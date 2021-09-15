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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кирюшин Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 81
Кирюшин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Албычев Александр 74 12
|Петрушин Андрей 64 12
|Геллер Анатолий 12 11
|Малков Павел 38 11
|Симаков Олег 106 11
|Меджитов Тимур 56 11
|Копырин Федор 11 11
|Семенов Алексей 67 11
|Панов Евгений 16 11
|Кудрин Алексей 63 11
|Песчанских Георгий 37 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Ципорин Павел 51 11
|Хайруллин Айрат 39 11
|Казарин Станислав 100 11
|Паршин Максим 142 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Терещенко Денис 38 11
|Власов Сергей 76 11
|Малахов Александр 16 11
|Лысенко Эдуард 209 11
|Егоров Максим 23 11
|Осипов Владимир 17 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Четвернин Алексей 651 11
|Кулешов Василий 11 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Карапузов Алексей 12 10
|Скрыпник Назарий 12 10
|Кузнецов Дмитрий 40 9
|Христенко Павел 11 8
|Соломин Никита 8 8
|Якубовский Михаил 8 8
|Бочков Евгений 8 8
|Рымар Максим 36 8
|Разумовский Дмитрий 70 8
|Злобин Виталий 12 6
|Мартынова Елена 24 6
|Дюбанов Анатолий 86 5
|Сорокин Даниил 11 5
|CNews Analytics 1991 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767743, в очереди разбора - 671428.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767743, в очереди разбора - 671428.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru