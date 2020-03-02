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Diasoft FA# Diasoft Financial Architecture АБС

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.03.2020 Банк «Урал ФД» перевел розничный бизнес на промышленную систему Diasoft FA# Beans

обслуживание розничных и корпоративных клиентов банка осуществляется в единой промышленной системе Diasoft FA# Beans. Это упрощает процесс подготовки обязательной отчетности и оптимизирует зат
31.07.2019 Банк «Зенит» и «Диасофт» реализовали проект перехода на МСФО 9

реходу банка на МСФО (IFRS) 9. Проект был успешно завершен параллельно с внедрением в банке системы Diasoft FA# Beans для автоматизации работы на финансовых рынках. В процессе подготовки к МСФО
22.02.2019 «Диасофт Платформа» предложила правки в требования к отечественному ПО
21.06.2018 «Диасофт» поможет банкам выполнить требования закона №115-ФЗ при помощи решения «Diasoft FA# Beans, контроль платежей клиентов»

Решение «Diasoft FA# Beans, Контроль платежей клиентов автоматизирует» процесс контроля финансовых тра
01.06.2018 «Диасофт Платформа» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов
23.05.2017 «Диасофт» повысила защиту программных продуктов Diasoft FA# и Flextera

нии центра компетенции по обеспечению информационной безопасности (ИБ) программных продуктов линеек Diasoft FA# и Flextera. Деятельность компании в области ИБ позволит банкам обезопасить ИТ-сис
08.02.2017 Росбанк автоматизировал работу на финансовых рынках на базе Diasoft FA# Treasury

Росбанк и компания «Диасофт» завершили проект по внедрению системы Diasoft FA# Treasury для автоматизации работы на финансовых рынках и операций с ценными бумаг
21.08.2015 «Рикор» и «Диасофт Платформа» предложили российский программно-аппаратный комплекс для B2C-компаний
09.02.2015 «Диасофт Платформа» и InfoWatch совместно создадут DLP-решение
12.05.2014 «Росавтобанк» перешел на автоматизированную банковскую систему Diasoft FA#

авершили проектные работы по переводу ИТ-системы банка на новейшую версию технологической платформы Diasoft FA#. Об этом CNews сообщили в «Росавтобанке». Новая версия платформы обладает свойств
19.09.2012 НПФ «Сбербанка» автоматизировал процессы ОПС с помощью Diasoft FA#

«Сбербанка» и компания «Диасофт» сообщили об успешном завершении проекта по внедрению новой версии Diasoft FA# для автоматизации процессов обязательного пенсионного страхования. Как отмечается
09.01.2012 «Гелиос» автоматизирует продажи полисов по массовым видам страхования с помощью Diasoft FA# Insurance

о в страховой компании «Гелиос» завершается первая стадия проекта по внедрению комплексного решения Diasoft FA# Insurance. Автоматизация продажи полисов по массовым видам страхования — один из

27.12.2011 Пользователи АБС Diasoft FA# могут управлять себестоимостью банковских продуктов и качеством ИТ-услуг с помощью решения ProLAN

Клиенты компании «Диасофт», бизнес которых поддерживает система Diasoft FA#, получили возможность использовать решение «Пятый Уровень» компании ProLAN для по
31.10.2011 «Миллениум Банк» внедрил Diasoft FA# Balance

Компания «Диасофт» сообщила о завершении проекта по внедрению модулей решения Diasoft FA# Balance в «Миллениум Банке». 11 августа в «Миллениум Банке» началась опытно-промы
24.05.2010 Банк «Союз» внедряет Diasoft FA# на базе SOA

» подписали договор о реализации масштабного проекта по внедрению современного комплексного решения Diasoft FA#, построенного на основе сервисно-ориентированной архитектуры (SOA). Решение о выб
01.12.2009 Вышла новая версия системы автоматизации финансовых институтов Diasoft FA#

Диасофт» объявила о выходе новой версии 7.2 комплексной системы автоматизации финансовых институтов Diasoft FA#, ставшей дальнейшим развитием АБС Diasoft 5NT v.6. Новая версия является результа
21.04.2009 «РегионИнвестБанк» управляет хозяйственной деятельностью вместе с Diasoft FA# Balance

ке» успешно завершен проект по автоматизации управления хозяйственной деятельностью на базе решения Diasoft FA# Balance (разработка компании «Диасофт»). В рамках проекта, реализованного менее ч
30.03.2009 Новые филиалы «Национального резервного банка» работают на базе Diasoft FA#

в их системы к работе на массовых рынках: корпоративные услуги автоматизированы с помощью комплекса Diasoft FA# Bank, а розничный бизнес поддерживают решения Diasoft FA# Retail. Как пояс
06.11.2008 Банк «Ядринский» автоматизировал работу с пластиковыми картами на базе Diasoft FA# Retail

Компания «Диасофт» объявила об успешном завершении проекта по внедрению розничного решения Diasoft FA# Retail в КБ «Ядринский». Работа на розничном рынке определяет в настоящее время о
17.10.2008 Банк «Юнистрим» автоматизировал бюджетирование на базе Diasoft FA# Balance

В КБ «Юнистрим» завершен проект по внедрению системы Diasoft FA# Balance для решения задач, связанных с бюджетированием хозяйственной деятельности
25.08.2008 «Приско Капитал Банк» внедрил Diasoft FA# Retail

ания «Диасофт» успешно завершила проект по внедрению в АКБ «Приско Капитал Банк» розничного решения Diasoft FA# для работы с пластиковыми картами. Свою работу с банковскими картами «Приско Капи
04.08.2008 Diasoft FA# Retail.Front сертифицирован по критерию IBM SOA Exploit

вшим свое соответствие критерию IBM SOA Exploit: компания и ее интегрированный розничный фронт-офис Diasoft FA# Retail.Front включены в глобальный каталог SOA-решений — IBM SOA Bussiness Catalo
01.08.2008 «Диасофт» пополнила Diasoft FA# Treasury новым модулем

пания «Диасофт» объявила о разработке инновационного модуля «НОСТРО-реконсиляция» в составе решения Diasoft FA# Treasury. Модуль предназначен для проведения автоматической реконсиляции данных м
15.07.2008 «Диасофт» внедрит Diasoft FA# Insurance в СК «Мегаполис»

рала тендер на поставку и внедрение комплексной системы автоматизации управления страховым бизнесом Diasoft FA# Insurance в СК «Мегаполис». Внедряемое решение охватит все направления работы стр
03.07.2008 АКБ «Югра» управляет персоналом с помощью Diasoft FA# Balance

ексной автоматизации управления персоналом и хозяйственной деятельностью АКБ «Югра» на базе решения Diasoft FA# Balance. Проект включал в себя реализацию задач, связанных с автоматизацией голов
20.05.2008 «Транскапиталбанк» внедил Diasoft FA# Retail

В АКБ «Транскапиталбанк» завершился первый этап масштабного проекта по внедрению Diasoft FA# Retail - розничного решения компании «Диасофт» и его интеграции с системой сторон
31.03.2008 «Экспобанк» автоматизировал кредитование клиентов на базе Diasoft FA# Retail

ля корпоративного обслуживания Diasoft FA# Bank, продукты для поддержки работы на финансовых рынках Diasoft FA# Treasury и автоматизации процессов внутрихозяйственной деятельности Diasoft FA# B
27.03.2008 Diasoft FA# Corporate Treasury: решение для автоматизации Казначейств

Компания «Диасофт» представила новую версию специализированного решения Diasoft FA# Corporate Treasury для автоматизации деятельности Казначейств крупных предприятий
24.12.2007 «Интерпромбанк» автоматизирует розничный бизнес вместе с «Диасофт»

автоматизации обслуживания корпоративных клиентов и современные технологии интегрированной системы Diasoft FA# Treasury для работы на финансовых рынках. В октябре 2007 г. был подписан договор

11.10.2007 «Тойота Банк» внедряет Diasoft FA#

ршении первого этапа проекта по внедрению комплексной системы автоматизации банковской деятельности Diasoft FA#. В ноябре 2006 г. правлением «Тойота Банка» было принято решение об организации т
25.07.2007 Diasoft FA# Treasury: решение для инвестиционных и управляющих компаний

Компания «Диасофт» объявляет о выпуске тиражного решения Diasoft FA# Treasury —полномасштабного и полнофункционального решения для автоматизации работ
12.04.2007 «Учет и отчетность» - новое бизнес-направление «Диасофта»

7 года в компании «Диасофт» было проведено объединение двух бизнес-направлений «Учет и Отчетность» (Diasoft FA# Reporting) и «Управленческие системы» (Diasoft FA# Finance) с целью предос
05.04.2007 «Щит-Банк» автоматизирует деятельность на базе Diasoft FA#

пешно завершен первый этап внедрения комплексного решения для автоматизации банковской деятельности Diasoft FA#. В 2006 году руководством АКБ «Щит-банк» в соответствии со стратегией развития ба
30.03.2007 «Тувакредит» переходит на Diasoft FA# Bank.Back

ния, учета коммерческих кредитов и учета обеспечения кредитов будет установлено бэк-офисное решение Diasoft FA# Bank.Back. Банк «Тувакредит» до настоящего времени использовал в качестве основно
28.03.2007 Вышла новая версия Diasoft FА# Insurance, Medical

Компания «Диасофт» сообщает о выходе новой версии программного продукта Diasoft FА# Insurance, Medical (СУБД Oracle), который предназначен для автоматизации деятельности страховых компаний, заинтересованных в оптимизации бизнеса в области добровольного медицинского
21.03.2007 КБ «Юнистрим» автоматизирован на базе Diasoft FA# Balance

В начале марта 2007 года успешно завершен проект автоматизации управления хозяйственной деятельностью и персоналом в банке «Юнистрим» на базе решения Diasoft FA# Balance. В ходе проектных работ в банке «Юнистрим» специалисты «Диасофта» осуществили внедрение программных продуктов компании, которые обеспечат технологическую поддержку комплексн
15.01.2007 Банк «Союз» развивает новые услуги с Diasoft FA# Treasury.5NT

базе используемого банком «Союз» комплексного решения для автоматизации работы на финансовых рынках Diasoft FA# Treasury.5NT был заключен в связи с развитием нового направления бизнеса банка и

07.11.2006 Розничный фронт-офис Diasoft FA# Retail.5NT.Front включает новые услуги

фт» объявила о том, что завершила очередной этап разработки интегрированного розничного фронт-офиса Diasoft FA# Retail.5NT.Front — оптимизированного J2EE-решения, построенного в архитектуре SOA
08.12.2000 Выпущена демо-версия веб-решения для коммерческих банков- DiasoftBANK 2x2 Internet

С декабря на сайте www.2x2.ru открыт доступ к демонстрационной версии программного продукта DiasoftBANK 2x2 Internet, который позволяет коммерческим банкам предоставлять в Сети информацию о себе, а их клиентам получать услуги интернет-банкинга. В настоящее время система DiasoftBANK

Публикаций - 91, упоминаний - 234

Diasoft FA# и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1187 84
IBM - International Business Machines Corp 9722 9
Oracle Corporation 7124 9
Microsoft Corporation 25910 4
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 55 3
HP Inc. 5912 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий - ЦФТ-Банковские системы 544 3
Salesforce - Informatica 139 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 2
Tata Consultancy Services 76 2
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 2
ПрограмБанк 99 2
SAP SE 5635 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1872 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 2
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 2
Experian 84 2
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 861 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 132 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 172 1
Сапран - Сапран Софт - Сапран Консалтинг 69 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 135 1
KMS Lighthouse 14 1
БИС - Банковские информационные системы 104 1
Google LLC 12843 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 170 1
Терн ГК - Tern Group 82 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 1
Инверсия - Инверсия НПФ 158 1
NICE Systems 70 1
Открытые технологии 732 1
IBA Group - ИБА Групп 57 1
Kribrum - Крибрум 35 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 365 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 4
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 371 3
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 3
Интерпромбанк АКБ 15 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 260 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 2
Experian Interfax 3 2
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 2
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 2
Росавтобанк КБ 13 2
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 2
Приско Капитал Банк АКБ 3 2
Интерпромбанк 10 2
Миллениум Банк 8 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 2
ГПБ - Газпромбанк 1300 2
МКБ - Московский кредитный банк 660 2
Альфа-Банк 1997 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 339 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 71 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 227 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
Toyota Bank - Toyota Kreditbank GmbH - Тойота Банк - Toyota Finance - Toyota Financial Services - Тойота Файнэншл Сервисез 10 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 175 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 3
Федеральное казначейство России 1965 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1218 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1624 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 61
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 30
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1176 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6375 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 10
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2038 8
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 515 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14184 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13089 6
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа - SOI - Service-Oriented Infrastructure - SOBA - Service Oriented Business Architecture - Сервис-ориентированная бизнес-архитектура 712 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4674 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3434 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8457 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2355 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6164 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 4
Нагрузочное тестирование - Load testing 823 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2477 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 3008 4
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1056 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3909 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8841 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5771 4
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 486 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3444 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6493 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1331 3
Управляемость - Manageability 2384 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5462 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 3
Diasoft - Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 505 12
Diasoft - Flextera 80 11
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1817 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1241 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1869 4
PostgreSQL - PostgreDB 12 4
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 256 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 366 2
IBM Banking Industry Framework - IBM Banking Data Warehouse 9 2
Diasoft 4x4 29 2
Salesforce - Informatica PowerCenter 26 2
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 58 2
Microsoft Office 4253 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1325 2
Diasoft Legacy Renovation 7 1
Diasoft Sensor 5 1
Diasoft Player 1 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 270 1
Microsoft Dynamics CRM 566 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 177 1
BSS e-Government Gate 26 1
Microsoft Dynamics 1199 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 225 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 173 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк Дата-центр - Сбербанк МегаЦОД 119 1
InfoWatch Appercut Security 35 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft Distribution Online - ADO 24 1
IBM SPSS Statistics 55 1
IBM FileNet 140 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 216 1
Oracle EDW - Oracle Enterprise Data Warehouse - Oracle Data Warehouse - Oracle DWH - Oracle Data Warehouse 7 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 536 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 1
Глазков Александр 152 4
Алексанкин Андрей 3 3
Русалеев Виктор 4 3
Золотых Кирилл 16 2
Ипполитов Николай 7 2
Легезин Игорь 3 2
Сухарева Галина 2 2
Хоревский Леонид 3 2
Занин Виталий 23 2
Стятюгин Роман 46 2
Яковлев Дмитрий 14 2
Пегасов Сергей 55 1
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