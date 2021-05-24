Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НАУЭТ
Национальная ассоциация участников электронной торговли
Публикаций - 89, упоминаний - 184
НАУЭТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ким Борис 66 15
|Киселев Александр 84 4
|Аитов Тимур 180 4
|Шалманов Сергей 181 3
|Емельянов Антон 58 3
|Достов Виктор 20 3
|Врублевский Павел 81 3
|Дарахвелидзе Петр 14 2
|Кузнецова Ирина 16 2
|Макаров Александр 36 2
|Черногоров Андрей 63 2
|Медведев Дмитрий 1477 2
|Мучник Феликс 57 2
|Круглов Александр 10 2
|Королев Игорь 55 1
|Иванов Юрий 4 1
|Назипов Дмитрий 79 1
|Гостев Александр 75 1
|Марушкевич Андрей 8 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Смирнов Виктор 10 1
|Липич Григорий 60 1
|Морозов Олег 7 1
|Казак Максим 143 1
|Шаронов Андрей 45 1
|Букин Максим 3 1
|Тамодин Николай 46 1
|Миронов Сергей 56 1
|Артамонова Анна 172 1
|Андреев Андрей 25 1
|Романенко Андрей 76 1
|Ускова Ольга 150 1
|Оганесян Ашот 69 1
|Греф Герман 312 1
|Арлазаров Владимир 120 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Аксаков Анатолий 99 1
|Рейман Леонид 905 1
|Путин Владимир 2115 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7156 9
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
|Прайм - Агентство экономической информации 635 1
|Thomson Reuters - Рейтер 4782 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 690 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 654 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 977505, в очереди разбора - 880230.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 977505, в очереди разбора - 880230.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru