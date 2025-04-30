Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech

«МОБИУС Технологии» – поставщик услуг технологического консалтинга и сервисного обслуживания информационной инфраструктуры среднего и крупного бизнеса в России и странах СНГ, российский системный интегратор с собственным штатом ИТ-инженеров, архитекторов и узкопрофильных специалистов, лицензированных по международным стандартам, способными обеспечить цифровую устойчивость, независимость и трансформацию ИТ-инфраструктуры клиента. В рамках Мобиус Академии компания обучает и перепрофилирует ИТ специалистов заказчика в соответствии с потребностями бизнеса.

"Корпоративная цифровая ответственность: роль цифры в устойчивом развитии" Михаил Сизов, Исполнительный директор, Мобиус Технологии Ирина Ефремова-Гарт, Директор по устойчивому развитию, Мобиус Технологии, CNews FORUM 2023