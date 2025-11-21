Разделы

|

В России во второй раз выберут самые продвинутые и эффективные практики в онлайн-образовании

Премия «Я знаю: Edtech» открыла голосование за лучшие проекты.

Эту премию медиагруппа «Комсомольская правда» запустила, чтобы определить передовые и действенные решения в онлайн-образовании. Индустрия сейчас переживает важный этап: он связан с активным внедрением ИИ и онлайн-инструментов. Качественное образование сложно представить в отрыве от современных технологий: они позволяют создавать новые образовательные продукты и методики, а также получать знания в любое время и в любом месте.

К новаторским методикам прибегают не только вузы, школы и учреждения допобразования. Компании обучают своих сотрудников, вендоры программного обеспечения и оборудования учат своих заказчиков пользоваться новинками. И таких сценариев можно перечислить немало.

fro_3793_700.jpg


В течение года мы принимали заявки на второй сезон премии «Я знаю: Edtech». По итогам отбора сформировали пул из более 170 компаний-претендентов на награду в 8 номинациях. Среди них — крупнейшие игроки отрасли, подразделения корпораций, экосистемы и лидеры направления, а также небольшие стартапы, способные своими решениями перевернуть индустрию уже в ближайшее время.

Информационными партнерами этого сезона «Я знаю: EdTech» выступают конференция ЦИПР, медиа для предпринимателей CNews, Skillbox Media, ИНК, площадка для организации тендеров на диджитал-услуги Workspace и Spark, компания «Мобиус Технологии».

17 ноября открылось народное голосование на сайте премии. Нашим читателям и всем неравнодушным к теме образования в России предлагаем проголосовать за участников в номинациях:

В каждой номинации голосующие определят три компании-лидера. Из этих заявок в финале экспертный совет премии определит первое, второе и третье места.

Также в «Я знаю: Edtech» представлены номинации, оценивать заявки в которых будет только экспертная комиссия: поскольку сами категории рассчитаны на узкоспециализированную аудиторию. Жюри назовет:

В каждой из номинаций жюри также определит трех финалистов, а затем будут распределены места.

30 декабря оргкомитет завершит отбор финалистов — по итогам голосования на сайте и работы экспертной комиссии. Не позднее 13 февраля 2026 года состоится заседание экспертного совета (как это было в первом сезоне премии — здесь). Участники смогут презентовать свои проекты перед жюри.

Победителей премии наградим на торжественной церемонии в феврале 2026 года. О лауреатах расскажем на ресурсах нашей медиагруппы.

КОНКРЕТНО

Как проголосовать

Заходите на сайт премии. Прежде чем отдать голос в номинации, нужно пройти авторизацию через соцсети или почтовые сервисы. А затем проголосовать за понравившийся проект. По условиям конкурса, в рамках одной номинации за сутки можно проголосовать один раз.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Telecom API 2025

«Яндекс» создал робота на замену юристам

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Иркутский аэропорт перешел на СХД Tatlin.Flex.Pro

Обзор: DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025

Россиян хотят лишить скидок в Ozon и Wildberries. За этим стоят крупнейшие банки страны во главе со Сбербанком. Опрос

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще