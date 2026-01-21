Разделы

Ложкин Руслан


СОБЫТИЯ


21.01.2026 Руслан Ложкин, Абсолют Банк: Далеко не все компании готовы предоставлять достоверные сведения о собственной защищенности 10
21.11.2024 «Абсолют Банк» усиливает кибербезопасность с помощью продуктов «Индид» 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
15.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
01.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
09.03.2023 «Абсолют банк» завершил внедрение и адаптацию PT MaxPatrol SIEM под обновленную инфраструктуру в рамках импортозамещения 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
24.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
19.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
28.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
15.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
07.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
28.11.2022 Solar webProxy обеспечивает контроль веб-трафика на серверах и 3 тыс. рабочих станций «Абсолют банка» 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
19.10.2022 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
10.10.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
30.09.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022 1
19.09.2022 Солидные люди расскажут на CNews FORUM, как выстроить информационную безопасность в наши дни 1
07.09.2022 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты по Low-code обсудят самую модную технологию года на CNews FORUM 2022 1
02.09.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2022 1
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 1
24.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября 1
11.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября 1
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ 1
18.01.2021 Веб-кабинет «Абсолют банка» для оформления банковских гарантий защищен PT Multiscanner 1

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 536 16
Газинформсервис - ГИС 420 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 251 10
МегаФон 10008 9
9067 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2258 9
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 658 9
UIPath 108 9
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 9
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 9
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 9
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1513 9
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 9
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14439 7
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 7
Ланит Интеграция 213 7
АйТи Бастион - IT Bastion 132 7
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 7
Schneider Electric 592 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 393 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 6
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 6
Rimini Street 77 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 490 6
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 105 6
Такском - Taxcom 245 6
Центр2М - Center2М 67 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 6
Hoff Tech - Хофф Тех 45 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 234 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1164 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1527 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 655 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 3
Абсолют Банк 242 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1803 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 26
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 23
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 21
РЖД - Российские железные дороги 2010 18
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 575 18
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 17
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8263 16
МКБ - Московский кредитный банк 618 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 15
Ингосстрах СПАО 453 15
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 354 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 15
ГПБ - Газпромбанк 1183 14
Сургутнефтегаз - СНГ 280 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 12
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3013 11
Лента - Сеть розничной торговли 2278 11
36,6 - аптечная сеть 92 11
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 10
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 9
Транснефть 324 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
Инфинитум - Специализированный депозитарий 62 9
Ингосстрах Инвестиции 21 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 8
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1389 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 7
Северсталь ПАО - Severstal 567 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1128 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12958 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3554 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2190 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 14
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3267 11
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3486 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 9
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5289 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4988 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2946 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1906 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73583 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31894 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 22
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 20
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 18
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 18
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3558 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2491 11
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 632 11
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 743 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34037 10
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1630 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3726 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1382 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12028 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7315 9
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 164 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6175 8
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 8
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  739 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13019 7
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 7
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1527 6
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 6
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 651 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7649 4
НКТ - Р7-Офис 484 12
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 9
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 9
IBM Public Cloud 26 9
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 956 6
1С:ERP Управление предприятием 727 6
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 4
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 92 3
Айсорс - Isource Inspector 23 2
Linux OS 10974 2
Microsoft Windows 16396 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 260 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 243 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 158 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 219 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
Kaspersky Optimum Security 13 2
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 21 1
DатаРу - ДатаРу БС - ДатаРу БИ - ДатаРу БСХ - серия серверов 7 1
DатаРу - ДатаРу КН - ДатаРу КА - серия коммутаторов 1 1
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 19 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 109 1
Передовые технологии - RuDesktop 32 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 79 1
DатаРу - ДатаРу ПР - ДатаРу ПС - ДатаРу ПВ - серия СХД 10 1
Fortinet FortiEDR 2 1
Fortinet FortiAI 1 1
НКТ - Р7-графика 46 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
Tufin SecureTrack 2 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 150 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 395 1
Новые облачные технологии - МойОфис 903 1
Демидов Сергей 128 25
Луганцев Александр 51 23
Натрусов Артем 312 18
Шадаев Максут 1158 18
Чаркин Евгений 314 18
Меденцев Константин 100 17
Ульянов Николай 162 16
Клепиков Алексей 121 15
Козак Николай 189 15
Шойтов Александр 99 15
Аксаков Анатолий 159 14
Абакумов Евгений 224 14
Белоусов Максим 109 14
Шипов Савва 102 14
Иванов Алексей 153 14
Батай Илья 59 14
Лигачев Глеб 105 14
Онищенко Владислав 98 14
Евраев Михаил 264 14
Гимранов Ринат 125 14
Козырев Алексей 326 14
Попов Андрей 115 14
Сахаров Александр 88 14
Степанов Андрей 30 13
Сотин Денис 216 11
Сергеев Сергей 161 11
Павлов Александр 116 11
Урусов Виктор 150 10
Врацкий Андрей 166 10
Беляков Игорь 13 10
Погорелова Наталья 6 9
Епихин Михаил 13 9
Смоляков Дмитрий 10 9
Манасян Карапет 11 9
Коптелов Андрей 119 9
Петров Михаил 138 9
Паршин Максим 323 9
Бадалов Андрей 66 9
Фомичев Олег 139 9
Ермолаев Артем 379 9
Россия - РФ - Российская федерация 157808 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45968 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18719 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14523 9
Европа Восточная 3124 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18310 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53525 1
Европа 24659 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6269 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 19
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 10
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 9
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 9
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1169 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 6
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 266 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10385 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5888 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15202 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1063 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3391 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 551 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3185 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 459 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
CNews Инновация года - награда 134 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1283 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 102 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 18
CNews AWARDS - награда 556 18
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2141 8
CNews FORUM Кейсы 281 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
