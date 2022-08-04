Малоизвестная ИТ-компания внезапно стала дороже Coca-Cola, Disney и Bank of America. Никто не знает, почему а, ненадолго. Некоторое время рыночная капитализация компании составляла $400 млрд. Для сравнения: это больше, чем у торгующегося на той же площадке китайского технологического гиганта Alibaba Group, Bank of America и Coca-Cola. При этом в сделках было задействовано лишь 250 тыс. акций. Компания выпустила всего 185 млн ценных бумаг, но только 19 млн из них находится в свободном обороте. Зат

ГИС экономит Bank of America $800 млн ежегодно Благодаря разумному управлению сетью банковских отделений и банкоматов, Bank of America снизил ежегодные расходы на $800 млн. Как сообщил на международной конференции Esri старший вице-президент управления розничного блока Bank of America Джон Вурхис (Jon Vo

Bank of America и Национальный австралийский банк открыли отделения будущего НАБ пытаются совместить в себе преимущества высоких технологий и личного подхода. Руководители НАБ обещают, что в ближайшие пару лет в отделениях банка вовсе не будет использоваться бумага. Отделения Bank of America в целом проходят через похожую эволюцию. Новые отделения банка носят титул «экспресс» и отличаются от старых более гибким расписанием, наличием технологических апгрейдов и умень

J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, «Уралсиб» и Morgan Stanley повысили прогнозы по акциям «Яндекса» Банки J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, «Уралсиб» и Morgan Stanley повысили свои прогнозы по акциям «Яндекса» после публикации компанией своих финансовых результатов за второй квартал и п

Bank of America тестирует ВКС через банкомат ах, в том числе в России. Пока это стартапы. Наш банк уже реализовал такую видеосвязь на сайте банка и в этом году планирует запуск подобного решения в банкоматах, пока в качестве пилотного проекта". Bank of America тестирует подобные банкоматы в Атланте, а несколько маленьких банков уже используют их в лобби и пунктах автообслуживания в других штатах. Решение опробовать технологию связано

Взломщики PayPal, Amazon и Bank of America создают свою соцсеть нного сервиса, где смогут общаться разделяющие взгляды хакеров люди, в ближайшее время. Хакерская группа Anonymous стала известна после осуществления атак на сайты таких компаний, как PayPal, Amazon, Bank of America, Apple и многих других. Недавно хакеры-активисты атаковали сервера военного подрядчика Booz Allen Hamilton, украв более чем 90 тыс. военных адресов электронной почты.

Клиенты Bank of America потеряли $10 млн из-за крупной утечки данных Американский финансовый гигант Bank of America начал оповещать своих клиентов об утечке личных данных и мошенничестве с этими данными, через почти год после обнаружения мошеннической схемы. Как сообщает издание Bankinfosecur

Сайт Bank of America пережил сбой в работе Сайт крупнейшего американского банка Bank of America испытывал сбои в работе в течение почти целого дня вчера, 1 марта. Многие клиенты банка не могли зайти в свои аккаунты на сайте. Представители Bank of America заявили, чт

Сотрудник Bank of America оказался инсайдером В США перед судом предстал 28-летний сотрудник Bank of America Брайн Мэтти Хаген (Bryan Matty Hagen). Как стало известно компании «Практика Безопасности», Хагену грозит заключением сроком до 30 лет и штраф в $1 млн за кражу и продажу конфид

Bank of America запустил собственную социальную сеть Один из крупнейших банков США Bank of America запустил собственную социальную сеть под названием Small Business Online Community. С помощью Small Business Online Community владельцы малого бизнеса могут обмениваться различн

Фишеры атакуют клиентов Bank of America В Сети обнаружена фишерская рассылка для пользователей Bank of America, предлагающая подключиться к услуге «Verified by Visa». Письмо ведет пользователя на подставной сайт, где ему предлагается защитить свою кредитную карту дополнительным паролем с

Исследователь взломал «совершенную защиту» Bank of America Исследователь систем безопасности Кристофер Согойан (Christopher Soghoian) продемонстрировал уязвимость защиты онлайновой системы платежей Bank of America, которую сам банк до сих пор называл «совершенной», — SiteKey. Защитная система под названием SiteKey, как предполагали разработчики, должна была исключить возможность фиши

Bank of America открыл бесплатную онлайновую биржу Второй по величине коммерческий банк США, Bank of America, открыл бесплатную онлайновую площадку для торговли акциями для частных лиц, имеющих на счету в банке не менее $25 тыс. Сейчас площадка работает на северо-востоке страны, а весн

Bank of America "потерял" данные о миллионе клиентов Записи финансовых данных о госслужащих были потеряны в Bank of America в процессе резервного копирования. Записи содержали информацию о госслужащих — держателях 1,2 млн. карт системы SmartPay, которая имеет более 2,1 млн. пользователей и годов

Полупроводниковые компании вытягивают NASDAQ ается от объема продаж в январе, аналитики очень позитивно прокомментировали отчет Ассоциации, поскольку увидели ряд признаков улучшения по отдельным подсекторам и группам внутри индустрии. Повышение Banc of America Securities рейтинга акций Applied Materials и PMC-Sierra усилило повышательные настроения в секторе. Вслед за полупроводниковыми акциями пошли вверх бумаги производителей сетево

Jupiter MMX: Bank of America - наиболее эффективная система интернет-банкинга и больше частных лиц и предприятий малого бизнеса используют подобные системы. Согласно сводному индексу эффективности Jupiter (CORE - Composite Online Rating of Effectiveness) первое место досталось Bank of America. Подсчет данного индекса базируется на анализе поведения посетителей. Он включает такие показатели, как количество уникальных пользователей, интенсивность использования сервисов

Bank of America ищет создателей фальшивого сайта банка ратился к властям с просьбой закрыть этот сайт. В настоящий момент ведется расследование с целью выяснения личностей организаторов аферы. Как заявил Робин Уоррен (Robin Warren), один из руководителей Bank of America, - "системы банка не были взломаны, мошенники использовали старый телефонный трюк, выдавая себя за тех, кем они не являются." Г-н Уоррен призвал всех клиентов банка быть более в

Bank of America поручил Compaq поставку оборудования и сервисных услуг на всей территории США Корпорация Compaq выиграла право на заключение трехлетнего контракта с банком Bank of America. Согласно подписанному соглашению, Compaq Computer станет основным поставщиком аппаратных средств, а также услуг сервисного обслуживания и технической поддержки для офисов корпо

NASDAQ упал на 3,23% из-за проблем Apple и Bank of America После исторических торгов 5 декабря, в среду, 6 декабря произошло падение основных биржевых индексов. Причиной этого стали плохие финансовые показатели Apple Computer и Bank of America, а также слухи о грядущих финансовых проблемах Intel. В результате к инвесторам вновь вернулось недоверие по отношению к технологическим акциям и появилось недоверие к финансово

Сделка с Bank of America принесет Exult $1,1 млрд. щих, т.е. тем, что называется в США human resources operations. Цель соглашения - снижение издержек Bank of America на 10% в год. Exult же, ориентировочно, получит от сделки доходы в размере $1

Bank of America, Chase Manhattan и IBM создадут электронный архив чеков ает CNET. Два этих банка работают с 68 млрд. чеков, выписываемых американцами ежегодно. Планируется, что архив поможет снизить расходы на проверку чеков примерно на 30%. В соответствии с соглашением, Bank of America, Chase и IBM станут учредителями компании, которая получит название Viewpointe Archive Services, и начнет свою деятельность уже в этом году. Компания должна облегчить обмен цифр

Bank of America продал через интернет свои облигации на $1 млрд. влению банка, это первая продажа его облигаций, совершенная полностью через интернет. Первоначально Bank of America намеривался продать облигаций на $500 млн., но поступившие заявки, оцененные

Bank of America откроет отделение в Израиле для финансирования развития высоких технологий Вчера Bank of America заявил, что в четвертом квартале намерен открыть в Израиле представительский офис с целью значительно расширить собственную роль в финансировании израильского бума в сфере высок

CheckFree приобретет системы электронных платежей Bank of America Holdings Corp. (NASDAQ: CKFR: 40 [+0]) заявила о намерении приобрести системы электронных платежей Bank of America Corp. (NYSE: BAC: 52 [+0]) в рамках стратегического соглашения, согласно кото

Bank of America и Ariba создали альянс по развитию онлайновых финансовых услуг для бизнес-клиентов Вчера Bank of America Corp. и компания электронной коммерции Ariba Inc. заявили о создании альянса

Bank of America разрабатывает беспроводную банковскую службу Bank of America разрабатывает беспроводную банковскую службу Крупнейший американский банк Bank of America ведет разработку новой банковской услуги. Ею можно будет пользоваться с помощью сотовых телефонов, карманных компьютеров и прочих устройств имеющих беспроводный доступ в Интерне