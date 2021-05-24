Разделы

Интерпромбанк АКБ

Интерпромбанк АКБ

УПОМИНАНИЯ


Как внедрять современные ИТ-решения еще быстрее и дешевле 1
24.05.2021 Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании 1
25.06.2020 Интерпромбанк подключился к СБП с помощью цифровой платформы «Диасофта» 1
02.08.2019 Naumen увеличила выручку в сегменте SaaS на 39% за счет расширения продуктовой линейки 1
28.12.2018 Naumen увеличила выручку в сегменте SaaS на 38% 1
22.09.2016 Интерпромбанк внедрил систему по работе с проблемной задолженностью QBIS.Collection 1
19.11.2015 Интерпромбанк внедрил систему электронной очереди 2
02.10.2013 Роман Стятюгин - Не могу припомнить случая, когда наши отношения с клиентом носили бы краткосрочный характер 1
10.04.2013 «Диасофт» увеличила свой доход по итогам 2012 г. на 31% 1
08.11.2012 «Интерпромбанк» внедрил систему оценки кредитоспособности 4
26.03.2008 Oracle Business Intelligence SE One внедрили в АКБ «Интерпромбанк» 5
24.12.2007 «Интерпромбанк» автоматизирует розничный бизнес вместе с «Диасофт» 3
03.02.2006 "Интерпромбанк" модернизировал ИТ-инфраструктуру 4
24.05.2000 AviComp Services автоматизирует работу АКБ "Интерпромбанк" с помощью системы Temenos Globus 2

Публикаций - 14, упоминаний - 28

Интерпромбанк АКБ и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 985 5
Oracle Corporation 6803 3
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Ростелеком 10106 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 2
Yandex - Яндекс 8091 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1193 2
Naumen - Наумен 666 2
HP Inc. 5728 1
Microsoft Corporation 25046 1
Cisco Systems 5183 1
SAP SE 5383 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 143 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 58 1
Цифра ГК 2513 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 668 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 706 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1819 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
Temenos AG 24 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 67 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг 10 1
OpenTask - Открытые сервисные технологии 2 1
AviComp Services AG 9 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 348 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1153 2
ГПБ - Газпромбанк 1143 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 2
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 2
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 2
НСПК - Национальная система платежных карт 877 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
ЖелДорЭкспедиция ГК 3 2
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
Совкомбанк ПАО 271 1
Альфа-Банк 1825 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1743 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 1
Ак Барс Банк 274 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 538 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 524 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 606 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Росэнергобанк 34 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Промсбербанк - Промышленный сберегательный банк 4 1
Росавтобанк КБ 12 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
Turkiye IS Bankasi Anonim Sirketi - İşbank (Isbank, Ишбанк) 7 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2652 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3080 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1115 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1067 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 499 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5540 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
DevOps - Development и Operations 999 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 666 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 805 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 435 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 426 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 630 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5200 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2350 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1152 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2557 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6199 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1050 1
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 3
Diasoft FA# АБС 67 3
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 343 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 761 2
Naumen ITSM365 43 2
Diasoft Flextera 57 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 162 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 292 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1455 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 145 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 314 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1755 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
БИС QBIS.Platform 14 1
Diasoft Flextera BI 17 1
Oracle - Sun StorEdge 45 1
IBM Banking Industry Framework - IBM Banking Data Warehouse 9 1
Oracle - Sun Fire 113 1
Intersoft Lab - Контур Корпорация 65 1
Diasoft FA# Retail 11 1
Diasoft FA# Treasury 15 1
Diasoft FA# Bank - Diasoft FA# Finance 13 1
Diasoft FA# Insurance 4 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 27 1
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 59 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 1
Федоров Антон 22 2
Лукьянов Дмитрий 7 2
Бугров Алексей 12 1
Стятюгин Роман 39 1
Емельянов Антон 62 1
Глазков Александр 146 1
Арапова Ольга 1 1
Моисеев Алексей 33 1
Добриднюк Сергей 12 1
Киперварг Галина 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1038 2
Туркмения - Туркменистан 440 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1562 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Россия - СФО - Новосибирск 4546 1
Ближний Восток 3010 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Европа 24508 1
Африка - Африканский регион 3542 1
Турция - Турецкая республика 2456 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 647 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Европа Восточная 3115 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 299 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 760 1
Европа Западная 1487 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 266 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 386 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2227 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3614 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1192 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 628 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1217 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 564 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 27 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 755 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
FinTech - Банковская гарантия - Bank guarantee 29 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 1
International Banking Systems Journal - IBS Publishing 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 3
Gartner - Гартнер 3592 2
Forrester Research 827 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 3 1
IDC FinTech Ranking 7 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
Celent - Celent Communications 12 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 11 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 253 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
Banking Tech Awards 2 1
