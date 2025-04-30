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Мобиус технологии МобиусТех Mobius Tech

Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech

«МОБИУС Технологии» – поставщик услуг технологического консалтинга и сервисного обслуживания информационной инфраструктуры среднего и крупного бизнеса в России и странах СНГ, российский системный интегратор с собственным штатом ИТ-инженеров, архитекторов и узкопрофильных специалистов, лицензированных по международным стандартам, способными обеспечить цифровую устойчивость, независимость и трансформацию ИТ-инфраструктуры клиента. В рамках Мобиус Академии компания обучает и перепрофилирует ИТ специалистов заказчика в соответствии с потребностями бизнеса.

 

 

"Корпоративная цифровая ответственность: роль цифры в устойчивом развитии"  Михаил Сизов, Исполнительный директор, Мобиус Технологии  Ирина Ефремова-Гарт, Директор по устойчивому развитию, Мобиус Технологии, CNews FORUM 2023


30.04.2025 В Лаборатории Servicepipe более 40 инженеров прошли освоение курса противодействию сетевым угрозам 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
09.10.2024 «Норбит» обеспечит миграцию «Мобиус Технологии» на новую CRM 1
17.07.2024 «Мобиус Технологии» расширяет направления взаимодействия c VK Tech 1
05.07.2024 «Мобиус Технологии» усиливает присутствие на Урале 1
22.05.2024 «Аквариус» подписал соглашение о намерениях с «Мобиус Технологии» 1
21.05.2024 «Мобиус Технологии» и «Промобит» создадут линейку отечественных серверов и систем хранения данных 1
23.04.2024 В компании «Мобиус Технологии» появился сотрудник с искусственным интеллектом 1
16.04.2024 «Мобиус Технологии» усиливает мультивендорную экспертизу 1
13.02.2024 Российский бизнес бежит от импортозамещения. Он чинит западную технику до последнего и не спешит переходить на отечественную 1
24.01.2024 «Северсталь», «Мобиус Технологии» и фонд «Доброта Севера» содействуют цифровой грамотности в музейной сфере 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
22.11.2023 Бесшовная интеграция в новых условиях 1
16.11.2023 Как осуществлять техподдержку после ухода западных вендоров? Опыт «Мобиус Технологии» 1
23.10.2023 «Мобиус технологии» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве 1
15.09.2023 К команде «Мобиус технологии» присоединился эксперт по направлению Hewlett Packard Enterprise 1
03.08.2023 «Мобиус технологии» получила лицензию, подтверждающую право проводить дополнительное профессиональное образование 1
27.07.2023 «Мобиус технологии» масштабировала работу с клиентскими заявками на основе отечественного решения Okdesk 1
20.06.2023 «Мобиус технологии» в партнерстве с компанией «Квантом» поможет российским компаниям перейти на независимые СУБД 1
22.05.2023 «Мобиус технологии» поможет сократить нехватку ИТ-специалистов в России 1
22.02.2023 «Мобиус технологии» предложит клиентам цифровую трансформацию на российской платформе Platform V 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Мобиус технологии и организации, системы, технологии, персоны:

8422 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 527 5
Ростелеком 9881 5
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 5
R-Vision - Р-Вижн 168 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13098 4
Ланит Интеграция 195 4
Picvario - Пикварио 15 4
Сбер - СберБизнес Софт 60 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 4
Polymedia - Полимедиа 140 4
Газинформсервис - ГИС 302 4
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 4
ФинГрад - FinGrad 33 4
Северсталь Инфоком 73 4
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 75 4
Аусферр ИТЦ 28 4
МегаФон 9190 4
Diasoft - Диасофт 921 4
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 259 4
Терн ГК - Tern Group 77 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 3
Oracle Corporation 6752 3
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 3
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 47 3
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 81 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1271 3
Сбер - СберАналитика 32 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 287 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 3
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 67 3
Hoff Tech - Хофф Тех 41 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 274 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4102 2
Microsoft Corporation 24804 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 879 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7537 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 469 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 474 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 4
РЖД - Российские железные дороги 1936 4
ВТБ - Почта Банк 470 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 4
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 4
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 212 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2483 4
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 4
Альфа-Капитал УК 110 4
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 4
Кофемания 58 4
Северсталь ПАО - Severstal 492 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 27 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 3
ГПБ - Газпромбанк 1103 3
Альфа-Банк 1791 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 3
ФосАгро 127 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 77 3
Восток-Сервис ГК 53 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 37 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 92 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 41 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 67 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1925 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11961 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 4
Федеральное казначейство России 1807 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 328 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2566 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6057 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 121 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 320 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52316 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20400 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13636 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21693 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14589 7
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10350 5
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28693 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30385 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4846 5
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CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 154 4
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Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 550 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1196 4
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Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 779 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1080 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4483 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11666 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7625 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12235 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16077 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3278 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1286 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4935 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 200 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 5
Новые облачные технологии - МойОфис 804 5
СалютДевайсы - GigaChat 232 5
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 5
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 77 5
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 5
НКТ - Р7-Офис 402 4
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 59 4
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 4
НКТ - Р7-графика 31 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 740 4
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
Протек - Здравсити 26 3
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 3
БИС - ITQuick - Jumse 41 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1321 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 148 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 2
Apple iPhone 6 4863 1
Квантом - Квант-гибрид СУБД 4 1
Okdesk - Облачные Решения 55 1
VK Tax Compliance 23 1
OpenAI ChatGPT 384 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 512 1
1С:Аналитика 21 1
VK GRC - решение для стратегического управления бизнесом и рисками 3 1
1С:Прогнозирование продаж 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7158 1
FreePik 1116 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 943 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1714 1
Доброта Севера - Музеи Русского Севера 2 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 205 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 127 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise Manager - PPEM 12 1
МегаФон - Nexign Nord СУБД 9 1
Сизов Михаил 10 10
Шадаев Максут 1038 5
Кирьянова Александра 140 5
Урусов Виктор 131 5
Аникин Дмитрий 47 5
Врацкий Андрей 142 4
Харитонов Вадим 28 4
Абакумов Евгений 206 4
Нестеров Алексей 145 4
Замаруев Владимир 41 4
Ульянов Николай 117 4
Калякин Павел 66 4
Натрусов Артем 286 4
Чаркин Евгений 299 4
Малышев Сергей 83 4
Никитин Сергей 75 4
Новикова Елена 89 4
Теплицкий Дмитрий 73 4
Воронин Павел 144 4
Петухов Антон 47 4
Нальский Максим 36 4
Соловьев Виталий 37 4
Каушанский Александр 33 4
Фомин Сергей 19 4
Денисов Анатолий 35 4
Распопов Алексей 34 4
Шмаков Антон 46 4
Шаев Виталий 43 4
Аксенов Олег 46 4
Оберемок Надежда 30 4
Милованов Андрей 31 4
Солдатенкова Ксения 26 4
Белан Иван 26 4
Желнова Алина 27 4
Артюхов Сергей 45 4
Суровец Дмитрий 79 4
Глазков Александр 141 4
Панченко Иван 149 4
Мельникова Алиса 95 4
Галкин Николай 111 4
Россия - РФ - Российская федерация 148009 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43983 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2998 2
Россия - Крайний Север 289 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52487 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17374 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 720 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2728 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2553 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1514 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1514 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 526 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 117 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7973 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13994 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52284 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8964 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29915 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2979 5
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 308 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48973 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5893 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7212 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19081 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4749 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 398 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1352 4
Экономический эффект 1101 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6078 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3328 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7124 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1980 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4106 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4958 3
Энергетика - Energy - Energetically 5204 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5206 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1328 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2161 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2491 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7619 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11096 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16639 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2497 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 822 2
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