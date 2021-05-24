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Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании

Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов возглавил направление продуктового и технологического развития компании. В должности технического директора Емельянов будет отвечать за стратегию технологического развития и дальнейшую разработку системы автономного управления транспортом на базе искусственного интеллекта Cognitive Pilot.

По словам Антона Емельянова, приоритетными для него направлениями станут разработка и масштабирование новых функций систем беспилотного вождения, а также развертывание глобальной инфраструктуры для внедрения технологий Cognitive Pilot на международных рынках. Отдельное внимание эксперта будет уделяться разработке и производству радаров нового поколения и других хардверных решений, необходимых для задач промышленной автоматизации транспорта.

Ключевым партнером группы Cognitive Technologies, куда входит и компания-разработчик систем искусственного интеллекта Cognitive Pilot, Антон Емельянов является с начала 2000-х годов. Именно он в 2012 г. стал инициатором и идеологом формирования внутри Cognitive Technologies отдельной команды инженеров по разработке искусственного интеллекта для беспилотного транспорта, результатом деятельности которой стало появление системы Cognitive Pilot.

До назначения в Cognitive Pilot Антон Емельянов с 2009 г. являлся генеральным директором электронной торговой площадки «Росэлторг» (ЕЭТП) – крупнейшего в России федерального оператора электронных торгов для государственных заказчиков (закупки по 44-ФЗ), госкомпаний (закупки по 223-ФЗ) и коммерческих предприятий. Созданная в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия», компания была учреждена группой Cognitive Technologies совместно с мэрией Москвы. В настоящее время акционерами ЕЭТП являются правительство Москвы (51,82%) и банк ВТБ (48,18%). Суммарный объем проведенных торгов превышает 28 трлн руб.

С 2006 по 2009 гг. возглавлял в статусе генерального директора межотраслевую торговую площадку SETonline и руководил первыми в стране экспериментами по проведению электронных аукционов для субъектов РФ и межрегиональных компаний группы «Связьинвест» и холдинга АФК «Система».

До 2006 г. Антон Емельянов занимал различные ключевые позиции в качестве топ-менеджера группы Cognitive Technologies, где руководил проектами по разработке и реализации электронных торговых площадок, систем управления закупками и систем автоматической обработки документов.

В разные годы Емельянов возглавлял созданный им комитет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) по развитию системы закупок, был председателем комитета по электронным торгам Национальной ассоциации участников электронных торгов (НАУЭТ) и одним из организаторов ежегодно проводимого с 2006 г. «Национального рейтинга прозрачности закупок».

В 1990-е годы, после окончания Московской государственной геологоразведочной академии им. Серго Орджоникидзе и Финансовой академии при правительстве РФ, работал на рынке ценных бумаг, управляя портфелем ГКО-ОФЗ в «Интерпромбанке» и портфелем корпоративных бумаг «Московской инвестиционно-промышленной компании».

Дмитрий Степанов

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