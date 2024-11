«Абсолют Банк» усиливает кибербезопасность с помощью продуктов «Индид»

Федеральный банк, АКБ «Абсолют Банк» ПАО, успешно внедрил комплекс программных продуктов для контроля и управления доступом от российского разработчика решений в области защиты айдентити «Индид». С помощью продуктов Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) и Indeed Access Manager (Indeed AM) банк обеспечил безопасное и централизованное управление учетными записями и доступом пользователей к корпоративным ИТ-ресурсам. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

Использование Indeed PAM и Indeed AM позволило службе информационной безопасности «Абсолют Банка» повысить уровень защиты доступа пользователей, в том числе обладающих расширенными правами, минимизировать риски несанкционированного доступа к важным информационным системам, а также оптимизировать работу ИТ-специалистов с помощью гибких и удобных инструментов автоматизации процессов администрирования.

«Абсолют Банк» применяет Indeed Privileged Access Manager для защиты привилегированных учетных записей. Продукт дает возможность централизованно управлять действиями пользователей с расширенными правами и строго контролировать локальный и удаленный доступ к корпоративным ресурсам, выполняемый сотрудниками и подрядчиками. Система осуществляет запись и аудит всех действий, которые в рамках привилегированных сессий совершают внутренние и внешние пользователи.

С помощью Indeed Access Manager банк управляет правами доступа и учетными записями обычных пользователей и предоставляет единую точку доступа к информационным системам. Механизмы двухфакторной аутентификации, реализуемые в Indeed PAM и Indeed AM, обеспечивают дополнительный уровень защиты. Подлинность учетных данных проверяется посредством одноразовых паролей (OTP), генерируемых в мобильном приложении Indeed Key.

Внедрение программного комплекса от компании «Индид» – один из ключевых элементов стратегии «Абсолют Банка» по защите ИТ-инфраструктуры и повышению ее устойчивости к кибератакам на фоне растущих угроз.

«Внедрение продуктов компании "Индид“ позволило нам повысить уровень информационной безопасности и обеспечить соответствие самым высоким стандартам, принятым в отрасли. Ключевым аргументом в пользу Indeed PAM и Indeed AM было то, что эти продукты внесены в реестр отечественного ПО и соответствуют стандарту PCI DSS», – сказал директор департамента кибербезопасности «Абсолют Банка» Руслан Ложкин.

«Финансовый сектор по-прежнему остается привлекательным для злоумышленников, а целью атак чаще всего становятся учетные данные. Принимая во внимание возможные риски, связанные с киберугрозами, "Абсолют Банк“, крупный банк федерального значения, обеспечил контролируемый и безопасный доступ сотрудников и внешних специалистов к критически важным системам. Внедрение продуктов Indeed AM и Indeed PAM позволило эффективно использовать учетные данные пользователей с обычными и расширенными правами и управлять ими, а также значительно повысить устойчивость банка к информационным угрозам», – сказал Кирилл Мичурин, руководитель группы продаж «Индид».