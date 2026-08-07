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Кирюшин Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 91, упоминаний - 100
Кирюшин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Лысенко Эдуард 317 29
|Петрушин Андрей 110 28
|Терещенко Денис 95 27
|Хайруллин Айрат 108 27
|Ципорин Павел 103 27
|Разумовский Дмитрий 125 23
|Мартынова Елена 90 22
|Албычев Александр 168 19
|Катамадзе Анна 133 18
|Шадаев Максут 1210 17
|Паршин Максим 323 16
|Малков Павел 51 16
|Власов Сергей 101 16
|Рудзевич Мария 36 16
|Меджитов Тимур 85 16
|Шпак Василий 279 16
|Панов Евгений 16 16
|Херсонцев Алексей 93 16
|Рымар Максим 50 13
|Кудрин Алексей 125 13
|Слышкин Василий 129 12
|Драгунов Алексей 25 12
|Симаков Олег 113 11
|Песчанских Георгий 39 11
|Малахов Александр 20 11
|Егоров Максим 36 11
|Осипов Владимир 21 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Немкин Антон 52 11
|Казарин Станислав 175 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Копырин Федор 11 11
|Кулешов Василий 11 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Баканов Дмитрий 35 11
|Чирков Сергей 16 11
|Раскина Ирина 24 11
|Спиренков Вячеслав 38 11
|Артемов Андрей 15 11
|Матвеева Татьяна 110 11
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
|Авиатранспортное обозрение 4 2
|Госрасходы - портал 70 1
|РБК ТВ - телеканал 83 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Ведомости 1466 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.