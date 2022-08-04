Малоизвестная ИТ-компания внезапно стала дороже Coca-Cola, Disney и Bank of America. Никто не знает, почему

Внезапный успех AMTD

Акции малоизвестной гонконгской технологической компании AMTD Digital за очень короткий временной промежуток после проведения IPO выросли на более чем 32000% по неизвестной причине, пишет издание Vice. Объяснить случившееся не могут даже в самой AMTD. Компания не делала каких-либо громких заявлений, способных столь значительно подогреть интерес инвесторов к своим ценным бумагам.

AMTD Digital вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) в середине июля 2022 г. Цена одной бумаги (депозитарной расписки) составила $7,8. Всего в ходе первичного размещения компания AMTD привлекла $125 млн. Однако в среду, 3 августа 2022 г., котировки достигли $2,521 тыс. за акцию, правда, ненадолго. Некоторое время рыночная капитализация компании составляла $400 млрд. Для сравнения: это больше, чем у торгующегося на той же площадке китайского технологического гиганта Alibaba Group, Bank of America и Coca-Cola. При этом в сделках было задействовано лишь 250 тыс. акций. Компания выпустила всего 185 млн ценных бумаг, но только 19 млн из них находится в свободном обороте.

Затем в течение того же дня акции AMTD просели на 30%, но все равно на момент закрытия торгов их цена составляла впечатляющие $1,1 тыс. за одну бумагу, что поставило компанию в один ряд с американской Disney по стоимости.

Без видимой причины

Ценные бумаги AMTD росли и ранее, но более умеренными темпами. Переломный момент наступил в понедельник, 1 августа 2022 г., когда котировки почти удвоились за полчаса торгов – с $473 до $767 за акцию.

Акции AMTD Digital выросли на десятки тысяч процентов с момента проведения IPO

В понедельник же компания выпустила пресс-релиз, в котором поблагодарила инвесторов, отметила высокую волатильность (степень изменчивости цены) собственных акций и заверила, что «внимательно следит за рынком на предмет необычных биржевых операций или аномалий».

«Насколько нам известно, никаких значимых событий, изменений и пр., связанных с бизнесом и операционной деятельностью нашей компании, с момента IPO не произошло», – говорится в сообщении AMTD.

Чем занимается AMTD

Сайт AMTD, как отмечает Vice, кишит модными словечками, но не позволяет посетителю сформировать четкое представление о том, чем конкретно занимается фирма. Изучив ресурс, можно прийти к выводу о том, что она, в частности, предлагает цифровые финансовые сервисы, работает в сфере цифровых медиа и маркетинга, инвестирует в финтех-стартапы Азиатского региона.

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По состоянию на февраль 2022 г. в штате компании числилось 50 сотрудников, следует из публично доступных документов. Выручка AMTD по итогам 2021 г. составила немногим более $25 млн.

Второй GameStop?

Издание Vice предполагает, что ценные бумаги AMTD стали «мемными». Так называют акции, цена которых стремительно растет в результате скупки малоквалифицированными розничными инвесторами. Популярность они обретают благодаря социальным сетям и форумам, нередко без каких-либо на то объективных причин.

Один из наиболее ярких примеров акций-мемов – ценные бумаги американского продавца видеоигр, игровых консолей и аксессуаров GameStop. В 2021 г. группа розничных инвесторов, координируясь через форум Reddit взвинтила цену акций ритейлера на 1800%. Игравшие на понижение профессиональные инвесторы из хедж-фондов отказались от работы с бумагами GameStop из-за «действий агрессивной толпы».

Как отмечает CNBC со ссылкой на данные Quiver Quantitative, тикер HKD, присвоенный компании на Нью-Йоркской бирже, во вторник, 2 августа 2022 г., действительно стал самым упоминаемым пользователями тематического раздела WallStreetBets на Reddit.