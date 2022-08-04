Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Bank of America Банк Америки

Bank of America - Банк Америки

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.08.2022 Малоизвестная ИТ-компания внезапно стала дороже Coca-Cola, Disney и Bank of America. Никто не знает, почему

а, ненадолго. Некоторое время рыночная капитализация компании составляла $400 млрд. Для сравнения: это больше, чем у торгующегося на той же площадке китайского технологического гиганта Alibaba Group, Bank of America и Coca-Cola. При этом в сделках было задействовано лишь 250 тыс. акций. Компания выпустила всего 185 млн ценных бумаг, но только 19 млн из них находится в свободном обороте. Зат
08.09.2014 ГИС экономит Bank of America $800 млн ежегодно

Благодаря разумному управлению сетью банковских отделений и банкоматов, Bank of America снизил ежегодные расходы на $800 млн. Как сообщил на международной конференции Esri старший вице-президент управления розничного блока Bank of America Джон Вурхис (Jon Vo
10.10.2013 Bank of America и Национальный австралийский банк открыли отделения будущего

НАБ пытаются совместить в себе преимущества высоких технологий и личного подхода. Руководители НАБ обещают, что в ближайшие пару лет в отделениях банка вовсе не будет использоваться бумага. Отделения Bank of America в целом проходят через похожую эволюцию. Новые отделения банка носят титул «экспресс» и отличаются от старых более гибким расписанием, наличием технологических апгрейдов и умень
26.07.2013 J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, «Уралсиб» и Morgan Stanley повысили прогнозы по акциям «Яндекса»

Банки J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, «Уралсиб» и Morgan Stanley повысили свои прогнозы по акциям «Яндекса» после публикации компанией своих финансовых результатов за второй квартал и п
26.07.2013 Bank of America тестирует ВКС через банкомат

ах, в том числе в России. Пока это стартапы. Наш банк уже реализовал такую видеосвязь на сайте банка и в этом году планирует запуск подобного решения в банкоматах, пока в качестве пилотного проекта". Bank of America тестирует подобные банкоматы в Атланте, а несколько маленьких банков уже используют их в лобби и пунктах автообслуживания в других штатах. Решение опробовать технологию связано

19.07.2011 Взломщики PayPal, Amazon и Bank of America создают свою соцсеть

нного сервиса, где смогут общаться разделяющие взгляды хакеров люди, в ближайшее время. Хакерская группа Anonymous стала известна после осуществления атак на сайты таких компаний, как PayPal, Amazon, Bank of America, Apple и многих других. Недавно хакеры-активисты атаковали сервера военного подрядчика Booz Allen Hamilton, украв более чем 90 тыс. военных адресов электронной почты.
26.05.2011 Клиенты Bank of America потеряли $10 млн из-за крупной утечки данных

Американский финансовый гигант Bank of America начал оповещать своих клиентов об утечке личных данных и мошенничестве с этими данными, через почти год после обнаружения мошеннической схемы. Как сообщает издание Bankinfosecur
02.03.2011 Сайт Bank of America пережил сбой в работе

Сайт крупнейшего американского банка Bank of America испытывал сбои в работе в течение почти целого дня вчера, 1 марта. Многие клиенты банка не могли зайти в свои аккаунты на сайте. Представители Bank of America заявили, чт
28.06.2010 Сотрудник Bank of America оказался инсайдером

В США перед судом предстал 28-летний сотрудник Bank of America Брайн Мэтти Хаген (Bryan Matty Hagen). Как стало известно компании «Практика Безопасности», Хагену грозит заключением сроком до 30 лет и штраф в $1 млн за кражу и продажу конфид
11.10.2007 Bank of America запустил собственную социальную сеть

Один из крупнейших банков США Bank of America запустил собственную социальную сеть под названием Small Business Online Community. С помощью Small Business Online Community владельцы малого бизнеса могут обмениваться различн
27.09.2007 Фишеры атакуют клиентов Bank of America

В Сети обнаружена фишерская рассылка для пользователей Bank of America, предлагающая подключиться к услуге «Verified by Visa». Письмо ведет пользователя на подставной сайт, где ему предлагается защитить свою кредитную карту дополнительным паролем с
25.05.2007 Bank of America «освоил» wap-услуги: Bofa.mobi
16.04.2007 Исследователь взломал «совершенную защиту» Bank of America

Исследователь систем безопасности Кристофер Согойан (Christopher Soghoian) продемонстрировал уязвимость защиты онлайновой системы платежей Bank of America, которую сам банк до сих пор называл «совершенной», — SiteKey. Защитная система под названием SiteKey, как предполагали разработчики, должна была исключить возможность фиши
12.10.2006 Bank of America открыл бесплатную онлайновую биржу

Второй по величине коммерческий банк США, Bank of America, открыл бесплатную онлайновую площадку для торговли акциями для частных лиц, имеющих на счету в банке не менее $25 тыс. Сейчас площадка работает на северо-востоке страны, а весн
28.02.2005 Bank of America "потерял" данные о миллионе клиентов

Записи финансовых данных о госслужащих были потеряны в Bank of America в процессе резервного копирования. Записи содержали информацию о госслужащих — держателях 1,2 млн. карт системы SmartPay, которая имеет более 2,1 млн. пользователей и годов
02.04.2002 Полупроводниковые компании вытягивают NASDAQ

ается от объема продаж в январе, аналитики очень позитивно прокомментировали отчет Ассоциации, поскольку увидели ряд признаков улучшения по отдельным подсекторам и группам внутри индустрии. Повышение Banc of America Securities рейтинга акций Applied Materials и PMC-Sierra усилило повышательные настроения в секторе. Вслед за полупроводниковыми акциями пошли вверх бумаги производителей сетево
02.04.2002 Jupiter MMX: Bank of America - наиболее эффективная система интернет-банкинга

и больше частных лиц и предприятий малого бизнеса используют подобные системы. Согласно сводному индексу эффективности Jupiter (CORE - Composite Online Rating of Effectiveness) первое место досталось Bank of America. Подсчет данного индекса базируется на анализе поведения посетителей. Он включает такие показатели, как количество уникальных пользователей, интенсивность использования сервисов
15.02.2002 Bank of America ищет создателей фальшивого сайта банка

ратился к властям с просьбой закрыть этот сайт. В настоящий момент ведется расследование с целью выяснения личностей организаторов аферы. Как заявил Робин Уоррен (Robin Warren), один из руководителей Bank of America, - "системы банка не были взломаны, мошенники использовали старый телефонный трюк, выдавая себя за тех, кем они не являются." Г-н Уоррен призвал всех клиентов банка быть более в
30.07.2001 Bank of America поручил Compaq поставку оборудования и сервисных услуг на всей территории США

Корпорация Compaq выиграла право на заключение трехлетнего контракта с банком Bank of America. Согласно подписанному соглашению, Compaq Computer станет основным поставщиком аппаратных средств, а также услуг сервисного обслуживания и технической поддержки для офисов корпо
07.12.2000 NASDAQ упал на 3,23% из-за проблем Apple и Bank of America

После исторических торгов 5 декабря, в среду, 6 декабря произошло падение основных биржевых индексов. Причиной этого стали плохие финансовые показатели Apple Computer и Bank of America, а также слухи о грядущих финансовых проблемах Intel. В результате к инвесторам вновь вернулось недоверие по отношению к технологическим акциям и появилось недоверие к финансово
22.11.2000 Сделка с Bank of America принесет Exult $1,1 млрд.

щих, т.е. тем, что называется в США human resources operations. Цель соглашения - снижение издержек Bank of America на 10% в год. Exult же, ориентировочно, получит от сделки доходы в размере $1
02.11.2000 Bank of America, Chase Manhattan и IBM создадут электронный архив чеков

ает CNET. Два этих банка работают с 68 млрд. чеков, выписываемых американцами ежегодно. Планируется, что архив поможет снизить расходы на проверку чеков примерно на 30%. В соответствии с соглашением, Bank of America, Chase и IBM станут учредителями компании, которая получит название Viewpointe Archive Services, и начнет свою деятельность уже в этом году. Компания должна облегчить обмен цифр
01.11.2000 IBM подписывает контракт с Bank of America и Chase Manhattan на создание электронного архива чеков
20.09.2000 Bank of America продал через интернет свои облигации на $1 млрд.

влению банка, это первая продажа его облигаций, совершенная полностью через интернет. Первоначально Bank of America намеривался продать облигаций на $500 млн., но поступившие заявки, оцененные

18.05.2000 Bank of America откроет отделение в Израиле для финансирования развития высоких технологий

Вчера Bank of America заявил, что в четвертом квартале намерен открыть в Израиле представительский офис с целью значительно расширить собственную роль в финансировании израильского бума в сфере высок
03.05.2000 Bank of America покупает акции CheckFree Holdings Corp. за $395.6 млн.
03.05.2000 Bank of America покупает акции CheckFree Holdings Corp. за $395.6 млн.
27.04.2000 CheckFree приобретет системы электронных платежей Bank of America

Holdings Corp. (NASDAQ: CKFR: 40 [+0]) заявила о намерении приобрести системы электронных платежей Bank of America Corp. (NYSE: BAC: 52 [+0]) в рамках стратегического соглашения, согласно кото
05.04.2000 Bank of America и Ariba создали альянс по развитию онлайновых финансовых услуг для бизнес-клиентов

Вчера Bank of America Corp. и компания электронной коммерции Ariba Inc. заявили о создании альянса

17.03.2000 Bank of America установит говорящие банкоматы во всех штатах США
15.07.1999 Bank of America разрабатывает беспроводную банковскую службу

Bank of America разрабатывает беспроводную банковскую службу Крупнейший американский банк Bank of America ведет разработку новой банковской услуги. Ею можно будет пользоваться с помощью сотовых телефонов, карманных компьютеров и прочих устройств имеющих беспроводный доступ в Интерне
03.12.1998 Bank of America предлагает банковское обслуживание через Palm VII

ние пользователям карманного компьютера Palm VII от Palm Computing Inc. Пользователи Palm VII получат доступ в режиме реального времени к информации по своим лицевым счетам, подключившись к web-сайту Bank of America, смогут проверить баланс и получить детальную информацию о счете. Согласно заявлению Майкла Девико (Michael DeVico) из Bank of America, эта услуга даст представление о то

Публикаций - 271, упоминаний - 285

Bank of America и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 60
Cisco Systems 5372 43
IBM - International Business Machines Corp 9699 41
Intel Corporation 12811 39
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 30
Apple Inc 13154 26
Oracle Corporation 7074 25
Yahoo! 3726 24
Google LLC 12688 23
Amazon Inc - Amazon.com 3277 22
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 18
HP - Hewlett-Packard 3662 17
Verizon - WorldCom 501 16
Dell EMC 5180 16
Lenovo Motorola 3566 16
PayPal 671 16
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
Applied Materials 305 13
Samsung Electronics 11064 12
HP Inc. 5883 12
Red Hat 1378 11
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 11
Meta Platforms - Facebook 4621 10
HP EDS - Electronic Data Systems 239 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 9
Dell Technologies - Dell Computer 2219 9
Sony 6739 9
HPE - Juniper Networks 460 8
Yandex - Яндекс 9216 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
AT&T Inc 1725 8
Commerce One - CMRC 176 7
Lam Research - Novellus Systems 113 7
SoundView Technology Group - Wit SoundView 52 7
Accenture plc 719 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
AOL Inc - America Online 1883 6
Anonymous - Хакерская группировка 79 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 53
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 51
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 42
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 36
Merrill Lynch 454 36
eBay Inc 1640 31
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 29
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 27
Visa International 1993 24
American Express - Amex 338 22
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 20
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 18
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 17
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 15
Coca-Cola Company 261 12
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 12
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 12
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 12
Boeing 1031 12
Ford 434 11
Barclays 122 11
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 11
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 11
Citi - Citibank 158 10
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 9
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 9
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 8
Charles Schwab 89 8
ABN AMRO 100 8
Walmart - Wal-Mart Stores 405 8
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 7
American Airlines 90 6
United Airlines - авиакомпания 95 6
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 6
Caterpillar - 93 6
Delta Air Lines - авиакомпания 90 6
Global Partners Securities 42 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
NAB - National Australia Bank - Национальный банк Австралии 6 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Колумбийская федерация муниципалитетов 1 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 6
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
ABA - Australian Banking Association - Австралийская банковская ассоциация 2 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
IADAS - International Academy of Digital Arts and Sciences - Международная академия цифровых искусств и наук 5 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 58
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 33
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 29
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 28
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 23
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 23
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 23
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 20
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 19
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 18
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 11
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 9
Microsoft Windows 2000 8678 18
Microsoft Windows 16882 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
Google Android 15243 9
SAP Ariba 309 9
Apple iOS 8583 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Apple iPhone 6 4861 7
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 6
Oracle PeopleSoft 426 6
Linux OS 11533 6
Microsoft Office 4170 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 5
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 4
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 4
Microsoft Windows XP 2431 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft Windows NT 890 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 3
OpenAI - ChatGPT 719 3
Microsoft Windows 10 1938 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Samsung Pay 296 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 2
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 2
SAP Sybase 292 2
IBM Informix СУБД 135 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 2
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 2
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 6
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Ковалев Александр 165 4
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 4
Awad James - Оуэд Джеймс 8 4
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 3
Carty Michael - Карти Майкл 20 3
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 3
Finnerty Brian - Финнерти Брайан 13 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Усманов Алишер 311 3
Давыдович Евгений 28 2
Мартынов Владислав 115 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 2
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 2
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 2
Cormier Paul - Пол Кормье 24 2
Скляров Дмитрий 64 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 2
Blair Tony - Блэр Тони 57 2
Boville Howard - Бовилл Говард 2 2
Доля Алексей 67 2
Кузьмина Валентина 16 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 9 2
Ковригин Олег 3 2
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 2
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
Осипов Иван 7 2
Niles Dan - Найлс Дэн 9 2
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 2
Kugel Alfred - Кугел Альфред 3 2
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 2
McManus Thomas - МакМанус Томас 8 2
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 2
Green Peter - Грин Питер 16 2
Boockvar Peter - Буквар Питер 3 2
Johnson Hugh - Джонсон Хью 10 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 136
Россия - РФ - Российская федерация 166168 78
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 30
Европа 24964 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
США - Калифорния 4829 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 15
Япония 13807 14
Индия - Bharat 5869 14
США - Нью-Йорк 3180 14
Южная Корея - Республика 7052 13
Франция - Французская Республика 8177 11
Ирак - Республика 709 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Америка - Американский регион 2206 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Испания - Королевство 3840 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Канада 5081 8
Ближний Восток 3154 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 8
США - Флорида 786 7
Европа Восточная 3138 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Украина 7928 7
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 6
Казахстан - Республика 6048 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Израиль 2856 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Нидерланды 3746 5
США - Колумбия - Вашингтон 1487 5
Ирландия - Республика 1051 4
Сингапур - Республика 1953 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 158
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 35
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 33
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 26
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 19
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 19
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 17
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 14
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 11
ISDEX интернет-индекс 250 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 9
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 38
Dow Jones - MarketWatch 334 23
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 15
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 14
CNET Networks - CNET News 1643 10
NYT - The New York Times 1100 6
The Register - The Register Hardware 1784 5
Bloomberg 1627 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
Forbes - Форбс 1002 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 4
NBC News 188 3
Dow Jones - Barron's 26 3
Mashable 372 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
Silicon.com 364 3
The Verge - Издание 619 3
AP - Associated Press 2007 2
Известия ИД 770 2
РБК Инновации 47 2
USA Today 153 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
Mercury Center 309 2
EcomWorld 31 2
Times 661 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
FT - Financial Times 1296 2
Reddit 398 2
BleepingComputer - Издание 458 2
23ABC News 183 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
The Washington Post 350 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
VentureBeat 90 1
Ars Technica 450 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Hacker News 92 1
Юность - радиостанция 52 1
Internet Stock Report 994 42
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 23
S&P 500 565 23
Gartner - Гартнер 3658 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
IDC - International Data Corporation 4975 5
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 4
Fortune Global 100 142 4
Moody's Investors Service 136 4
Bear Stearns 79 4
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 4
Fortune Global 500 295 3
Forrester Consulting 26 2
Harris Interactive 81 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
CIBC World Markets 41 2
Celent - Celent Communications 12 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Forrester Research 834 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
The Nilson Report 6 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Synergy Research Group 48 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Dell'Oro Group 66 1
comScore 379 1
eMarketer 206 1
Gartner - Dataquest 353 1
Datamonitor 83 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
CSI - Computer Security Institute 15 1
Juniper Research 131 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
L'École Nationale des Ponts et Chaussees - Национальная школа мостов и дорог 1 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
ESSEC Business School - École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales 3 1
Oulun yliopisto - University of Oulu - Оулуский университет - Университет Оулу 5 1
OU-Tulsa - University of Tulsa - Университет Талсы 3 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CeBIT 614 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Black Hat - Конференция 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще