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Индексная книга (каталог) CNews*
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18.07.2025 «Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64 1
13.05.2025 «Диасофт» приглашает на первую партнерскую конференцию – Diasoft Partners Day 1
14.10.2014 Три ключевые тенденции на рынке банковских BPM-систем 1
08.10.2013 В секторе BPM-проектов лидируют крупнейшие банки 1
17.09.2013 Российские банки в 10 раз превзошли мировые показатели по росту ИТ-трат 1
03.09.2013 Аналитики - банкирам: Пора вкладывать деньги в видеобанкинг 1
10.04.2013 «Диасофт» увеличила свой доход по итогам 2012 г. на 31% 1
18.06.2003 Государственные границы сдерживают интернет-торговлю 1
12.05.2003 Сергей Жуков: Ставка на расчетную инфраструктуру оказалась верной 1
12.05.2003 Сергей Жуков: Ставка на расчетную инфраструктуру оказалась верной 1
09.07.2002 Washington Profile: производители ПО могут ответить за преступления хакеров 1
17.01.2002 Расходы американских банков в IT-сфере в 2002 г. возрастут на 4% 2

Публикаций - 12, упоминаний - 13
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373710, в очереди разбора - 748599.
Создано именных указателей - 179026.
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