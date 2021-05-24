Получите все материалы CNews по ключевому слову
Интерпромбанк АКБ
УПОМИНАНИЯ
Интерпромбанк АКБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Федоров Антон 22 2
|Лукьянов Дмитрий 7 2
|Бугров Алексей 12 1
|Стятюгин Роман 39 1
|Емельянов Антон 62 1
|Глазков Александр 146 1
|Арапова Ольга 1 1
|Моисеев Алексей 33 1
|Добриднюк Сергей 12 1
|Киперварг Галина 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.