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Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение ИТ 2023» 5 октября.

Регистрация по ссылке.

Основные вопросы конференции:

Тенденции российского импортозамещения

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Андрей Заренин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

Разработка российского ПО

  • Где взять инструменты для разработки ПО?
  • Как избежать очередного зоопарка решений?
  • Рынку не хватает квалифицированных разработчиков.
  • Как превратить джуниора в миддла и сеньора.
  • Насколько безопасна российская разработка?
  • Как избежать проблем с Open Source?
  • Цифровые инструменты миграции на российское ПО.

Практика импортозамещения

  • Как правильно расставить приоритеты при импортозамещении?
  • Надежный отечественный вендор: кто он?
  • Сохранилась ли на рынке привычная вендорская модель?
  • Как организовать миграцию?
  • Как обеспечить совместимость оборудования?
  • Облачные сервисы как способ оптимизации ИТ-инфраструктуры.
  • Аутсорсинг и аутстафинг для импортозамещения.
  • Экономическая эффективность импортозамещения.
makevnin500.jpg
Борис Макевнин, директор по цифровизации и информационным технологиям, «Т Плюс»
Рынок транспортной логистики меняется так быстро, что без онлайн-коммуникации не обойтись
бизнес-коммуникации

С докладами выступят:

Андрей Заренин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Борис Макевнин, директор по цифровизации и информационным технологиям, «Т Плюс»;
Илья Журавлев, директор отраслевых проектов по импортозамещению, «Атомэнергопроект»;
Руслан Ложкин, руководитель службы информационной безопасности, «Абсолют Банк»;
Сергей Кирюшин, директор департамента информационного обеспечения МИД России, спецпредставитель министра по вопросам цифровой трансформации;
Сергей Тарасов, технический директор, «Русагро Технологии»;
Кирилл Комиссаров, руководитель направления поддержки и развития CAD\CAM\CAE\CAPP\PDM-систем «ОКБМ Африкантов»;
Фаддей Осипов, руководитель команды разработки, X5 Tech;
Борис Славин, Финансовый университет при Правительстве России;
Светлана Легостаева, генеральный директор, АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника»;
Иван Тузиков, заместитель руководителя отдела продаж, RuDesktop;
Евгений Кривоносов, генеральный директор, СДИ СОФТ;
Дмитрий Городничев, главный менеджер ИТ, «Норникель Спутник».

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