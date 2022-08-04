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Coca-Cola Company

СОБЫТИЯ

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04.08.2022 Малоизвестная ИТ-компания внезапно стала дороже Coca-Cola, Disney и Bank of America. Никто не знает, почему

торое время рыночная капитализация компании составляла $400 млрд. Для сравнения: это больше, чем у торгующегося на той же площадке китайского технологического гиганта Alibaba Group, Bank of America и Coca-Cola. При этом в сделках было задействовано лишь 250 тыс. акций. Компания выпустила всего 185 млн ценных бумаг, но только 19 млн из них находится в свободном обороте. Затем в течение того

28.06.2021 Coca-Cola упростит работу водителей с помощью мобильного приложения

С помощью логистического сервиса «Яндекс.маршрутизация» один из крупнейших FMCG-производителей в России Coca-Cola HBC внедрил платформу мониторинга, чтобы повысить уровень клиентского сервиса и улучшить условия работы водителей. Платформа состоит из desktop-сервиса для логистов и мобильного прило
12.05.2021 «Сименс» и Swire Coca-Cola создадут 18 цифровых предприятий

«Сименс» и Swire Coca-Cola China Co., Ltd (Китай) заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области цифровизации. Стороны планируют расширить сотрудничество в таких сферах, как строительство цифровых

17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018

Восточной Европе и Центральной Азии Евгений Ягнятинский; ИТ-директор Центральной и Восточной Европы The Coca-Cola Company Михаил Потапкин; директор по ИТ, Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа; дирек
13.12.2016 Искусственный интеллект поможет отметить 100-летний юбилей

Сегодня в мире ежегодно продается более 1,9 млрд бутылок Coca-Cola. Этот напиток уже стал неотъемлемым элементом американской культуры, узнаваемым во всем мире не меньше, чем сама Мэрилин Монро. Не менее узнаваема и ее фирменная тара – стеклянная бут
27.10.2016 «Пятерочка» и Coca-Cola ускорили согласование поставок с помощью E-Com

Федеральная торговая сеть «Пятерочка» (X5 Retail Group) и компания Coca-Cola HBC Russia оптимизировали обмен данными по графику поставок с помощью платформы электронного документооборота Evolution 3.0. Об этом CNews сообщили в компании E-Com, разработчике плат
29.07.2016 «Coca-Cola HBC Россия» передала на аутсорсинг в Ventra техническое сопровождение региональных офисов

Группа компаний Ventra сообщила о заключении контракта на поддержку ИТ-инфраструктуры региональных офисов компании «Coca-Cola HBC Россия» - одного из лидеров по производству безалкогольных напитков (бренды Coca-Cola, Fanta, Sprite, BonAqua и др). Частично передавая техническую поддержку ИТ инфраструкт
03.03.2016 «Ростелеком» предоставит высокоскоростной доступ в интернет российским подразделениям компании Coca-Cola Hellenic

«Ростелеком» продлил договор с одним из крупнейших производителей безалкогольных напитков, компанией Coca-Cola Hellenic, на предоставление услуг высокоскоростного доступа в интернет. Услуга будет предоставлена для подразделений Coca-Cola Hellenic, работающих на территории России. Право

16.06.2015 Coca-Cola расширяет EDI-канал для запуска VMI-технологий

Компания Coca-Cola Hellenic (CCHBC) расширяет EDI-канал международного стандарта EANCOM, внедряя новые типы электронных сообщений — PRICAT (Price Catalogue) и ALCDES (Уведомление об отгрузке для алкогол
11.02.2014 Panasonic и Coca-Cola проводят световое 3D-шоу в Сочи

С 7 по 23 февраля компания Panasonic совместно с компанией Coca-Cola ежедневно проводит красочное световое 3D-шоу для всех участников и зрителей Олимпийских зимних игр в Сочи. Посмотреть на световое представление «Вливайся», устраиваемое на территории

11.12.2013 CTI приняла участие в глобальном проекте по управлению качеством обслуживания Coca-Cola Hellenic в России

Компания CTI приняла участие в реализации глобального проекта по управлению качеством обслуживания в компании Coca-Cola Hellenic в России. Как рассказали CNews в компании, центральные серверы системы телефонного обслуживания компании Coca-Cola Hellenic расположены в Европе, а российская часть си
17.02.2012 Бобби Котик и Coca-Cola

У компании Coca-Cola кадровые перестановки. Данную новость никаким боком нельзя было бы отнести к игровой, если бы не одно "но". Дело в том, что новым директором компании назначен не кто иной, как любимый
17.02.2010 «Прогноз» создаст единую систему мониторинга данных для Coca-Cola

Американская пищевая компания Coca-Cola, мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков, подписала контракт с российской ИТ-компанией «Прогноз» на разработку единого портала для мониторинг
02.03.2009 Sony сделала Coca-Cola топливом для батареи

Sony разработала топливный элемент, вырабатывающий электричество из Coca-Cola. Он был представлен в действии на выставке International Hydrogen & Fuel Cell Expo в Японии. Принцип действия элемента заключается в следующем. На аноде под действием энзимов (белковы
14.04.2008 Coca-Cola установила маршрутизаторы Cisco

оставила на мировой рынок 4 млн интегрированных сервисных маршрутизаторов Cisco ISR. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Гонолулу. Четырехмиллионное устройство Cisco ISR установила компания Coca-Cola. Установка маршрутизаторов в сети Coca-Cola Enterprises была осуществлена в рамках процесса совершенствования коммуникационных и коллективных возможностей 30 тыс. сотрудников <
07.06.2007 Sprite: социальная сеть от Coca-Cola

Компания Coca-Cola объявила о создании социальной сети. Изучив успех таких проектов, как MySpace и Fac
28.09.2006 За Coca-Cola можно будет расплатиться с телефона

Американская компания Coca-Cola объявила о том, что планирует оборудовать все свои торговые автоматы в Японии системами приема платежей через мобильные телефоны. Этот способ оплаты услуг набирает все большую популяр
22.06.2006 Coca-Cola закрыла онлайновый музыкальный магазин

Компания Coca-Cola объявила о закрытии онлайнового музыкального магазина mycokemusic.com 31 июля. Сайт, открытый в Великобритании в январе 2004 года, не выдержал конкуренции с Apple iTunes. Сайт быстро

27.09.2005 Coca-Cola внедряет свыше 6 тыс. мобильных компьютеров Symbol МС9000

mbol Technologies, поставщик корпоративных решений для мобильной работы (торговая марка The Enterprise Mobility Company), объявила о том, что отделение EMEA (Европа, Средний Восток и Африка) компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) S.A. выбрало ее корпоративное решение для мобильной работы, которое поможет повысить производительность труда и улучшить эффективность работы организац
23.08.2004 "Свежей кровью" для Nokia стала Coca-Cola

По результатам недавнего исследования в области крупнейших торговых марок мира, проведенного компанией Interbrand и изданием BusinessWeek, бренд Coca-Cola является абсолютным лидером — его стоимость составляет $67,394 млрд. Nokia в этом году занимает в составленном в ходе исследования списке восьмое место — стоимость этой торг
13.05.2004 Coca-Cola соблазнилась выпуском своего телефона

pected Summer), аналогов которой история маркетинга еще не знала, стартует 17 мая. Начиная с этого дня и вплоть до 12 июля в продажу на территории США поступят специальным образом маркированные банки Coca-Cola (классической, без кофеина, вишневой и ванильной). В упаковках напитка будут спрятаны особенные 120 банок, оснащены специально разработанным устройством, сочетающим в себе функции при
21.04.2004 Coca-Cola купит КПК на $30 млн.

У обеих моделей имеется 3,8-дюймовый ЖК-дисплей (цветной или монохромный). Стоимость моделей от $2895 до $3595, в зависимости от конфигурации. Symbol объявил о том, что новые КПК приобретёт компания Coca-Cola. Объём поставок составит 28 тыс. штук, сумма сделки оценивается в $30 млн. С помощью этих устройств компания будет отслеживать грузоперевозки в Северной Америке и Европе.
19.03.2004 SAP и Coca-Cola объединяют усилия

Компании SAP и Coca-Cola Enterprises объявили об объединении усилий для реализации инициативы в области стратегических разработок, цель которой – создание решений нового поколения, позволяющих усовершенствова
30.09.2003 Реклама Coca-Cola ответит на SMS

ветствуя город словами "Hello London" в традиционных красно-белых цветах компании. Это самый большой рекламный щит в Британии и самый широкий – в мире. По размерам он превзошел даже громадную надпись Coca-Cola, светящуюся над торговым районом Гинза в центре Токио. Новый биллборд в три раза больше своего предшественника на Пиккадилли, прославлявшего новую ванильную кока-колу. Как рассказали

30.09.2003 Реклама Coca-Cola ответит на SMS

ветствуя город словами "Hello London" в традиционных красно-белых цветах компании. Это самый большой рекламный щит в Британии и самый широкий – в мире. По размерам он превзошел даже громадную надпись Coca-Cola, светящуюся над торговым районом Гинза в центре Токио. Новый биллборд в три раза больше своего предшественника на Пиккадилли, прославлявшего новую ванильную кока-колу. Как рассказали

04.07.2003 В белорусском интернете открылся сайт мирового бренда

В белорусском интернете открылся сайт мирового бренда www.coca-cola.by. Гости сайта могут узнать все о Coca-Cola: историю и новости компании и завода Coca-Cola в Белоруссии, рецепт и схему производства самого популярного в мире безалкого
30.08.2002 Coca-Cola наконец-то получит домены coca-cola.ru и sprite.ru?

то, чтобы опротестовать решение суда, что, в принципе, маловероятно - представители компании не явились ни на одно из судебных заседаний, хотя домены оплачивали регулярно. Так что, по всей видимости, coca-cola.ru и sprite.ru будут в итоге переделегированы Coca-Cola. История началась в 1999 г., когда на ООО "Инсайт" в РосНИИРОС были зарегистрированы доменные имена сoca-cola.ru и sprit
30.08.2002 Coca-Cola наконец-то получит домены coca-cola.ru и sprite.ru?

Эпопея с доменами coca-cola.ru и sprite.ru, захваченными ООО "Инсайт", не имеющим никакого отношения к производителю газированных напитков, похоже, наконец-то, подходит к концу. Во время вчерашнего заседания суд
04.07.2002 "Магаз.ру" запустил совместную промо-акцию с Coca-Cola Company

ниц". Акция проводится совместно с уполномоченными производителями безалкогольных напитков компании Coca-Cola Company на территории РФ. Для участия необходимо приобрести напитки Соса-Сola, C
18.04.2002 Coca-Cola, DoCoMo и Itochu подключат 2000 торговых автоматов к i-mode

Японский филиал Coca-Cola, NTT DoCoMo и Itochu во вторник анонсировали установку более 2000 торговых автоматов с поддержкой i-mode на территории Японии до конца года. Первые тестовые автоматы были установлены

02.10.2001 Coca-Cola отрицает свою причастность к рекламе на фоне мусульманских святынь

Компания Coca-Cola заявила, что не имеет никакого отношения к появившейся в интернете фальшивке, изображающей логотип компании на фоне мусульманских святынь. Компании сообщили о появлении такой рекламы

09.01.2001 Coca-Cola откроет собственный торговый портал

Компания Coca-Cola готовится к запуску своего собственного торгового портала, сообщает Yahoo! Actualites. Эта новая торговая площадка свяжет штаб-квартиру компании в Атланте со всеми заводами, принадлеж
06.12.2000 Coca-Cola увеличит расходы на интернет-рекламу

Компания Coca-Cola планирует выделить дополнительные средства на рекламу в интернете, сообщает CNET. В настоящее время расходы на рекламу в интернете и других новых медиа ресурсах составляют незначитель
06.09.2000 Будут ли Coca-Cola, Pepsi и Procter&Gamble рекламироваться в Рунете?

не будет. Однако это утверждение верно только для того рынка сетевой рекламы, который существует на данный момент. Если альянсу удастся привлечь в Сеть оффлайновых рекламодателей-гигантов, таких как Coca-Cola или Procter&Gamble, расстановка сил в Рунет-рекламе и вся ее структура может существенно измениться. А то, что новая стратегия IMHO направлена на "заманивание" в Сеть сладким пряником
19.07.2000 Торговая марка Microsoft является самой дорогой в мире после Coca-Cola и оценивается в $70.2 млрд.

нговой компании Interbrand стоимость торговой марки Microsoft выросла за последний год на 24% и составляет сейчас $70.2 млрд. Тем самым, Microsoft практически вплотную приблизилась к лидеру, компании Coca-Cola, чья марка сейчас оценивается в $72.2 млрд. Несмотря на то, что Coca-Cola уже второй год подряд занимает верхнюю строчку рейтинга, стоимость ее торговой марки упала за год на 1
18.05.2000 Coca-Cola и Marconi подписали соглашение о совместных онлайновых проектах

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi Plc. объявил 17 мая, что ожидает $100 млн. инвестиций от компании Coca-Cola в ее новую технологию онлайновых продаж, которая "кардинально изменит рынок продаж газированных напитков". Как сообщает Reuters, соглашение об инвестициях является частью пятилетней с
04.05.2000 Coca-Cola осваивает Интернет

3 мая Coca-Cola и America Online заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве в области online и offline маркетинга. Это первый шаг производителя напитков по освоению Интернета. America Online о
04.05.2000 Coca-Cola осваивает Интернет

3 мая Coca-Cola и America Online заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве в области online и offline маркетинга. Это первый шаг гиганта по производству напитков в Интернет. America Online об
10.04.2000 Coca-Cola и America Online будут вести совместную рекламную кампанию

Компании Coca-Cola и America Online планируют заключить договор на проведение совместной рекламной кампании. Реклама будет вестись как на полках магазинов, так и в киберпространстве. Договор оценивается
11.02.2000 Coca-Cola разрешила использовать свое имя сайту vintagecocacola.com в случае его некоммерческой направленности

Maxistore.net, администратор домена vintagecocacola.com получил от компании Coca-Cola письмо, в котором компания отказалась от ранее высказанной угрозы иска в $100.000 за использование торговой марки в качестве имени домена, если сайт не будет использоваться Maxistore


Публикаций - 261, упоминаний - 274

Coca-Cola Company и организации, системы, технологии, персоны:

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NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 30
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 22
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 11
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 10
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
Microsoft Windows 16882 12
Microsoft Azure 1526 8
Apple iPod 1553 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
Google Android 15243 6
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Apple iOS 8583 5
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 4
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Teams - MS Teams 670 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
SAP Ariba 309 4
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 3
Sony Walkman 285 3
Procter&Gamble - Gillette 38 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Linux OS 11533 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Office 365 1042 3
Myspace - социальная сеть 640 2
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 2
Apple iTunes Store 1118 2
SAP Concur 27 2
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 64 2
EA Origin 195 2
Google AdSense 124 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 2
Amazon Kindle 195 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
СКБ Контур - Docrobot SignEx 5 2
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
TeamViewer IoT - TeamViewer Frontline 4 2
TeamViewer Assist AR 3 2
Чаркин Евгений 317 17
Потапкин Михаил 26 16
Воронин Петр 37 16
Кузьмич Всеволод 31 16
Натрусов Артем 313 16
Ягнятинский Евгений 32 16
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 16
Лигачев Глеб 120 16
Нагаев Олег 30 15
Меньшов Кирилл 139 15
Ушацкий Андрей 105 15
Попов Андрей 116 15
Бокучава Тариэл 21 15
Суворов Антон 22 15
Аксаков Анатолий 163 15
Чамара Денис 59 15
Клепиков Алексей 121 15
Кучугин Илья 42 15
Беляев Владислав 104 15
Шипов Савва 102 12
Хасин Михаил 27 11
Ушаков Анатолий 47 10
Эпштейн Герман 32 10
Сергеев Сергей 179 10
Самедов Тимур 21 9
Таланов Максим 17 9
Чибисов Владимир 23 9
Бычков Александр 41 9
Плахов Дмитрий 10 7
Сотин Денис 216 7
Аитов Тимур 197 7
Шмаков Роман 17 6
Размахаев Сергей 49 6
Фридман Илья 42 6
Гулянский Игорь 13 6
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 6
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 4
Белоусов Максим 109 4
Bush George - Буш Джордж 336 3
Hyman Barry - Хайман Барри 40 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 109
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 94
Европа 24964 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
Европа Восточная 3138 20
Япония 13807 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 17
Азия - Азиатский регион 5920 17
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 17
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Южная Корея - Республика 7052 11
Индия - Bharat 5869 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Ближний Восток 3154 8
Казахстан - Республика 6048 7
Канада 5081 7
Америка - Американский регион 2206 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Великобритания - Лондон 2432 6
США - Калифорния 4829 6
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 5
Ирак - Республика 709 5
Швеция - Королевство 3782 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
Япония - Токио 1020 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Польша - Республика 2031 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Украина 7928 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 68
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 60
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 25
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 20
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 20
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 17
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 16
Черкизон - Черкизовский рынок 178 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 12
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 12
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 10
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 26
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 16
Dow Jones - MarketWatch 334 12
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 7
CNET Networks - CNET News 1643 7
Bloomberg 1627 6
Dow Jones - Barron's 26 4
Forbes - Форбс 1002 4
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
AP - Associated Press 2007 2
Известия ИД 770 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Wikipedia - Википедия 650 2
FT - Financial Times 1296 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
The Guardian - Британская газета 406 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
Fortune 211 1
Politico 29 1
Harvard Business Review 22 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Мобильные системы 118 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
Total Telecom 613 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
NewsFactor 127 1
PCPro 53 1
Intelligent Enterprise 27 1
Japan Today 47 1
CMS Magazine 20 1
Kyodo News 26 1
Times 661 1
PCweek 30 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Internet Stock Report 994 26
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 19
S&P 500 565 15
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 11
IDC - International Data Corporation 4975 9
Gartner - Гартнер 3658 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 4
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Harris Interactive 81 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
comScore 379 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
eMarketer 206 1
Moody's Investors Service 136 1
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 1
Berg Insight 19 1
MForum Analytics 20 1
Gartner - Meta Group 8 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 20 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Fortune Global 500 295 1
Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 7
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
РАМН - ФИЦ питания - Институт питания РАМН - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 8 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 2
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 7 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
Grenoble Ecole de Management (GEM) - Гренобльская Высшая Школа Бизнеса - Гренобльская школа менеджмента 6 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
СПбГУ - Восточный факультет 8 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
РАН СамНЦ - РАН СНЦ - Самарский научный центр Российской академии наук 3 1
Минздрав РФ - ОмГМУ, ОГМУ - Омский ГМУ ФГБОУ ВО Минздрава России - Омский медуниверситет - Омский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 1
ТИЭИ - Тульский институт экономики и информатики 2 1
Т1 Цифровая академия 54 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 18
CNews AWARDS - награда 571 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Microsoft Ignite 44 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
VMworld 29 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
StopHateForProfit - НетНенавистиРадиВыгоды 1 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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