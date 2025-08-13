Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аусферр ИТЦ AF MDM
УПОМИНАНИЯ
Аусферр ИТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 297 28
|Шадаев Максут 1089 28
|Чаркин Евгений 301 28
|Абакумов Евгений 209 28
|Нестеров Алексей 147 28
|Малышев Сергей 86 28
|Никитин Сергей 80 28
|Новикова Елена 91 28
|Ульянов Николай 141 28
|Теплицкий Дмитрий 75 28
|Воронин Павел 156 28
|Урусов Виктор 134 28
|Петухов Антон 49 28
|Нальский Максим 38 28
|Врацкий Андрей 148 28
|Соловьев Виталий 39 28
|Каушанский Александр 35 28
|Калякин Павел 68 28
|Денисов Анатолий 37 28
|Распопов Алексей 36 28
|Харитонов Вадим 30 28
|Шмаков Антон 51 28
|Шаев Виталий 46 28
|Аксенов Олег 48 28
|Оберемок Надежда 32 28
|Аникин Дмитрий 50 28
|Милованов Андрей 33 28
|Солдатенкова Ксения 28 28
|Белан Иван 28 28
|Желнова Алина 29 28
|Артюхов Сергей 48 28
|Цыганков Дмитрий 38 15
|Ермаков Николай 17 15
|Новиков Денис 23 15
|Замаруев Владимир 41 15
|Суровец Дмитрий 96 14
|Глазков Александр 145 14
|Михалев Евгений 94 14
|Краснов Александр 77 14
|Галкин Николай 117 14
|Мобильные системы 117 1
