Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190653
ИКТ 14710
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26600
Персоны 82892
География 3030
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

RBS Royal Bank of Scotland Королевский банк Шотландии NatWest Ulster Bank


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.03.2014 В Британии одновременно сломались три самых популярных мобильных банка

оторые хотели проверить свой счет в день получения зарплаты. Так, мобильные приложения банков RSB и NatWest получали более 5500 запросов в минуту от пользователей, которые пытались войти в сист
09.07.2012 Royal Bank of Scotland потерял миллиард по вине индийских ИТ-аутсорсеров

Проблема обнаружилась, когда клиенты Королевского банка и двух его дочерних организаций — NatWest и Ulster Bank — начали обращаться в техподдержку с жалобами на недоступность счетов и
15.06.2012 Royal Bank of Scotland разрешил клиентам снимать наличные в банкоматах без карт

Шотландский Royal Bank of Scotland представил своим клиентам новую услугу — возможность снимать деньги в банком
16.11.2011 «Королевский банк Шотландии» инвестирует в решения SAP для банковского сектора

Компания SAP AG объявила о том, что ведущий банк Великобритании – «Королевский банк Шотландии» (RBS) – принял решение инвестировать в портфель решений SAP для банковского бизнеса. Банк RBS планирует заменить существующую корпоративную систему на инструмент, ко
29.08.2011 Ошибка сотрудника привела к раскрытию данных о зарплатах в крупном банке

ектронную почту архив с информацией о заработках тысяч людей, работающих на подрядчиков банка Royal Bank of Scotland. По словам представителей Hays, инцидент произошел несколько дней назад. В с
03.08.2010 Хищение $10 млн. из Royal Bank of Scotland: русскому хакеру грозит до 20 лет тюрьмы

идеров преступной группировки хакеров, укравшей у платежной системы RBS WorldPay (принадлежит Royal Bank of Scotland) около $10 млн. Как сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры

16.04.2002 Королевский банк Шотландии анонсировал торговую площадку Forex для частных инвесторов
08.04.2002 Банк Шотландии представил интернет-сервис, основанный на Flash-технологиях

Инвестиционное подразделение Банка Шотландии (Bank of Scotland) распространило информацию о запуске нового сервиса, призванного оказать пом
20.11.2001 iBanking - удобство эксплуатации сервисов оставляет желать лучшего

се еще далеко от идеального. Самыми сложными и неудобными в эксплуатации были признаны сайты банков NatWest, Cahoot и Egg. На сайте NatWest оказалось практически невозможно обнаружить те
30.06.2000 Bank of Scotland и IBM заключили сделку на сумму $1 миллиард сроком на 10 лет

лашения не оглашены, но специалисты считают что речь идет о сумме более $1 млрд. Эта одна из крупнейших сделок такого рода в Европе. Гевин Мастертон (Gavin Masterton), казначей и управляющий директор Bank of Scotland, заявляет, что данное соглашение поможет банку внедрить самые современные информационные технологии и создать прекрасные возможности для роста. По расчетам IBM, только за счет

29.06.2000 IBM будет вести IT-операции британской банковской группы Bank of Scotland

По заявлению британской банковской группы Bank of Scotland, с сентября все операции банков группы, касающиеся информационных технологий, будут переданы IBM Corp. Это позволит BoS сэкономить $227.4 млн. в течение десяти лет - именно на

30.05.2000 Bank of Scotland и British Telecom запускают новый банковский портал

29 мая Bank of Scotland и British Telecom (BT) объявили об открытии первого британского сетевого банковского портала для малого и среднего бизнеса. Новый сайт назван Business Solutions. Пользователи п

Публикаций - 69, упоминаний - 95

RBS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25339 6
IBM - International Business Machines Corp 9566 6
InfoWatch - Инфовотч 1112 4
Google LLC 12350 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5330 3
PayPal 663 3
Sophos - SophosLabs 424 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 366 3
IBM Trusteer 13 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 828 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 2
Dell EMC 5107 2
HP Inc. 5773 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 2
CA Technologies - Computer Associates 387 2
Perimetrix - Периметрикс 274 2
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 105 1
The Usability Company 1 1
Adder Technology 4 1
Convergys 11 1
Legrand - Raritan 9 1
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 11 1
HID Global - IdenTrust 9 1
Telesens - Телесенс 17 1
ROSE Electronics 2 1
AESP - Advanced Electronic Support Products 27 1
Думейт - {do}mate 5 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 1
Broadcom - VMware 2512 1
SAP SE 5466 1
Cisco Systems 5238 1
Amazon Inc - Amazon.com 3164 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 1
Huawei 4297 1
Dell Technologies - Dell Computer 2162 1
Intel Corporation 12587 1
Oracle Corporation 6903 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 571 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 886 1
Информзащита 868 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 14
Barclays 122 13
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 12
Bank of America - Банк Америки 268 11
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 486 6
eBay Inc 1632 5
Альфа-Банк 1891 5
Deutsche Bank - Дойче Банк 418 5
Citi - Citibank - Ситибанк 321 5
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 5
Halifax - Halifax Building Society 17 4
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 4
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 4
Visa International 1977 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 3
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 3
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 29 3
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 94 2
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 2
Standard Chartered 10 2
Лента - Сеть розничной торговли 2292 2
American Express - Amex 335 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 2
CommBank - Commonwealth Bank of Australia - Банк содружества Австралии 14 2
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 2
Резонанс НПП 388 2
ABN AMRO 99 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 83 1
Sparkassen-Finanzgruppe - Nord/LB - Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Braunschweigischen Landessparkasse - Брауншвейгский государственный сберегательный банк 8 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Financial Services - Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес - Mercedes-Benz Bank - Мерседес-Бенц Банк 8 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 20 1
Santander Grupo - Abbey National - Abbey National Building Society 12 1
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3421 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13052 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3483 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3523 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 123 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 1
Linux Foundation 189 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 72 1
Digital Partnership - Цифровое партнерство 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32079 21
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5946 14
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4467 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73894 11
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2357 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12424 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7670 8
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3285 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12364 8
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2265 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5896 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13671 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17205 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7752 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8805 6
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1390 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25572 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34065 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12306 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2679 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57561 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9731 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11337 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4283 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22024 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1589 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12088 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25726 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4803 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9616 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13043 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32007 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26137 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7051 3
Microsoft Windows 16442 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 3
Citi - Citibank Online 10 2
Google Android 14828 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5205 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Vertiv Avocent Ecosystem 26 1
NCR Mobile Cash Withdrawal 7 1
Honda CR-V 3 1
Adder Technology - AdderView Secure KVM CATx 1 1
Т-Банк - Тинькофф банк - КупиВкредит 8 1
AESP - SignaMax - кабельная система 6 1
Google Chrome - браузер 1663 1
Google YouTube - Видеохостинг 2921 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7406 1
Apple iOS 8327 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 33 1
Microsoft Azure 1472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1912 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1238 1
Oracle Java - язык программирования 3353 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2384 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 1
Google - Gmail 991 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 47 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1555 1
Mozilla Firefox - браузер 1921 1
Google Android Package Kit - APK 265 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1275 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 289 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 308 1
F6 - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 34 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 142 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 3
Плещук Виктор 3 3
Цуриков Сергей 2 2
Chapman Andrew - Чепмен Эндрю 2 2
Доля Алексей 67 2
Bjorgolfsson Thor - Бйорголфссоон Тор 2 1
Lassignardie Jean - Лассинарди Жан 1 1
Крылов Олег 3 1
Чехович Юрий 10 1
Артюхов Эдуард 1 1
Абульханов Ильдар 3 1
Аникин Евгений 1 1
Вишняков Александр 3 1
Cohen Ziv - Коен Зив 1 1
Belmonte Nick - Бельмонте Ник 1 1
Шурунов Константин 4 1
Ковелин Олег 1 1
Илюхин Максим 20 1
Золина Юлия 3 1
Jackson Don - Джексон Дон 6 1
Rutter David - Раттер Дэвид 5 1
Evans Gloria - Эванс Глория 1 1
Harrington Daniel - Харрингтон Даниэль 3 1
Бажал Иван 1 1
Сагалова Анна 1 1
Janosko Francis - Яноско Френсис 2 1
Trotta Don - Тротта Дон 1 1
Cook Neil - Кук Нейл 3 1
Lucier Paul - Люсье Пол 4 1
Мельникова Анастасия 433 1
Шадаев Максут 1160 1
Лысенко Эдуард 313 1
Серебряникова Анна 77 1
Аитов Тимур 197 1
Богачев Игорь 182 1
Болышев Максим 16 1
Крылов Павел 25 1
Мартынов Владислав 113 1
Ковалев Александр 164 1
Оганесян Артак 31 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 34
Россия - РФ - Российская федерация 158564 28
Великобритания - Шотландия 340 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 13
Европа 24688 9
Германия - Федеративная Республика 12968 6
Испания - Королевство 3775 6
Украина 7817 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18379 4
Ирландия - Республика 1030 4
Италия - Итальянская Республика 4440 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 3
Азия - Азиатский регион 5766 3
Япония 13572 3
Индия - Bharat 5734 3
Канада 4998 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 3
Франция - Французская Республика 8007 3
США - Калифорния 4781 3
Казахстан - Республика 5849 2
Европа Восточная 3124 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 2
Турция - Турецкая республика 2507 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 2
Нидерланды 3649 2
Эстония - Эстонская Республика 758 2
Молдавия - Республика Молдова 729 2
Эстония - Таллин - Ревель 84 2
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 2
Великобритания - Северная Ирландия 62 2
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 51 2
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 55 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1312 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Дания - Королевство 1319 1
Исландия 250 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 1
Польша - Республика 2004 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 59
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7304 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55110 10
Английский язык 6894 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11791 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15270 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6967 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5830 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26045 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3720 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7811 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5518 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11455 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31986 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2707 3
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3048 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3806 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4773 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20432 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6345 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5331 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8159 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6378 2
Аудит - аудиторский услуги 3117 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10768 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 644 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 4
FT - Financial Times 1264 3
The Register - The Register Hardware 1725 3
Times 644 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11451 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 1
РИА Новости 1002 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2216 1
Парламентская газета 31 1
Daily Mail 56 1
NBC News 185 1
DarkReading.com 105 1
Silicon 490 1
Computer Weekly 376 1
Total Telecom 613 1
Mercury Center 309 1
Internet.com 110 1
NEWSru.com 229 1
EcomWorld 31 1
IDC - International Data Corporation 4946 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 1
Gartner - Гартнер 3623 1
Forrester Research 830 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 169 1
VDC Research Group 14 1
Moody's Investors Service 136 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 986 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 270 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 183 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419828, в очереди разбора - 726243.
Создано именных указателей - 190653.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще