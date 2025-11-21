В России во второй раз выберут самые продвинутые и эффективные практики в онлайн-образовании

Премия «Я знаю: Edtech» открыла голосование за лучшие проекты.

Эту премию медиагруппа «Комсомольская правда» запустила, чтобы определить передовые и действенные решения в онлайн-образовании. Индустрия сейчас переживает важный этап: он связан с активным внедрением ИИ и онлайн-инструментов. Качественное образование сложно представить в отрыве от современных технологий: они позволяют создавать новые образовательные продукты и методики, а также получать знания в любое время и в любом месте.

К новаторским методикам прибегают не только вузы, школы и учреждения допобразования. Компании обучают своих сотрудников, вендоры программного обеспечения и оборудования учат своих заказчиков пользоваться новинками. И таких сценариев можно перечислить немало.

В течение года мы принимали заявки на второй сезон премии «Я знаю: Edtech». По итогам отбора сформировали пул из более 170 компаний-претендентов на награду в 8 номинациях. Среди них — крупнейшие игроки отрасли, подразделения корпораций, экосистемы и лидеры направления, а также небольшие стартапы, способные своими решениями перевернуть индустрию уже в ближайшее время.

Информационными партнерами этого сезона «Я знаю: EdTech» выступают конференция ЦИПР, медиа для предпринимателей CNews, Skillbox Media, ИНК, площадка для организации тендеров на диджитал-услуги Workspace и Spark, компания «Мобиус Технологии».

17 ноября открылось народное голосование на сайте премии. Нашим читателям и всем неравнодушным к теме образования в России предлагаем проголосовать за участников в номинациях:

В каждой номинации голосующие определят три компании-лидера. Из этих заявок в финале экспертный совет премии определит первое, второе и третье места.

Также в «Я знаю: Edtech» представлены номинации, оценивать заявки в которых будет только экспертная комиссия: поскольку сами категории рассчитаны на узкоспециализированную аудиторию. Жюри назовет:

В каждой из номинаций жюри также определит трех финалистов, а затем будут распределены места.

30 декабря оргкомитет завершит отбор финалистов — по итогам голосования на сайте и работы экспертной комиссии. Не позднее 13 февраля 2026 года состоится заседание экспертного совета (как это было в первом сезоне премии — здесь). Участники смогут презентовать свои проекты перед жюри.

Победителей премии наградим на торжественной церемонии в феврале 2026 года. О лауреатах расскажем на ресурсах нашей медиагруппы.

КОНКРЕТНО

Как проголосовать

Заходите на сайт премии. Прежде чем отдать голос в номинации, нужно пройти авторизацию через соцсети или почтовые сервисы. А затем проголосовать за понравившийся проект. По условиям конкурса, в рамках одной номинации за сутки можно проголосовать один раз.