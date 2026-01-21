Ложкин Руслан

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|Демидов Сергей 128 25
|Луганцев Александр 51 23
|Натрусов Артем 312 18
|Шадаев Максут 1158 18
|Чаркин Евгений 314 18
|Меденцев Константин 100 17
|Ульянов Николай 162 16
|Клепиков Алексей 121 15
|Козак Николай 189 15
|Шойтов Александр 99 15
|Аксаков Анатолий 159 14
|Абакумов Евгений 224 14
|Белоусов Максим 109 14
|Шипов Савва 102 14
|Иванов Алексей 153 14
|Батай Илья 59 14
|Лигачев Глеб 105 14
|Онищенко Владислав 98 14
|Евраев Михаил 264 14
|Гимранов Ринат 125 14
|Козырев Алексей 326 14
|Попов Андрей 115 14
|Сахаров Александр 88 14
|Степанов Андрей 30 13
|Сотин Денис 216 11
|Сергеев Сергей 161 11
|Павлов Александр 116 11
|Урусов Виктор 150 10
|Врацкий Андрей 166 10
|Беляков Игорь 13 10
|Погорелова Наталья 6 9
|Епихин Михаил 13 9
|Смоляков Дмитрий 10 9
|Манасян Карапет 11 9
|Коптелов Андрей 119 9
|Петров Михаил 138 9
|Паршин Максим 323 9
|Бадалов Андрей 66 9
|Фомичев Олег 139 9
|Ермолаев Артем 379 9
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413904, в очереди разбора - 728682.
Создано именных указателей - 189284.
