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НАУЭТ
Национальная ассоциация участников электронной торговли



24.05.2021 Управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов назначен техническим директором компании 1
03.03.2015 Новые операторы электронных госторгов будут выбраны в апреле 2015 г. 2
19.01.2015 Число площадок для организации закупок по 223-ФЗ может быть ограничено 1
12.12.2014 Составлен рейтинг эффективности госзакупок 3
29.09.2014 Андрей Черногоров: Бизнес ошибочно считает себя более эффективным собственником, чем государство 1
10.07.2014 ЕЭТП (roseltorg.ru) стала лидером рейтинга электронных площадок НАУЭТ 5
27.02.2014 Ущерб от неэффективных госзакупок в 2013 г. составил 265 млрд руб 4
06.04.2012 Оборот российского рынка моментальных платежей в 2011 г. вырос более чем на 15% 1
21.11.2011 В первом полугодии 2011 г. российский рынок моментальных платежей вырос на 19% 2
15.07.2011 Российский рынок моментальных платежей в 1 квартале вырос на 14,2% 3
30.03.2011 Россия: объем рынка моментальных платежей в 2010 г. достиг 772,2 млрд руб. 3
12.11.2010 Электронными деньгами в России можно будет платить зарплату и налоги 1
19.08.2010 Злоумышленники «закрыли» Cyberplat в России и «отправили» на Луну 1
31.05.2010 Медведев ограничил операторов в приеме платежей 2
17.03.2010 24 марта откроется выставка PayTech 2010 «Технологии электронных платежей» 1
04.03.2010 Операторам связи не легализовали платежи 2
24.02.2010 24 марта откроется выставка PayTech 2010 «Технологии электронных платежей» 1
10.02.2010 Французские банковские и SIM-карты заменят на российские 1
20.08.2009 Интернет-продажи электроники переросли розницу 1
11.08.2009 Ozon.ru сбавил обороты 1
07.07.2009 На рейсы «Аэрофлота» регистрируют в интернете 2
19.06.2009 Персональные данные: просьба банкиров о переносе сроков отклонена 1
25.05.2009 Платежные терминалы спасены 2
24.04.2009 Россия: Рынок онлайн-билетов идет на взлет 1
31.03.2009 Россия: рынок е-торговли посчитают по-новому 1
31.03.2009 Объем электронной торговли в B2B-секторе в 25 раз превысил показатели НАУЭТ 4
10.03.2009 Россия: оборот электронной торговли в 2008 г. составил 128,31 млрд руб. 1
20.02.2009 Моментальные платежи: в России новый лидер 4
15.12.2008 ИТ-эксперты Минкомсвязи. Рынок в недоумении 1
01.11.2008 Медведева просят пощадить платежные терминалы 2
16.10.2008 DDos-атака накрыла интернет-платежи в России 1
26.08.2008 Chronopay и PayPal "подружат" системы 1
07.08.2008 Портал госзакупок: главное подороже? 1
29.07.2008 ОСМП и e-port объединились с хозяином Mail.ru 1
29.07.2008 «Элекснет» ждет инвестора или IPO 1
20.05.2008 ФАС оставила «Элекснет» под землей 1
14.05.2008 ФАС достала "Элекснет" из под земли 1
28.02.2008 Судьба ЭПС в России: как избежать финансового коллапса? 2
08.11.2007 Ударим онлайн-закупками по откатам 4
18.10.2007 А.Киселев: оборот российской электронной торговли впервые превысил 1% ВВП 1

Публикаций - 89, упоминаний - 184

НАУЭТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком Связьинвест 1479 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7362 4
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 4
Webmoney 429 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 626 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5832 3
Amazon Inc - Amazon.com 1726 3
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 3
B2B-Center - Центр развития экономики 136 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 683 2
Парус 287 2
Ланит - Норбит - Norbit 260 2
VK - Mail.ru Group 2732 2
SpyLOG 46 2
IBM 5710 2
Ланит ГК 1370 2
Softkey - Софткей 135 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7877 2
Verysell - Верисел 205 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7013 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Ситроникс - Sitronics 706 1
Rover Computers 294 1
Ростелеком ЦентрТелеком 369 1
Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 27 1
Gemalto 173 1
INPAS - ИНПАС 117 1
Армада - РБК софт 620 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 123 1
Ниеншанц 65 1
ВолгаТелеком 408 1
Компьюлинк УСП 128 1
Xerox 724 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3369 1
Dell EMC 3469 1
Yandex - Яндекс 4338 1
Восход ФГБУ НИИ 409 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1315 1
Abbyy 954 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1083 1
CyberPlat - КиберПлат 266 11
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 120 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 483 11
Qiwi 783 9
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 154 6
Аэрофлот 558 5
РусславБанк - РСБ 147 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1466 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 826 3
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 20 3
Assist - Ассист 139 3
Евросеть 1300 2
DST - Digital Sky Technologies 84 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Интер РАО ПАО 234 2
Татнефть 155 2
Газпром ПАО 667 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1732 2
eBay Inc 919 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4521 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 212 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1521 1
Северсталь ПАО 235 1
Россети ПАО 169 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 124 1
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 1
Visa International 1471 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 740 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 232 1
Трансаэро - авиакомпания 51 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 79 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2022 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1816 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6597 10
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 178 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1699 6
Правительство Москвы 752 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2480 4
Мосгордума - Московская городская Дума 94 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1028 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 675 3
Президент Российской Федерации 1555 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2190 2
World Bank Group - Всемирный банк 195 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 103 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 2
Счётная палата РФ 531 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 102 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 142 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 29 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1724 1
Мосгортранс ГУП 81 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1901 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 709 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 176 1
Правительство РФ 2369 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 460 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 386 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 822 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 376 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 481 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 152 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 782 1
Администрация Президента РФ 296 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1361 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 184 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 766 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1173 1
Федеральное собрание Российской Федерации 84 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 152 2
АРБ - Ассоциация российских банков 132 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 298 2
Руссофт - Russoft 320 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 196 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 347 15
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1025 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6095 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 172 4
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 126 4
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 108 3
ЭТП - Электронная торговая площадка 103 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1568 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2020 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2739 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11392 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 561 1
e-Commerce - Электронная коммерция 316 1
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 19 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 256 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 90 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 995 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2286 1
Naumen SETonline 37 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 560 2
ICQ 653 2
Яндекс.Маркет 447 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
Webmoney Transfer 122 1
Qtech QVC IPC - IP-камера 9 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 238 1
Газпромбанк Автолизинг Автомаркет 7 1
Ким Борис 66 15
Киселев Александр 84 4
Аитов Тимур 180 4
Шалманов Сергей 181 3
Емельянов Антон 58 3
Достов Виктор 20 3
Врублевский Павел 81 3
Дарахвелидзе Петр 14 2
Кузнецова Ирина 16 2
Макаров Александр 36 2
Черногоров Андрей 63 2
Медведев Дмитрий 1477 2
Мучник Феликс 57 2
Круглов Александр 10 2
Королев Игорь 55 1
Иванов Юрий 4 1
Назипов Дмитрий 79 1
Гостев Александр 75 1
Марушкевич Андрей 8 1
Рудычева Наталья 83 1
Смирнов Виктор 10 1
Липич Григорий 60 1
Морозов Олег 7 1
Казак Максим 143 1
Шаронов Андрей 45 1
Букин Максим 3 1
Тамодин Николай 46 1
Миронов Сергей 56 1
Артамонова Анна 172 1
Андреев Андрей 25 1
Романенко Андрей 76 1
Ускова Ольга 150 1
Оганесян Ашот 69 1
Греф Герман 312 1
Арлазаров Владимир 120 1
Щеголев Игорь 676 1
Аксаков Анатолий 99 1
Рейман Леонид 905 1
Путин Владимир 2115 1
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Россия - СФО - Новосибирская область 980 4
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 413 2
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 498 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 288 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 511 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 331 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1832 7
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 461 6
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 499 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 254 3
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 39 2
НКО - Некоммерческая организация 93 2
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 23 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3823 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 304 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 108 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 62 1
Федеральное законодательство 279 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 338 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 167 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 493 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7156 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
Прайм - Агентство экономической информации 635 1
Thomson Reuters - Рейтер 4782 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 690 1
Коммерсантъ - Издательский дом 654 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 13
eMarketer 134 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
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