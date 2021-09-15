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Кирюшин Сергей


15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 11
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 2
23.09.2013 Ведущие российские CIO написали учебник для ИТ-директоров 4
05.07.2013 1С готовится подвинуть SAP 1
24.04.2013 Андрей Хоробрых назначен новым ИТ-директором «Почты России» 1
17.04.2013 У председателя Пенсионного фонда появился советник по ИТ 3
05.04.2013 Big Data в России: оцениваем возможности и риски 1
28.03.2013 Из «Почты России» увольняется ИТ-директор 4
19.03.2013 Как справиться с «большими данными», и как на них заработать 1
07.02.2013 «Большие данные»: Как справиться с Big Data, и как на них заработать? 1
06.02.2013 28 февраля состоится конференция по управлению программными активами в России 1
28.11.2012 IBM проведет в Москве бизнес-форум для топ-менеджеров 1
23.11.2012 IBM проведет в Москве бизнес-форум для топ-менеджеров 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
07.11.2012 У «Почты России» появилась ИТ-стратегия 4
23.10.2012 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
16.10.2012 Microsoft продемонстрирует Windows 8 и новый Office в Москве 1
09.10.2012 CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга 1
04.10.2012 Глава «Аэрофлота»: Мы сократили число ИТ-систем со 180 до 3 1
02.10.2012 Уникальные компьютеры-столы покажут в Москве. ФОТО 1
24.09.2012 CNews FORUM 2012: Крупнейшие организации страны готовятся обсудить будущее ИТ в России 1
17.08.2012 CNews FORUM 2012: Список VIP-докладчиков и гостей пополняется с каждым днем 1
01.07.2011 Бывший CIO «Аэрофлота» занялся информатизацией «Почты России» 4

Публикаций - 52, упоминаний - 81

Кирюшин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 9
SAP SE 3218 7
Microsoft Corporation 11143 6
Directum - Директум 646 4
ОТР 135 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
Программный продукт ГК 92 2
VK - Mail.ru Group 2485 1
Google LLC 7168 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
IBM 3554 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Oracle Corporation 3360 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Почта России ПАО 1577 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 1
Расчетная палата РТС НКО 1 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Черкизово ГК 73 1
Росводоканал 44 1
ВТБ Лизинг 34 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
X5 Group 599 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Volvo Cars 155 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
DHL Express 82 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Аэрофлот 493 1
Открытие ФК 538 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 17
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 12
Федеральное казначейство России 766 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 12
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Счётная палата РФ 461 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 6
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
4CIO 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 12
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Google Android 10751 1
IBM Watson 105 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
IBM WebSphere 80 1
IBM Cognos BI 143 1
Ростуризм ИС Электронная путевка 7 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Албычев Александр 74 12
Петрушин Андрей 64 12
Геллер Анатолий 12 11
Малков Павел 38 11
Симаков Олег 106 11
Меджитов Тимур 56 11
Копырин Федор 11 11
Семенов Алексей 67 11
Панов Евгений 16 11
Кудрин Алексей 63 11
Песчанских Георгий 37 11
Рудзевич Мария 34 11
Ципорин Павел 51 11
Хайруллин Айрат 39 11
Казарин Станислав 100 11
Паршин Максим 142 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Терещенко Денис 38 11
Власов Сергей 76 11
Малахов Александр 16 11
Лысенко Эдуард 209 11
Егоров Максим 23 11
Осипов Владимир 17 11
Швиндт Антоний 13 11
Четвернин Алексей 651 11
Кулешов Василий 11 11
Катамадзе Анна 72 11
Карапузов Алексей 12 10
Скрыпник Назарий 12 10
Кузнецов Дмитрий 40 9
Христенко Павел 11 8
Соломин Никита 8 8
Якубовский Михаил 8 8
Бочков Евгений 8 8
Рымар Максим 36 8
Разумовский Дмитрий 70 8
Злобин Виталий 12 6
Мартынова Елена 24 6
Дюбанов Анатолий 86 5
Сорокин Даниил 11 5
Россия - Российская федерация - РФ 57617 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 11
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 9
Россия - Калужская область 574 8
Россия - Новосибирская область 818 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 7
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 6
Европа 3781 2
Россия - Республика Калмыкия 180 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Россия - Республика Крым 626 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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