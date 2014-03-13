В Британии одновременно сломались три самых популярных мобильных банка оторые хотели проверить свой счет в день получения зарплаты. Так, мобильные приложения банков RSB и NatWest получали более 5500 запросов в минуту от пользователей, которые пытались войти в сист

Royal Bank of Scotland потерял миллиард по вине индийских ИТ-аутсорсеров Проблема обнаружилась, когда клиенты Королевского банка и двух его дочерних организаций — NatWest и Ulster Bank — начали обращаться в техподдержку с жалобами на недоступность счетов и

Royal Bank of Scotland разрешил клиентам снимать наличные в банкоматах без карт Шотландский Royal Bank of Scotland представил своим клиентам новую услугу — возможность снимать деньги в банком

«Королевский банк Шотландии» инвестирует в решения SAP для банковского сектора Компания SAP AG объявила о том, что ведущий банк Великобритании – «Королевский банк Шотландии» (RBS) – принял решение инвестировать в портфель решений SAP для банковского бизнеса. Банк RBS планирует заменить существующую корпоративную систему на инструмент, ко

Ошибка сотрудника привела к раскрытию данных о зарплатах в крупном банке ектронную почту архив с информацией о заработках тысяч людей, работающих на подрядчиков банка Royal Bank of Scotland. По словам представителей Hays, инцидент произошел несколько дней назад. В с

Хищение $10 млн. из Royal Bank of Scotland: русскому хакеру грозит до 20 лет тюрьмы идеров преступной группировки хакеров, укравшей у платежной системы RBS WorldPay (принадлежит Royal Bank of Scotland) около $10 млн. Как сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры

Банк Шотландии представил интернет-сервис, основанный на Flash-технологиях Инвестиционное подразделение Банка Шотландии (Bank of Scotland) распространило информацию о запуске нового сервиса, призванного оказать пом

iBanking - удобство эксплуатации сервисов оставляет желать лучшего се еще далеко от идеального. Самыми сложными и неудобными в эксплуатации были признаны сайты банков NatWest, Cahoot и Egg. На сайте NatWest оказалось практически невозможно обнаружить те

Bank of Scotland и IBM заключили сделку на сумму $1 миллиард сроком на 10 лет лашения не оглашены, но специалисты считают что речь идет о сумме более $1 млрд. Эта одна из крупнейших сделок такого рода в Европе. Гевин Мастертон (Gavin Masterton), казначей и управляющий директор Bank of Scotland, заявляет, что данное соглашение поможет банку внедрить самые современные информационные технологии и создать прекрасные возможности для роста. По расчетам IBM, только за счет

IBM будет вести IT-операции британской банковской группы Bank of Scotland По заявлению британской банковской группы Bank of Scotland, с сентября все операции банков группы, касающиеся информационных технологий, будут переданы IBM Corp. Это позволит BoS сэкономить $227.4 млн. в течение десяти лет - именно на