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
РИА Новости 654 1
NYT - The New York Times 509 1
The Bell - Издание 34 1
Politico 9 1
Harvard Business Review 5 1
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Microsoft Ignite 18 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
StopHateForProfit - НетНенавистиРадиВыгоды 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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