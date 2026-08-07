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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кирюшин Сергей

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября 1
09.07.2025 Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее 1
16.06.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
02.06.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
26.05.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
19.05.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
13.05.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
05.05.2025 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
13.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
01.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
24.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
17.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
22.04.2024 CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
25.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
15.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
01.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1

Публикаций - 91, упоминаний - 100

Кирюшин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 12
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 11
Microsoft Corporation 25775 11
9594 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 8
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Oracle Corporation 7074 8
IBA Group - ИБА Групп 57 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 6
Memsfab 11 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 6
Ростелеком 10948 5
Крок - Croc 1964 5
Directum - Директум 1268 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
Терн ГК - Tern Group 82 4
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 4
Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 21 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
ОТР ГК - ОТР 2000 227 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
Галактика - Корпорация 1545 3
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 3
Deutsche Lufthansa Systems 26 3
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 3
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 3
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 3
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 3
Кеды профессора 8 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 32
Почта России ПАО 2370 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 10
Северсталь ПАО - Severstal 629 8
Лента - Утконос 180 7
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 7
ТОФС - Технологии ОФС 32 7
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 6
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 6
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Абсолют Банк 249 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 4
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 4
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 4
Расчетная палата РТС НКО 6 4
Восточно-Европейский инвестиционный банк 4 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Русагро Группа Компаний 379 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 3
Трансаэро - авиакомпания 59 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 3
Федеральное казначейство России 1949 32
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 28
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 26
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 23
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 16
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 15
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 15
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 15
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 11
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 11
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 11
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 11
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 11
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 11
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 11
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 11
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
4CIO 20 2
Ассоциация менеджеров 107 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 70
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 44
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 34
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 26
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 21
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 12
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 12
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 11
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 7
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 366 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 128 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 3
Wiseadvice - EmplDocs 8 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Apple iPad 4012 3
Apple iPhone 4 800 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 2
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 2
Передовые технологии - RuDesktop 36 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 1
1С:ERP Управление предприятием 841 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
Diasoft FA# АБС 68 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 1
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 56 1
HPE ProLiant 409 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 18 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
Diasoft Flextera 57 1
BSS e-Government Gate 26 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Лысенко Эдуард 317 29
Петрушин Андрей 110 28
Терещенко Денис 95 27
Хайруллин Айрат 108 27
Ципорин Павел 103 27
Разумовский Дмитрий 125 23
Мартынова Елена 90 22
Албычев Александр 168 19
Катамадзе Анна 133 18
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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