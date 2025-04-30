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Мобиус технологии МобиусТех Mobius Tech
«МОБИУС Технологии» – поставщик услуг технологического консалтинга и сервисного обслуживания информационной инфраструктуры среднего и крупного бизнеса в России и странах СНГ, российский системный интегратор с собственным штатом ИТ-инженеров, архитекторов и узкопрофильных специалистов, лицензированных по международным стандартам, способными обеспечить цифровую устойчивость, независимость и трансформацию ИТ-инфраструктуры клиента. В рамках Мобиус Академии компания обучает и перепрофилирует ИТ специалистов заказчика в соответствии с потребностями бизнеса.
"Корпоративная цифровая ответственность: роль цифры в устойчивом развитии" Михаил Сизов, Исполнительный директор, Мобиус Технологии Ирина Ефремова-Гарт, Директор по устойчивому развитию, Мобиус Технологии, CNews FORUM 2023
Мобиус технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
|Сизов Михаил 10 10
|Шадаев Максут 1038 5
|Кирьянова Александра 140 5
|Урусов Виктор 131 5
|Аникин Дмитрий 47 5
|Врацкий Андрей 142 4
|Харитонов Вадим 28 4
|Абакумов Евгений 206 4
|Нестеров Алексей 145 4
|Замаруев Владимир 41 4
|Ульянов Николай 117 4
|Калякин Павел 66 4
|Натрусов Артем 286 4
|Чаркин Евгений 299 4
|Малышев Сергей 83 4
|Никитин Сергей 75 4
|Новикова Елена 89 4
|Теплицкий Дмитрий 73 4
|Воронин Павел 144 4
|Петухов Антон 47 4
|Нальский Максим 36 4
|Соловьев Виталий 37 4
|Каушанский Александр 33 4
|Фомин Сергей 19 4
|Денисов Анатолий 35 4
|Распопов Алексей 34 4
|Шмаков Антон 46 4
|Шаев Виталий 43 4
|Аксенов Олег 46 4
|Оберемок Надежда 30 4
|Милованов Андрей 31 4
|Солдатенкова Ксения 26 4
|Белан Иван 26 4
|Желнова Алина 27 4
|Артюхов Сергей 45 4
|Суровец Дмитрий 79 4
|Глазков Александр 141 4
|Панченко Иван 149 4
|Мельникова Алиса 95 4
|Галкин Николай 111 4
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