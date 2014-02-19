Mail.Ru Group продала свою долю в Subscribe.ru Компания Mail.Ru Group полностью продала свою долю в сервисе Subscribe.ru в размере 39,95%. Покупателями выступили другие акционеры компании, говорится в заявлении компании. Сумма сделки не разглашается. Subscribe.ru — это российский онлайн-сервис

Subscribe.ru запустил новые функции ис по доставке электронных рассылок, объявил о запуске нового функционала. Пользователи сервиса получили возможность работать с архивами рассылок онлайн и создавать свой круг общения. Также читателям Subscribe.ru стало доступно непосредственное общение с авторами рассылок. Теперь все пользователи (и авторы, и подписчики) могут «встретиться» на сайте, познакомиться, обсудить и прокомментиров

Subscribe.Ru запустил свою систему контекстной рекламы Информационный канал Subscribe.Ru объявил о том, что запустил систему рекламных анонсов в рассылках под названием Subscribe.Direct. Subscribe.Direct позволяет зарегистрированным пользователям планировать свои рекла

Subscribe.ru открыл каталог скидок и распродаж GoSale.ru Компания «Интернет-Проекты» (Subscribe.ru) объявила о том, что открывает новый проект GoSale.ru – порта

Subscribe.Ru сменил дизайн Компания «Интернет Проекты» объявила о запуске нового дизайна сервиса Subscribe.Ru. Теперь издания авторов представлены не в виде списка каталога, а упакованы в те

Россия: создан ПИФ для инвестиций в интернет-проекты феры: людям намного проще объяснить, что вот есть "ЛУКОЙЛ", есть еще что-то, что они собой представляют и т.д. И людям намного проще и понятнее инвестировать в такие вещи, чем в какие-то "непонятные" интернет-проекты», — считает Ростислав Мусиенко, аналитик «Банка Москвы». Кроме того, эксперт отмечает, что, помимо очень высокой степени риска, связанной с данным ПИФом, стоит подумать и о кон

RTF Management подтвердила продажу доли в Subscribe.ru я компания Российского технологического фонда (РТФ), подтвердила продажу доли фонда в компании ЗАО «Интернет-Проекты» (Информационный канал Subscribe.Ru). Менеджеры фонда считают показатели сде

Subscribe.ru сделал своих основателей миллионерами кий фонд (РТФ) и Nordic Russian Management Company (NORUM) продали принадлежащие им акции компании «Интернет-проекты», сообщил CNews управляющий директор РТФ Евгений Евдокимов. Сумму сделки и п

У Subscribe.Ru почти 4 млн подписчиков В ближайшее время количество пользователей информационного канала Subscribe.Ru достигнет четырех миллионов человек. Subscribe.Ru является службой, распространяющей периодические электронные издания (электронные рассылки). Ежемесячные тиражи сервиса пре

Состоялся семинар "Интернет-маркетинг для компьютерных компаний в вопросах и ответах" я 2006 года. Желающие получить компакт-диск с материалами семинара могут приобрести его в компании «Интернет-Проекты».

Subscribe.ru запускает дискуссионные листы множества экспертов. Перенести «коллективный разум» из одного источника (конференции веб-сайта) ко всем участникам решили в петербургской компании Internet Projects, владеющей информационным каналом Subscribe.ru. Сервис дискуссионных листов существует на известном портале Yahoo!, а в российском интернете его полноценных аналогов до сих пор не существовало. Однако в России с помощью дискусс

Subscribe.Ru защищается от спамеров В связи с участившимися случаями стилизации спамерских писем под рассылки Subscribe.Ru, служба сообщила в конце прошлой недели о введении защитных мер. Каждому подписчику службы присвоен уникальный идентификационный номер. Этот номер указывается и в поле письма "От",

Интернет-проекты ФЭП будут переданы ВГТРК Информация о том, что интернет-проекты, принадлежащие Фонду Эффективной Политики (ФЭП), в числе которых веб-ресурсы "Страна.Ru", "Вести.Ru" и "СМИ.Ru", сегодня находятся в кризисном положении, распространялась в вид

Миллионный подписчик сервиса Subscribe.Ru награжден квартирой ь торжественное вручение ключей и сертификата на квартиру победителю конкурса "Миллионный подписчик Subscribe.Ru". Акция "Миллионный подписчик" проводилась в марте - в дни, когда по оценкам

Что ждет интернет-проекты "РОЛ-Холдингс" - реструктуризация или ликвидация? 9 г. компанией были приобретены крупные провайдерские компании - "Гласнет" в Москве и "Невалинк" в Санкт-Петербурге. Первыми покупками, сделанными для мегапортала Online.ru Golden Telecom, были такие интернет-проекты, как игровой сервер Absolute Games и сайт Referat.ru. Теперь они составляют соответственно игровую и образовательную части портала "Россия-Он-Лайн". 14 июля 2000 г. компания Go

Subscribe.ru и CityCat.ru получили инвестиции в $3,1 млн. Компания "Интернет-Проекты" предполагает направить основную часть инвестиций на развитие ведущих проект

Россияне не готовы вкладывать собственные средства в интернет-проекты Исследование, проведенное Группой monitoring.ru, показало, что абсолютное большинство россиян (84%) не готовы вкладывать собственные средства в интернет-проекты. Противоположную позицию занимают 6% опрошенных. 10% респондентов затрудняются ответить. Жители Северо-Западного округа чаще, чем жители Южного и Сибирского округов выбирают от

SpyLOG и Subscribe.Ru открыли рейтинг почтовых рассылок Глобальная система статистики SpyLOG и Служба Почтовых Рассылок Subscribe.Ru объявили об открытии рейтинга почтовых рассылок Top.Subscribe.Ru. Рейтинг

Virgin Group инвестирует $247 млн. в оригинальные Интернет-проекты взносов, станет одним из серии проектов, которые Virgin Group планирует запустить в ближайшее время. Richard Branson, основатель и председатель Virgin Group, решил инвестировать $247 млн. в различные Интернет-проекты. Так, в ближайшие несколько месяцев у жителей Великобритании появится возможность слушать музыкальные MP3 файлы по мобильным телефонам. В США уже запущен проект Webplayer, рабо